Smoothieler sürdürülebilir bir diyet alışkanlığıdır. Smoothieler bir öğün olabilir. İsterseniz hayatınızın geri kalanında her gün kahvaltı ya da öğle yemeği smoothie ile değiştirilebilir.

TARİFLER

• 2 dilim ananas• 3 donmuş olgun muz• 1 pişirilmiş, soyulmuş kırmızı pancar• 1 bardak donmuş çilek• Biraz sütTüm malzemeleri blender’dan geçirin.• 1 küçük bardak badem sütü/light süt/laktozsuz süt• 1 muz• 1/2 çay bardağı kaju• 1 çay kaşığı taze zencefil• 1 küçük havuç• 2-3 su bardağı ıspanak yaprağıTüm malzemeleri blender’dan geçirin.• 2 dilim ananas• 1/2 su bardağı yağsız yoğurt• 1/2 su bardağı sütHepsini blender’dan geçirin.• 5 yemek kaşığı kadar haşlanmış yeşil mercimek ve börülce• 4-5 yaprak marul• Yarım demet maydanoz• 3-4 yaprak roka• 1 orta boy kırmızı pancar• 1 orta boy yer elması• 2-3 tam ceviz• 1 tatlı kaşığı nar ekşisi• 1 tatlı kaşığı balzamik sos• 1 çay kaşığı pul biberTüm yeşillikleri doğrayın, pancar ve yer elmasını rendeleyin, haşlanmış yeşil mercimek, börülce ve cevizi ekleyip, salata soslarınızı ilave edin.• 5 yemek kaşığı haşlanmış kinoa• 1 küçük boy armut• 15 adet goji berry• İstediğiniz yeşillikler (marul, ıspanak, karalahana, maydanoz, dereotu gibi)• 1 orta boy salatalık• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı• 5-6 çiğ badem• 2 yemek kaşığı limon suyu ve sirke ile karabiberli sosTüm yeşillikler ve salatalığı doğrayın. 5 yemek kaşığı haşlanmış kinoa ile karıştırın, yağsız bir tava veya fırında armut dilimlerini ızgara yapıp salatanıza ekleyin. Üzerine goji berry ve badem ile süsleyin ve salata sosunu ilave edin.• 1 büyük çay bardağı su• 1 küçük muz• 7-8 çilek• 2 yemek kaşığı chia tohumu veya keten tohumu veya yulaf ezmesi• 2 yemek kaşığı kaju veya badem veya fındık (akşamdan ıslatırsanız ve çiğ olsa daha iyi olur)• 1 tutam yeşil yaprak (ıspanak, marul gibi)• Baharat (tarçın, muskat gibi)Hepsini blender’da iyice karıştırın.• 1/2 küçük kavun• 2 kereviz sapı ya da 2 küçük kabuklu salatalık• 1 küçük muz• 2 avuç ıspanak veya karalahana• Yoğurt• Badem• KiviKivi, badem ve yoğurt hariç bütün malzemeleri blender’da karıştırın. Kalan malzemeleri ekleyip tüketin.2 bardak limon zencefil ilaveli su1 yumurta3-4 kaşık lor peyniri1/2 avokadoBol yeşillik, biber1 adet çavdar gevreği200 ml smoothie veya kasede smoothie(yağ yakıcı tariflerden birini tercih edebilirsiniz, dönüşümlü uygulayabilirsiniz.)1 çavdar gevreği20 gr labneÜzerine keten tohumu/chia tohumu/çörek otu serpin1 fincan beyaz çayHaftada 2-3 gün ızgara balık1 dilim ananas eklenmiş yağsız salataHaftada 3-4 gün proteinli detoks salata200 ml tuzsuz ayran1 kutu probiyotik yoğurt veya 100 ml kefir (toz zerdeçal zencefil ilave edin)