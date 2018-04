İnsanları birbirlerinden ayıran pek çok alışkanlık, fiziksel özellik ve genetik faktör varken sağlıklı beslenmek, sağlıklı kiloda olmak ve bu kiloyu korumak da kişiden kişiye farklılık göstermekte. Yaz ayları yaklaşırken ‘kilo verme’ düşüncesi çoğumuzu diyet psikolojisine itiyor.

Öncelikle diyet belirli dönemler için yapılan bir süreç değildir. Diyet aslında sağlıklı beslenmek adına hayatımıza yerleşmiş bir yaşam tarzı modelidir. Kilo vermek, kilo almak veya alınan ya da verilen kiloyu korumak için uygulanan diyet sürdürülebilir bir diyet olmalıdır. Sürdürülebilir sağlıklı bir diyet için pozitif davranış değişikliği yaşam tarzı haline getirilmelidir. Ve unutulmamalıdırki tartıda ki rakamdan ziyade vücudunuzun yağ, kas ve su içeriği önemlidir.



Yaşam tarzımızı değiştiriyoruz...

• Öğünler sık ve az olarak alınmalı. Günde 3 ana, 2 veya 3 ara öğün olacak şekilde yeterli ve dengeli olmalı.



• Kahvaltı günün olmazsa olmaz öğünlerinden. Uyandıktan sonra, 1 saat içerisinde kahvaltınızı yapmış olmak güne canlı bir metabolizmayla başlamak adına önemli.



• Beslenmede çeşitlilik çok önemli. Tek tip beslenmeden kaçınılmalı rutin olarak tüketilen besinlerin yerine eş değer farklı besinler konulmalı. Bu sayede metabolizmayı hızlandırmak mümkündür.



• Ana öğünlerinizde dört besin grubunun bulunmasına önem verilmeli. Bunlar süt, yoğurt, kefir gibi süt grubu, kırmızı et, balık, tavuk, hindi, peynir, yumurta, kuru baklagil gibi et grubu, ekmek, çorba, makarna, pilav gibi tahıl grubu ve sebze grubu olmalı.



• Her öğünde karbonhidrat ve protein dengeli olarak alınmalı.



• Ana öğünlerinizde mutlaka mevsim yeşillikleri bulunsun, söğüş olarak, salata olarak olabilir.



• Ara öğünlerde meyve ve yağ grubundan yağlı tohumları tüketmek insülin salınımını dengeleyerek iştah kontrolü üzerinde pozitif etki yapacağından mutlaka atlanmamalı.



• Kalsiyum ihtiyacını karşılayabilmek için her gün 2-3 bardak süt ve süt ürünleri tüketilmeli.



• Peynir, yumurta, yağsız tavuk, et, yağlı balık gibi kaliteli protein kaynakları düzenli olarak tüketilmeli. Kuru baklagilleri haftada en az 2-3 kez tüketmeye özen gösterilmeli.



• Tahıl ürünleri tüketilirken dengeli olmasına dikkat edilmeli.



• Taze meyve ve sebze tüketimi artırılmalı. Böylece vitamin ve posa alımı da sağlanmış olur.



• Yağ grubundan tereyağı, kaymak, krema gibi hayvansal kaynaklardan ziyade ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohum, zeytinyağı, ayçiçeği yağı gibi bitkisel yağlar, avokado gibi faydalı yağ grubu tüketildiği sürece yağ yakımı desteklenmiş olur. Ayrıca ileride görülebilecek kalp damar rahatsızlıklarının önüne geçilmiş olur.



• Su ve sıvı besin alımına dikkat edilmeli. Sıvı tüketimi arttırılmalıdır. Yetişkin bir kadının ortalama 2.5 lt, yetişkin bir erkeğin ise 3 lt su içmesi sıvı gereksiniminin karşılanması için şarttır.



• Besinler, uygun saklanmalı ve uygun pişirilmeli. Yağda kızartmak yerine buharda, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmeli. Et ve ürünlerini ızgara olarak tüketmek diyette yağ alımını kontrol altına almada oldukça etkili.



• Şeker ve tatlı tüketimi azaltılmalı. Çok çabuk kana karışan saflaştırılmış şeker ve şekerli gıdalar kan şekerinde dalgalanmalara neden olur.



• Tuz tüketimi azaltılmalı.



• Düzenli egzersiz yapılmalı. Sağlıklı yaşamın temeli sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapmaktır.



