Sağlıklı kilo vermenin püf noktaları!

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Sağlığınızı bozmadan kilo vermek istiyorsanız hazırladığım püf noktaları dikkatle inceleyin ve uygulamaya çalışın. Farkı kısa zamanda göreceksiniz

Yazı: Diyetisyen Ayşen Arıcan



Zayıflamak için kısa sürelerin hedeflenmesi stresi artıran ve metabolizmayı yoran bir durum. Ayda 1 kilo sağlıklı bir şekilde vermek, yılda 12 kilo yapar ki bu da mükemmel bir sonuç. Tabii bazı durumlarda kişinin daha hızlı zayıflaması gerekebilir, bu durumda da mutlaka diyetisyen kontrolünde kilo vermek gerekiyor.



Bahanelerin arkasına saklanmayın!

Şişmanlığın tedavisinde unutulmaması gereken en önemli şey kilo almanıza neden olan etkenin bulunması ve ortadan kaldırılması. Örneğin stresliyken çok yiyor olabilirsiniz, o zaman stres kaynağını çözmek fazla yemenizin önüne geçer. Hormonal veya genetiğe bağlı obezite, toplam obezite vakalarının yüzde 10’u civarında; asıl etken çevresel nedenler. Özetle ‘benim kilolarım hormonal ya da genetik’ diye bahanelerin arkasına saklanmayın.



Aç kalırsanız şişmanlarsınız

Her pazartesi başlanan diyet, salı ya da çarşamba günü sona eriyor. Bu da sizi daha fazla yıpratıp inancınızın kaybolmasına yol açıyor. Bu nedenle artık yaşam tarzınızı ve beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin. Her başlangıç bir sonucun geleceğinin habercisi; başlanan şey bırakılır, bu nedenle diyete başlamak yerine sağlıklı olmak deyimini kabullenin ve benimseyin. Unutmayın, diyete başlarsanız bırakır, diyet yaparsanız bozar, aç kalırsanız şişmanlarsınız.

