Skinny Jeans Workout

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Pratik bir dvd...

Mars Athletic Club eğitmeni Murat Bür, düzenli spor yapmasına rağmen istediği forma kavuşamayan, kadınlara bu dengeyi kısa sürede tersine çevirmek için eğlenceli ve pratik bir DVD hazırladı: Skinny Jeans Workout.

Bür’ün Türk kadınının genel vücut yapısını göz önünde bulundurarak, Mars Athletic Club desteğiyle hazırladığı Murat Bür ile Skinny Jeans Workout, kadınların forma sokmakta en zorlandığı kalça, bacak ve karın kasları bölgelerine yoğunlaşıyor; kadınların dar jean, vücudu saran elbise gibi kıyafetleri gönül rahaltığıyla giymelerini sağlıyor. DVD, hem ileri seviyede olanlar hem de yeni başlayanlar için hazırlanmış.. 50 dakikalık programı evde ya da seyahatte, dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde uygulamanız mümkün…