• Az-kalitesiz uyku kilo almayı kolaylaştırır. Düzenli ve kaliteli uyumaya özen gösterin.



• Demli çaylardan ziyade yeşil çay, adaçayı, ıhlamur, rezene gibi bitki çayları tercih edilmeli.



• Kafein alımı sınırlandırılmalı. Alkol ve sigaradan uzak durulmalı.



• Tüm bunların yanında mevsim sebzeleri ve meyvelerinden kendi geliştirmiş olduğunuz sağlıklı tarifler ile bu yaşam tarzı modelini daha keyifli bir sürece dönüştürebilirsiniz.



• Unutulmamalıdır ki yağ yakan, kısa sürede kilo verdiren mucizevi besinler yoktur, mucizeyi yaratacak olan doğru alışkanlıklar ve yaşam tarzıdır. Sizi sağlıklı yapacak olan doğru tercihleriniz.



Örnek Menü

1. Gün

Uyanınca

• 1 dilim limonlu ve çubuk tarçınlı 2 su bardağı ılık su



Sabah

• Şekersiz çay

• 1 yumurtalı 2 yemek kaşığı lor peyniri ile yapılmış dereotlu, pul biberli omlet

• 2 ceviz

• Mevsim yeşillikleri

• 1 dilim tam buğday ekmeği



Ara

• 1/2 nar



Öğle

• 200 gr ızgara tavuk

• Sirkeli limonlu salata

• 1 su bardağı ayran

• 3-4 yemek kaşığı bulgur pilavı



Ara

• 15 çiğ badem/fındık



Akşam

• 4-5 yemek kaşığı börülce salatası

• 1 kutu sade probiyotik yoğurt



Ara

• 1 su bardağı kefir





2. GÜN

Uyanınca

• 1-2 dilim elma ve karanfilli 2 su bardağı su



Sabah

• 1 fincan ıhlamur

• 1 haşlanmış yumurta

• 1 dilim beyaz peynir

• Mevsim yeşillikleri

• 1 esmer ekmek



Ara

• 1 küçük boy muz

• 15 çiğ badem/fındık



Öğle

• 1 kase karabuğdaylı kısır

• 1 su bardağı ayran



Akşam

• 4 ızgara köfte

• Haşlama karışık sebze

• 1 dilim tam buğday ekmeği



Ara

• 1 kutu probiyotik yoğurt





3. GÜN

Uyanınca

• 1 parça taze zencefilli 1 su bardağı ılık su



Sabah

• 1 fincan beyaz çay

• 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 1 çay kaşığı tarçın

• 3 adet kuru erik

• 1 su bardağı süt badem sütü



Ara

• 1 fincan rezene çayı

• 1 portakal



Öğle

• 1 kase unsuz sebze çorbası

• 4 ızgara köfte

• 1 kase bol limonlu brokoli salatası



Ara

• 2 kepekli wasa

• 1 su bardağı ayran



Akşam

• 1 porsiyon lorlu cevizli mantar dolma

• 1 kase cacık

• Salata



Ara

• 1 su bardağı laktozsuz süt

• 1 çay kaşığı tarçın





4. GÜN

Uyanınca

• 1 su bardağı ılık su

• 2 kuru kayısı



Sabah

• 1 fincan ıhlamur

• 1 adet bulut yumurta

• Mevsim yeşillikleri

• 1 ince dilim tam buğday ekmek



Ara

• 1 kivi

• 1 fincan yeşil çay



Öğle

• 100 gr somon

• Roka salatası

• 1 dilim çavdar ekmeği



Ara

• 1 su bardağı kefir



Akşam

• 1 kase unsuz sebze çorbası

• 1 küçük tabak kuru baklagil yemeği

• 1 kase yoğurt

• Salata



Ara

• 1 kutu probiyotik yoğurt





5. GÜN

Uyanınca

• 1 dilim portakallı ve çubuk tarçınlı 2 bardak ılık su



Sabah

• 1 fincan yeşil çay

• 1 haşlanmış yumurta

• 1/4 avokado

• Mevsim yeşillikleri

• 1 dilim kepekli ekmek



Ara

• 2 fındık kurabiye

• 1 fincan kiraz sapı çay



Öğle

• 120 gr ızgara hindi

• 1 kase cacık

• 1 kase bol yeşillikli havuç salatası



Ara

• 15 çiğ badem



Akşam

• 3-4 yemek kaşığı kepekli makarna

• 1 kase sebze yemeği

• 1 su bardağı ayran

• Salata



Ara

• Keten tohumlu 1 kase yoğurt





6. GÜN

Uyanınca

• 2 su bardağı ılık su

• 1 kuru incir



Sabah

• 2-3 adet burgu peynir

