TARİFLER
DETOKS VE ANTİENFLAMATUAR SMOOTHIE
Malzemeler
• 2 dilim ananas
• 3 donmuş olgun muz
• 1 pişirilmiş, soyulmuş kırmızı pancar
• 1 bardak donmuş çilek
• Biraz sütHazırlanışı
Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.TOK TUTAN SMOOTHIE
Malzemeler
• 1 küçük bardak badem sütü/light süt/laktozsuz süt
• 1 muz
• 1/2 çay bardağı kaju
• 1 çay kaşığı taze zencefil
• 1 küçük havuç
• 2-3 su bardağı ıspanak yaprağıHazırlanışı
Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.
YAĞ YAKICI SMOOTHIE
Malzemeler
• 2 dilim ananas
• 1/2 su bardağı yağsız yoğurt
• 1/2 su bardağı sütHazırlanışı
Hepsini blender’dan geçirin.TAHIL SALATA
Malzemeler
• 5 yemek kaşığı kadar haşlanmış yeşil mercimek ve börülce
• 4-5 yaprak marul
• Yarım demet maydanoz
• 3-4 yaprak roka
• 1 orta boy kırmızı pancar
• 1 orta boy yer elması
• 2-3 tam ceviz
• 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
• 1 tatlı kaşığı balzamik sos
• 1 çay kaşığı pul biberHazırlanışı
Tüm yeşillikleri doğrayın, pancar ve yer elmasını rendeleyin, haşlanmış yeşil mercimek, börülce ve cevizi ekleyip, salata soslarınızı ilave edin.
KİNOA'LI MEYVELİ SALATA
Malzemeler
• 5 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
• 1 küçük boy armut
• 15 adet goji berry
• İstediğiniz yeşillikler (marul, ıspanak, karalahana, maydanoz, dereotu gibi)
• 1 orta boy salatalık
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
• 5-6 çiğ badem
• 2 yemek kaşığı limon suyu ve sirke ile karabiberli sosHazırlanışı
Tüm yeşillikler ve salatalığı doğrayın. 5 yemek kaşığı haşlanmış kinoa ile karıştırın, yağsız bir tava veya fırında armut dilimlerini ızgara yapıp salatanıza ekleyin. Üzerine goji berry ve badem ile süsleyin ve salata sosunu ilave edin.TATLI DÜŞKÜNLERİ İÇİN SMOOTHIE
Malzemeler
• 1 büyük çay bardağı su
• 1 küçük muz
• 7-8 çilek
• 2 yemek kaşığı chia tohumu veya keten tohumu veya yulaf ezmesi
• 2 yemek kaşığı kaju veya badem veya fındık (akşamdan ıslatırsanız ve çiğ olsa daha iyi olur)
• 1 tutam yeşil yaprak (ıspanak, marul gibi)
• Baharat (tarçın, muskat gibi)Hazırlanışı
Hepsini blender’da iyice karıştırın.
KASEDE KAVUNLU SMOOTHIE
Malzemeler
• 1/2 küçük kavun
• 2 kereviz sapı ya da 2 küçük kabuklu salatalık
• 1 küçük muz
• 2 avuç ıspanak veya karalahana
• Yoğurt
• Badem
• KiviHazırlanışı
Kivi, badem ve yoğurt hariç bütün malzemeleri blender’da karıştırın. Kalan malzemeleri ekleyip tüketin.KEYİFLE DİYET
Uyanınca
2 bardak limon zencefil ilaveli suKahvaltı
1 yumurta
3-4 kaşık lor peyniri
1/2 avokado
Bol yeşillik, biber
1 adet çavdar gevreğiÖğle
200 ml smoothie veya kasede smoothie
(yağ yakıcı tariflerden birini tercih edebilirsiniz, dönüşümlü uygulayabilirsiniz.)Ara öğün
1 çavdar gevreği
20 gr labne
Üzerine keten tohumu/chia tohumu/çörek otu serpin
1 fincan beyaz çayAkşam
Haftada 2-3 gün ızgara balık
1 dilim ananas eklenmiş yağsız salata
Haftada 3-4 gün proteinli detoks salata
200 ml tuzsuz ayranAra öğün
1 kutu probiyotik yoğurt veya 100 ml kefir (toz zerdeçal zencefil ilave edin)* Her gün mutlaka 2.5 litre su için.