Sağlıklı ve kalıcı bir şekilde zayıflamak için yedikleriniz kadar yemedikleriniz de önemli.

FIRINDA KARNIYARIK

Malzemeler

• 4 patlıcan

• 4 sivri biber

• 1 orta boy kuru soğan

• 150 gr kıyma

• 1 domates ya da 1 yemek kaşığı salça

Hazırlanışı

4 adet orta büyüklükte patlıcanı yıkayıp, bıçakla çeşitli noktalardan hava alıp daha iyi pişmesini sağlamak için delin. Sonra 180 derece fırında ortalama 20 dakika pişirin. Patlıcanlar pişerken 4 sivri biber, 1 orta boy kuru soğanı kısık ateşte 150 gr kıyma ile birlikte pişirin. Daha sonra evde var ise domates sos, yok ise 1 yemek kaşığı salça ve az su ile iç harcını hazırlayınız. Fırında pişen patlıcanları ortasını bıçak yardımıyla açıp, iç harcı üzerine ilave edip 10 dakika daha fırında pişirin.





LOR PEYNİRLİ OMLET

Malzemeler

• 2 yumurta

• 4 yemek kaşığı lor peyniri

• 1 tatlı kaşığı öğütülmüş çörek otu

• 3-4 dal maydanoz

• 3-4 dal dereotu

• 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı

Zeytinyağı hariç tüm malzemeleri karıştırın. Zeytinyağını tavaya koyarak hepsini pişirin.





KETEN TOHUMLU KREP

Malzemeler

• 2 yemek kaşığı tam buğday unu

• 1 yumurta

• 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu

• 1/2 su bardağı light süt



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri karıştırıp yağsız tavada krep yapın.





AVOKADOLU MAŞ FASULYELİ SALATA

Malzemeler

• 1 bardak haşlanmış maş fasulyesi

• 1/2 avokado

• 1 kapya kırmızıbiber

• Maydanoz

• Dereotu

• Kıvırcık

• 1/2 limon



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri doğrayıp karıştırın.



FİT ÇORBA

Malzemeler

• 1/2 lahana

• 2 yeşil kabak

• 1 orta boy kuru soğan

• 1 demet dereotu

• 1 demet maydanoz

• 1 bardak süt

• 1 çay kaşığı karabiber, tuz, zerdeçal

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı

Lahana, kabak, soğan, dereotu ve maydanozu su ile pişirip blender’dan geçirin. Ardından diğer malzemeleri ekleyip tekrar kaynatın ve tüketin.





CHIA PUDİNG

Malzemeler

• 100 ml süt

• 1 yemek kaşığı chia tohumu

• Yarım su bardağı yaban mersini veya dondurulmuş kırmızı meyveler

• 10 badem

• Tarçın



Hazırlanışı

Süt ve chia tohumunu karıştırıp buzdolabında dört saat bekletin. Üzerine kalan malzemeleri ekleyip tüketin.



HURMA TOPLARI

Malzemeler

• 5-6 hurma

• 1 su bardağı yulaf

• 1 çay bardağı blender’dan geçirilmiş badem, fındık, fıstık

• 1 çay kaşığı tarçın



Hazırlanışı

Hurmaları suda bekletip blender’dan geçirin. Tüm malzemeleri karıştırıp yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar yapıp buzdolabında 2-3 saat bekletin.