• 2 dilim hindi füme

• Bol söğüş sebze ve yeşillik

• 1 dilim tam buğday ekmeği



Ara

• 2 ceviz



Öğle

• 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 4 kuru kayısı

• 4 yemek kaşığı yoğurt veya 1 su bardağı laktozsuz süt



Ara

• 1 çay bardağı sarı leblebi



Akşam

• 2-3 ızgara çöp şiş et

• 1 su bardağı ayran

• Bol yeşillikli havuç salatası



Ara

• 1 yeşil elma

• 1 fincan ıhlamur





7. GÜN

Uyanınca

• 1 çay kaşığı çörek otu yağlı 2 su bardağı su



Sabah

• 1 haşlanmış yumurta

• 1 greyfurt



Ara

• 15-20 çiğ badem/fındık



Öğle

• 1 kase beyaz kinoalı salata

• 1 su bardağı ayran



Ara

• 2 kepekli galeta

• 2 parmak kalınlığında beyaz peynir



Akşam

• 4 ızgara köfte

• 1 kase yoğurt

• Bol salata

• 1 ince dilim esmer ekmek



Ara

• 1 kase kurutulmuş meyvelerden şekersiz kompostu





Karabuğday kısırı

Malzemeler

• 3 yemek kaşığı karabuğday

• 2 su bardağı su

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 kuru soğan

• Kimyon, karabiber, kekik

• Maydanoz, dereotu, nane gibi yeşillikler

• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

• 1/2 limonun suyu



Hazırlanışı

Karabuğdayı suda yumuşayana kadar haşladıktan sonra süzüp derin bir kaba alın. Salça, baharat, zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip iyice karıştırın ve soğuması için bekletin. Bu sırada yeşillikleri bol suyla yıkayıp kuruttuktan sonra incecik doğrayıp soğumuş karabuğdayın üzerine ekleyin. Tüm malzemelerin birbirine karışması için harmanlayın.





Lorlu cevizli mantar dolması

Malzemeler

• 8 iri mantar

• 4 ceviz

• 2 yemek kaşığı lor peyniri

• 3-4 dal dereotu

• 1 ekmeğin ekmek içi

• 1 diş sarımsak

• Zeytinyağı

• Tuz, pul biber



Hazırlanışı

Mantarları, saplarını çıkardıktan sonra nemli bir bezle silin. Bir kapta lor peynirini dövülmüş ceviz, ince kıyılmış dereotu, ufalanmış ekmek içi, biraz pul biber, tuz ve ezilmiş sarımsakla karıştırın. Mantarları fırın kabına dizip içlerini peynirli harç ile doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından alıp ılıdıktan sonra servis edin.





Fındık kurabiye

Malzemeler

• 8 hurma

• 2 yumurta akı

• 1 çay bardağı Hindistan cevizi yağı

• 1 çay bardağı Hindistan cevizi tozu

• 2 avuç fındık



Hazırlanışı

Ufak parçalar oluşturana kadar fındıkları rondodan geçirin. Yumurta akını Hindistan cevizi yağını birlikte karıştırıp çırpın. Hurmaları sıcak suda bekletip püre haline getirin. Bütün malzemeleri karıştırıp hamur gibi yoğurun. Ufak parçalar halinde top şekline getirip içerisine bir fındık ekleyebilirsiniz. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.





Beyaz kinoa salatası

Malzemeler

• 1 su bardağı beyaz kinoa

• 1 olgun avokado

• 10 kıvırcık salata yaprağı

• 5 çorba kaşığı limon suyu

• 3 çorba kaşığı zeytinyağı

• Tuz-karabiber



Hazırlanışı

Kinoayı bir tencereye koyun, 2.5 su bardağı suda orta ateşte kapağı açık şekilde haşlayın. Süzüp tencereye geri alın. Limon suyu, zeytinyağı ve tuzu çırpıp kinoanın üzerine dökerek karıştırın. Tuzu ve karabiberi ekleyerek kapağını kapatın. Servisten önce avokadoyu küp küp doğrayın, kıvırcık salatayı incecik kıyın, kinoayla karıştırıp servis yapın.