FIRINDA KARNIYARIK
Malzemeler
• 4 patlıcan
• 4 sivri biber
• 1 orta boy kuru soğan
• 150 gr kıyma
• 1 domates ya da 1 yemek kaşığı salça
Hazırlanışı
4 adet orta büyüklükte patlıcanı yıkayıp, bıçakla çeşitli noktalardan hava alıp daha iyi pişmesini sağlamak için delin. Sonra 180 derece fırında ortalama 20 dakika pişirin. Patlıcanlar pişerken 4 sivri biber, 1 orta boy kuru soğanı kısık ateşte 150 gr kıyma ile birlikte pişirin. Daha sonra evde var ise domates sos, yok ise 1 yemek kaşığı salça ve az su ile iç harcını hazırlayınız. Fırında pişen patlıcanları ortasını bıçak yardımıyla açıp, iç harcı üzerine ilave edip 10 dakika daha fırında pişirin.
LOR PEYNİRLİ OMLET
Malzemeler
• 2 yumurta
• 4 yemek kaşığı lor peyniri
• 1 tatlı kaşığı öğütülmüş çörek otu
• 3-4 dal maydanoz
• 3-4 dal dereotu
• 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
Zeytinyağı hariç tüm malzemeleri karıştırın. Zeytinyağını tavaya koyarak hepsini pişirin.
KETEN TOHUMLU KREP
Malzemeler
• 2 yemek kaşığı tam buğday unu
• 1 yumurta
• 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu
• 1/2 su bardağı light süt
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırıp yağsız tavada krep yapın.
AVOKADOLU MAŞ FASULYELİ SALATA
Malzemeler
• 1 bardak haşlanmış maş fasulyesi
• 1/2 avokado
• 1 kapya kırmızıbiber
• Maydanoz
• Dereotu
• Kıvırcık
• 1/2 limon
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri doğrayıp karıştırın.
FİT ÇORBA
Malzemeler
• 1/2 lahana
• 2 yeşil kabak
• 1 orta boy kuru soğan
• 1 demet dereotu
• 1 demet maydanoz
• 1 bardak süt
• 1 çay kaşığı karabiber, tuz, zerdeçal
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
Lahana, kabak, soğan, dereotu ve maydanozu su ile pişirip blender’dan geçirin. Ardından diğer malzemeleri ekleyip tekrar kaynatın ve tüketin.
CHIA PUDİNG
Malzemeler
• 100 ml süt
• 1 yemek kaşığı chia tohumu
• Yarım su bardağı yaban mersini veya dondurulmuş kırmızı meyveler
• 10 badem
• Tarçın
Hazırlanışı
Süt ve chia tohumunu karıştırıp buzdolabında dört saat bekletin. Üzerine kalan malzemeleri ekleyip tüketin.
HURMA TOPLARI
Malzemeler
• 5-6 hurma
• 1 su bardağı yulaf
• 1 çay bardağı blender’dan geçirilmiş badem, fındık, fıstık
• 1 çay kaşığı tarçın
Hazırlanışı
Hurmaları suda bekletip blender’dan geçirin. Tüm malzemeleri karıştırıp yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar yapıp buzdolabında 2-3 saat bekletin.