Son yıllarda internette sıklıkla rastladığımız tariflerde birinci sırada smoothie ve sebze, meyve suları yer alıyor. Kitaplar, videolar, restoran menüleri, tarifler birbiriyle yarışıyor. Peki nereden çıktı bu merak? Meyveyi alıp ısıra ısıra yemek varken blender’ı bu işe karıştırmayı da kim çıkardı?

Beslenme ve diyet danışmanı: Ferin Batman



Şimdi biraz beslenme alışkanlıklarınızı düşünün ve sizi diyette en çok bunaltan yiyecekleri... Kibrit kutusu kadar peynirler, sebze yemekleri, bol salatalar birinci sırada yer alıyor. Kendinizi salata yerken hep diyette hissetmek, diyete devam etme motivasyonunuzu azaltıyor olabilir. Ya da yoğun çalışma temposu, hızlı metropol yaşantısı, yemek hazırlamayı bilmemek, mutfakta zaman geçirmeyi sevmemek, klasik diyet tariflerinden sıkılmak... Sağlıklı beslenmeyi çok önemsediğiniz ve istediğiniz halde belki de hiç sebze yemeden günleriniz geçiyor. Bu durum insanları daha pratik ama sağlıklı daha lezzetli ama diyet tarifler üretmeye zorluyor. Etrafınızda yeşil smoothie tüketen pek çok insan ile karşılaşmış ve bunun da yeni bir diyet trendi olduğunu, zayıflatan içecekler olarak tüketildiğini düşünmüş olabilirsiniz. Smoothielere sadece zayıflatıcı mucize bir içecek gözü ile bakmayın. Pek çok yüksek kalorili, kilo vermeye yardımcı olmayacak tarif var; önemli olan size uygun ve doğru besinlerle kombine edilmiş tarifleri beslenmenize katmak ve beslenme alışkanlığı olarak sürdürebilmek.



Smoothieler ana öğün yerine geçebilecek karbonhidrat, protein vitamin mineral ve posayı içeriyor. Smoothieler lifi ve besin ögeleri ile bütün bir öğün. Ancak meyve ve sebze suları (juice) yüksek kalorili ve besleyici içeriği düşük olduğundan, diyetinize uygun miktarlarda ancak ara öğün olarak tercih edilebilir. Çünkü lifi ve lifle birlikte de diğer besin ögeleri de çıkıyor. Diyet lifi, sindirim fonksiyonu ve genel sağlık için önemli olduğundan, bu anlamda meyve/sebze sularının (juice) faydalı etkileri azalır.







Blender’dan geçirilen smoothieler sebze ve meyve sularından daha yavaş okside oluyor. Genellikle sebze ve meyve sularını yaptıktan sonra en kısa sürede içilmesi tavsiye ediliyor. Bunun nedeni, hazırlanma prosesi nedeni ile suyu çıkarıldığında oksitlenmeye karşı oldukça hassas hale gelmesi, zaman geçtikçe vitamin/mineral içeriğinin azalması, tadının daha acı bir hal alması. Araştırmalar da meyve ve sebze sularının, smoothieye göre çok daha hızlı bir oranda okside olduğunu gösteriyor.



Lif şekerin emilimini yavaşlatır. Smoothieler, lif ile yüklü olduğu için şekerin emilimi yavaşlatıyor, kan şekerinin hızlı yükselip düşmesinin önüne geçiyor.



Meyve/sebze suları spor için gerekli protein/karbonhidrat dengesini sağlamada yetersiz kalıyor. Aynı zamanda lif ve protein içermediklerinden kan şekerinde hızlı bir yükselme sağlıyor fakat bu çok uzun sürmediğinden ve gün ortasında halsizlik başlıyor. Ancak smoothieler bir öğün yerine geçiyor. En sık karşılaştığımız cümleler “Smoothieler beni doyuruyor ve bir sonraki öğüne kadar tatmin ediyor. Meyve/sebze suları bunu yapamıyor.” Bunun nedeni; smoothielere protein tozu, süt/yoğurt, avokado, fındık ezmesi, goji berry ve diğer enerji kaynaklarını ve protein kaynaklarını ekleyebilmemiz. Bu sayede doyurucu bir içecek hazırlanıyor.



Smoothieler sürdürülebilir bir diyet alışkanlığıdır. Smoothieler bir öğün olabilir. İsterseniz hayatınızın geri kalanında her gün kahvaltı ya da öğle yemeği smoothie ile değiştirilebilir.



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