Sadece beş dakika ayırarak düz bir karına sahip olmak, metabolizmanızı canlandırmak, diyabet riskini azaltmak istemez misiniz? Ferin Batman'dan sağlıklı kahvaltı önerilerine göz atın.

Kendinizi soğuk bir günde kafein içermeyen bir kahvaltıyla uyandırabilir, işe sadece 5 dakika geç giderek dinç bir şekilde güne başlayabilirsiniz. Yapılan çalışmalar sağlıklı bir kahvaltının gün içerisinde kan şekerinizi regüle ederek, iştahınızı daha iyi kontrol etmenizi sağladığını gösteriyor. Kahvaltı yapanların yapmayanlara oranla kan şekerindeki dalgalanmaların daha az olduğu görülüyor ve bu da bir sonraki öğünde ne yediğinizi etkiliyor. Böylece kilo almanızı engellerken kiloyla birlikte gelen rahatsızlıklardan korunmanızı sağlıyor.



1. ANANASLI - HİNDİSTAN CEVİZLİ SMOOTHIE

½ su bardağı Hindistan cevizi sütü (veya light/laktozsuz süt)

¼ su bardağı taze ananas suyu

½ su bardağı dondurulmuş ananas parçaları

½ dondurulmuş muz

¼ su bardağı mango



Hepsini yüksek devirde blender’dan geçirin.



2. BADEMLİ CHIA PUDİNGİ

2 yemek kaşığı chia tohumu

1 fincan badem sütü

1 tatlı kaşığı öğütülmüş Antep fıstığı

1 fincan rendelenmiş Hindistan cevizi

5-6 adet badem



Chia tohumu ve sütü karıştırıp bir gece buzdolabında bekletin. Tüketmeden hemen önce üzerini diğer malzemelerle süsleyin.



3. KIRMIZI MEYVELİ YOĞURT

1 fincan yağsız yoğurt

½ su bardağı karışık kırmızı meyve (çilek, ahududu, böğürtlen)

1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı taze nane yaprağı



Yoğurt, limon suyu, balı karşıtırın. Kırmızı meyveleri ve nane yapraklarını ekleyin.



4. OTLU OMLET

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 adet yeşil soğan

1 tutam doğranmış maydanoz

1 yemek kaşığı doğranmış taze fesleğen



Yumurtaları iyice çırpın, içine tereyağı hariç tüm malzemeleri ekleyin. Isınmış tavaya yağınızı ekleyin ve karışımı dökün.

5. ELMALI PAY TADINDA YULAF EZMESİ

½ fincan yulaf ezmesi

1 fincan badem sütü (veya light/laktozsuz süt)

1 tatlı kaşığı tarçın ve toz zencefil

1 tatlı kaşığı fındık ezmesi

½ su bardağı küp küp doğranmış elma

1 tatlı kaşığı esmer şeker, tatlandırıcı veya bal



Esmer şeker, elma ve fındık ezmesi, tarçın, zencefil karışımını bir dakika kadar mikrodalgada pişirin. Sonra üzerine yulaf ve sütü ekleyin. Bütün hepsini akşamdan karıştırıp gece boyunca bekletin. Sabah isteğinize göre soğuk ya da 1-2 dakika mikrodalgada ısıtarak tüketebilirsiniz.

