Selülitlerden kurtulma zamanı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Son yılların en can sıkıcı problemlerinden olan selüliti azaltmak ve sımsıkı bir vücuda sahip olmak için tüm güçleri birleştirmek ve etkili sonuca ulaşmak çok da zor değil. Mücadeleye hazırsanız bu problemi masaya yatırmanın tam zamanı!

Yazı özgüvenle karşılamak için portakal kabuğu görüntüsünden kurtulmak ve daha sıkı bir vücuda sahip olmak ilk görevlerden… Birçok kadının kabusu olan bu portakal kabuğu görüntüsünün bilinen dört evresi bulunuyor. Cildinizdeki görünüm düzgün ve girinti-çıkıntı yoksa, bu selülitsiz bir cilttir ve evre sıfır olarak tanımlanıyor. Elinizin arasında sıktığınız dokuda düzensizlik var, ayaktayken yoksa bu birinci evre selülit tipi olarak karşımıza çıkıyor. Ayaktayken dokuyu sıkmadan bile selüliti görebiliyorsak bu ikinci evre selülit tipi… Hem ayakta hem de yatarken baktığımızda dokuda düzensizlik gözle görülüyorsa, bu da üçüncü evre selülit tipi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında genel olarak yanlış bilinen bir bilginin de altını çizmekte fayda var. Uzmanlar şişman kadınlarda daha çok selülit olur inancının doğru olmadığını ifade ediyor. Kanda östrojen hormonunun dolaşması, selülit oluşması için yeterli bir neden, kilolu ya da zayıf kadın olmak çoğu zaman fark etmiyor.

