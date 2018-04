Yaz öncesi forma girmek için Şeyda Coşkun'un önerilerine kulak verin!

Hızlı zayıflatacak öneriler

- Susuz kalmayın. Her gün en az 2.5 litre su için.

- Asitli içeceklerden uzak durun. Bitki çayı hazırlayın. Dilerseniz bitki çayınızı soğuk ya da buzlukta dondurulmuş şekilde tüketebilirsiniz.

- Paketli gıdalardan, gazlı ve boyalı içeceklerden uzak durun.

- Her gün yürümeye çalışın.

- Kendinize inanın. Çabuk pes etmeyin, minik bir sıkıntıda diyetinizi bırakmayın.

- Şekerleme, abur cubur veya çikolatayı göz önünde ve her an görünür kaplarda bulundurmayın.



Mutfağa asla sokmayın

- Hazır meyve suları

- Sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri

- Krema, mayonez

- Beyaz un, beyaz şeker, tuz

- Dışarıda yapılmış içeriğini bilmediğimiz her şey

- Rafine gıdalar

- Kızartmalar







İştah kesen gıdalar

Yediklerimizin iştahımızı kesmesi ne kadar süre sindirim sistemimizde kaldığına bağlı. Bunu da besinlerin içeriklerine ve sindirim sistemimizde ne gibi işlemlerden geçtiklerine bakarak anlayabiliriz. Ancak ‘uzun süre tok tutan ya da iştah kestiği düşünülen her gıda kilo verdirir’ diye bir kural yok. Bu konu kişiden kişiye değişmekle birlikte genel olarak haşlanmış yumurta, 1 avuç fındık veya 2-3 badem, birkaç ceviz, ananas ve yoğurt, karabuğday uzun süre tok tutar. Buğday un haline getirilmeden tüketilirse vücut onu parçalayıp sindirebilmek için daha uzun zaman harcar ve acıkmayız.