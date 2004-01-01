Yalnızca çay içerek zayıflamak mümkün değil. Mutlaka diyetinize dikkat etmeniz ve spor yapmanız gerekiyor. Ama bu çaylar hem vücudunuzdaki su kaybını azaltıyor hem de ödem attırıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren çaylar

Karahindiba çayı: Ağız içindeki yaralardan bronşite kadar çeşitli sorunların tedavisinde yararlıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, toksinlerin vücuttan daha hızlı atılmasını sağlar. Etkili bir idrar söktürücüdür. Bu nedenle düzenli içildiğinde vücudun susuz kalmasına neden olabilir. Karahindiba içtiğiniz günlerde daha fazla su tüketin.

Papatya çayı: Sinirleri yatıştırır, uyumayı kolaylaştırır. İçeriğindeki bazı kimyasal bileşenler, bakteri ve virüslerle savaşan beyaz kan hücresi sayısının artmasına katkıda bulunur.

Ginseng çayı: Alternatif Çin tıbbında 5 bin yıllık geçmişi olan ginseng çayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artırır. Günde 2-3 bardak içebilirsiniz.

Geven otu çayı: Yine Çin’e özgü bir çaydır. Çin geveni olarak da bilinir. Geven otu karaciğeri tahrip eden toksinlerin atılmasını hızlandırır. Gripten korur.



Karın bölgesi yağlarına karşı metabolik çay

Malzemeler

• 1 tatlı kaşığı anason

• 1 tatlı kaşığı rezene

• 1 tatlı kaşığı ısırgan otu

• 1 tatlı kaşığı funda

• 1 tatlı kaşığı papatya

Hazırlanışı

Malzemeleri 1 litre kaynamış suya atıp 15-20 dakika demledikten sonra süzüp için.



Ödem çayı

Malzemeler

• 1 demet maydanoz sapı

• 1 fındık tanesi kadar taze zencefil

• 4-5 dilim limon

• Yarım litre su

Hazırlanışı

Malzemeleri bir taşım kaynatın.

5 dakika bekletip süzün. Soğuk

ya da sıcak olarak öğün aralarında için. Şeker ya da tatlandırıcı ilave etmeyin.







Form çayı

Malzemeler

• 1 yemek kaşığı yeşil çay

• 1 yemek kaşığı biberiye

• 1 yemek kaşığı ısırgan

• 1 yemek kaşığı papatya

• 1 tutam ısırgan

• 1 tutam rezene

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri 1 litre kaynamış suya atın. 10-15 dakika demledikten sonra süzüp için.



Şişkinlik giderici çay

Malzemeler

• Anason

• Rezene

• Nane

• Zencefil

• Limon

Hazırlanışı

Malzemeleri kaynatıp süzgeçten geçirip için.



Ginkgo biloba çayı

• İyi bir antioksidandır, enerji verir.

• Hafızayı ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Metabolizmayı hızlandırır, damar sertliği nedeniyle oluşan kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur.

• Stres ve yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle ortaya çıkan sorunları giderir.

Hazırlanışı

1 tutam ginkgo biloba yaprağının üzerine 1 bardak sıcak su ilave edin. 5-10 dakika demlenmeye bırakın.



Isırgan otu çayı

• İçeriğinde potasyum, organik asitler, A, C ve D vitaminleri bulunur.

• Yüksek miktarda demir içerir.

• İyi bir idrar söktürücüdür.

• İç organları temizler.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hazırlanışı

1 tutam ısırgan otu üzerine 1 bardak sıcak su ilave edin. 5-10 dakika demlenmeye bırakın.

