Aynada sırtınızı görmeyebilirsiniz, ancak bu sırt egzersizlerini es geçmeniz anlamına gelmiyor. Egzersiz yapanların çoğu vücudunun aynada gördüğü ön bölümüne ağırlık veriyor. Bu durum zamanla vücut estetiğinin bozulmasına ve duruş bozukluklarına neden oluyor.

Zayıf sırt kasları omuzların öne doğru düşmesine neden oluyor ki bu da kendine güvensiz bir görüntünün ötesinde omuz ve boyun ağrılarının en büyük nedeni. Güçlü sırt kasları kendine güvenli bir görüntünün de anahtarı.

Orta ve alt sırt kaslarının zayıflığı bel ağrılarına yol açıyor. Erector spinae, multifidus ve quadratus lumborum gibi sırtın derin kaslarını güçlendirmek omurga ve pelvisi destekliyor. Bu da 5 K koşmaktan ağırlık kaldırmaya ya da evde eşyaların yerini değiştirmeye kadar tüm hareketlerinizin çok daha güvenli ve stabil olmasını sağlıyor.

Vücudumuz dengeye ihtiyaç duyuyor. Sırt bölgesini ihmal etmek kas dengesizliği yaratarak ağrılara ve yaralanmalara davetiye çıkarıyor. Örneğin, karın kaslarını çalıştırırken eğer sırt kaslarına zaman ayırmıyorsanız, çektiğiniz mekiklerle abdominal kaslarınız güçlenip sıkılaşıyor ancak sırt kasları zayıf kalıyor. Bu da bel ağrılarıyla ve disklerde yaralanmalarla sonuçlanabiliyor.