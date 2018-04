Gitmeyen kilolar ile başınız dertte ve birçok diyet denemenize rağmen zor kilo veriyor; verdiğinizi hızla geri alıyorsanız henüz metabolizmanıza uygun bir programı takip etmemişsiniz demektir.

Uzman Diyetisyen: Hande Seven Avuk



Metabolizma için uygun olan beslenme programları asla aşırı düşük kalorili; tek bir besine veya içeceğe dayalı olmamalı. Sürekli olarak kıtlık durumuna karşı kendini korumaya çalışan insan metabolik sistemi ile başa çıkmanın püf noktalarını uyguladığınızda bedeninizdeki değişimin farkına varacaksınız.



İşte bu püf noktaları;

• Tüm besin gruplarını içeren beslenme programlarını takip edin.



• Özellikle sık acıkma, yorgunluk, mide bulantısı, açlığa karşı tahammülsüzlük yaşıyorsanız her üç saatte bir öğününüzü tüketin.



• Günlük en az 2-2.5 litre su tüketin.



• Günde 6-8 saat uyumaya dikkat edin. Kalitesiz uyku, stres ve ödemin en önemli nedenlerindendir.



• Haftada 1 kez sabah, ince kıyafetlerle, tuvalete çıktıktan sonra açken tartılın ve sonucunu bir deftere not alın. Asla çok sık tartılmayın.



• Yediklerinizi beslenme günlüğüne not edin. Unutmayın sağlıklı ve kalıcı bir şekilde zayıflamak için yedikleriniz kadar yemedikleriniz de önemli.



• Her yıl 1 kez doktor kontrolünde metabolik, vitamin ve mineral eksiklerini takip edebilmek için tetkik yaptırın.



• Sizi olumsuz etkileyen düşüncelerden, kişilerden uzak durun. Zayıflamak yerine sağlıklı beslenmeye odaklanın.



