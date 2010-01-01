Kilo vermek ve formda bir hayat sürmek istiyorsanız öncelikle düzenli beslenmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz.

2014 yılında yapılan bir araştırma, dünyada 1.9 milyar fazla kilolu insan bulunduğunu bunların 600 milyonu ise obez olduğunu gösteriyor. Obezite oranları bu şekilde artamaya devam ederse, 2030 yılında dünya nüfusunun %51’inin obez olacağı tahmin ediliyor. Bu korkutucu tablonun önüne geçmek için sağlıklı bir beslenme planının gerekli olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil ��ahin Gürhan, “Geçmişten günümüze birçok şey değişti. Telefon ve bilgisayar başında bu kadar çok vakit harcamıyorduk. Daha aktif ve daha haraketliydik. Endüstriyel gıdalar hayatımıza bu kadar girmemişti. Yemeğe daha çok zaman ayırabiliyorduk ve öğünlerimizi hazır gıdalarla geçiştirmiyorduk” diyerek beslenmesine daha çok dikkat etmek isteyenler için önerilerde bulundu.

Sağlıklı kilo verme formülleri

1. Güne zinde başlamak için her sabah kalktığınızda en geç 1 saat içinde kahvaltınızı yapın.

2. Ana öğünlerinizde karbonhidratlar, yağlar ve proteinler hep dengeli olsun. Öğünlerinizi geçiştirip ihmal etmeyin.

3. Ara öğünlerinizi mutlaka yapın. Uzun süre bir şey yemeden kalmak hem kan şekerinizi hem de enerjinizi düşürür.

4. Vitamin-mineral deposu olan meyve ve sebzeler en iyi dostunuz olsun. Hiçbir yiyecekten vazgeçmeyin ve hiçbir yiyeceği aşırı tüketmeyin.

5. Telefon ve bilgisayar başındaki hareketsiz saatlerinizi azaltıp daha fazla hareket edin. Metabolizmanızı sporla hızlandırın.

6. Güneşten yararlanın. Güneşten maksimum seviyede yararlanmak için direkt güneş ışığının 15 dakika cildinize gelmesi yeterli.

7. Vücudunuzu susuz bırakmayın. Her gün en az 8-10 bardak su için.

8. Yapmayı sevdiğiniz sporlar için zaman ayırın.

9. Yemeklerinizi mümkün oldukça sevdiklerinizle birlikte yiyin.

10. Sağlıklı ve hafif tarifler deneyin. Kızartma yerine ızgara, fırın ve haşlama yöntemlerini tercih edin.



