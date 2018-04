Sayarak zayıflama diyeti

Tüm besin gruplarının dahil olduğu bu yöntem ile beslendiğinizde gözünüz hiçbir yemekte kalmıyor, üstelik haftada iki kilo vererek hızlı sonuç alabiliyorsunuz.

Dr. Ayça Kaya’nın sayarak beslenme modelinde ekmekten, pilavdan, makarnadan, çorbadan vazgeçilmiyor ancak porsiyon kontrollerine dikkat ediliyor. Hamur işleri ve kızartmalardan vazgeçiliyor. Tatlılara çok yüz verilmiyor. Ama illa da tatlı istiyorum diyene haftada bir kez sütlü tatlı veya iki top dondurma öneriliyor. Tatlı yenilen günlerde özellikle karbonhidrat hafif kısıtlanıyor ki kilo artışı olmasın. Dr. Kaya, “Mevsiminde taze sebze ve meyvelerin tercih edildiği bu yöntemde her gün üç porsiyon süt-yoğurt grubu tüketiyorsunuz. Yoğurt metabolizmayı çalıştırıyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Haftada üç gün balık, bir gün tavuk, iki gün kırmızı et, bir gün kısmi vejetaryen beslenme öneriyorum” diyor.



SIVI ALIMINI ARTIRIN

Sayarak zayıflama yönteminde günde en az 8-10 günde en az 8-10 bardak su içmelisiniz. Rahatlatıcı ve metabolizma çalıştırıcı olarak ıhlamur, yeşil çay da tercih edebilirsiniz. Haftada 2-3 kez sütlü kahveye de izin var ancak krema ve süt tozu kullanmamaya dikkat etmelisiniz.



BUNLARA DİKKAT

• Sebze yemeklerine et koyuyorsanız yağ koymayın.

• Etsiz yapılan sebze yemeklerinde 1 kg sebze yemeğine 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyun.

• Çorbalarda krema kullanmayın.



1. GÜN

KAHVALTI

1 dilim beyaz peynir (30 g)

5-6 zeytin (az tuzlu)

Domates+salatalık+ biber+bol miktarda yeşillik

2 dilim esmer ekmek

ÖĞLE

Izgara ya da fırında balık (150 g)

Bol maydanozlu ve rokalı yeşil salata

(1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve bol limon)

1 dilim esmer ekmek

İKİNDİ

1 su bardağı süte kahve

1 büyük portakal

5 tane çiğ fındık

AKŞAM

4-5 yemek kaşığı ıspanak yemeği

1 kase yoğurt

Bol salata (yağsız)

1 dilim esmer ekmek



2.GÜN

KAHVALTI

1 kibrit kutusu beyaz peynir

1 haşlanmış yumurta

1 dilim tam buğday ekmeği

5 adet zeytin

Domates+salatalık + biber+yeşillik

ÖĞLE

Ton balıklı salata (160 g ton balığı)

1 dilim esmer ekmek

1 ayran

İKİNDİ

1 sade probiyotik yoğurt

1 silme tatlı kaşığı keten tohumu (ezilmiş)

1 adet armut

AKŞAM

4-5 yemek kaşığı kapuska

4 yemek kaşığı peynirli makarna

Bol salata

1 kase yoğurt