Glutatyon oranı çok yüksek, vitamin, mineral, kalsiyum açısından zengin, harika bir bitki kuşkonmaz. Üstelik o da bizim gibi Akdenizli. Çorbada, salatada, yumurtada, yemekte… Sofranızda kuşkonmaz için bir yer açın.

Son zamanlarda Rihanna’dan Demi Moore’a, Beyonce’den Çağla Şikel’e birçok ünlü, vücuduna glutatyon takviyesi yaptırdı. Oysa sağlıklı beslenme ile bedenimize glutatyon takviyesini kendimiz yapabiliriz. Nasıl mı? Mucize bitki kuşkonmaz sayesinde. Bedeniniz, bu şifalı Akdeniz bitkisi ile tanışmak için sabırsızlanıyor. Bedeninizi dinleyin.









İçerisinde bolca vitamin, mineral, kalsiyum barındıran kuşkonmaz, glutatyon açısından en zengin bitkilerden biri





Kuşkonmaz Nedir?

Kuşkonmaz giderek ünleniyor; wellness hakkında konuşurken adı geçiyor, kulağımıza bir yerden çalınıyor. Peki bu çok faydalı bitki; kuşkonmaz nedir? Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yetişen, “asparagus” olarak da bilinen, yeşil, köklü bir bitkidir. Zambakgiller ailesinin bir üyesidir ve tomurcuklu bir yapıya sahiptir. Genellikle yeşildir ancak doğada sarı, mor ve beyaz kuşkonmaza rastlamak da mümkün. Tarihte ilk görüldüğü yer Anadolu olmasına rağmen, şuan Avrupa’da kuşkonmaz yetiştiriciliği Türkiye’ye oranla çok daha yüksek. Türkiye’de bu mucizevi bitkinin değeri yeni yeni anlaşılıyor ve kuşkonmaz yetiştirmek her geçen gün popülerlik kazanıyor. Kuşkonmazın mevsimi bahar ayları. Özellikle nisan ve mayıs ayları kuşkonmazın yetiştiği ve en lezzetli olduğu dönem. Yiyecek olarak tüketilmesinin yanında ilginç görünümü ile salonları da süslüyor.





Kuşkonmazın Faydaları

Kuşkonmazın içerisinde bulunan glutatyon, toksinleri ve hücrelere zarar veren serbest radikalleri vücuttan atmayı sağlar. Antioksidan etkisi vardır. Ayrıca alzheimer, parkinson ve kanser hastalıklarının önlenmesinde; tip 2 diyabetin ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde, tedaviyi kolaylaştırıcı olarak kuşkonmazın içerisinde bolca bulunan glutatyon önerilir.



Kuşkonmaz bitkisi A, B, C ve K vitaminleri açısından zengindir. Kalsiyum, magnezyum ve demir içerir. Kemikleri güçlendirir. Soğuk algınlığı, öksürük, ülser, romatizma ve artrit hastalıklarının tedavisinde takviye edici bir gıdadır.



Ayrıca sindirim sistemini rahatlatması, toksinlerden arındırması, lifler açısından zengin olması ve mideyi tok tutmayı sağlaması ile ideal bir diyet yiyeceğidir.



İçerisindeki folik asit sayesinde, hamilelikte bebeğin gelişimi için oldukça faydalıdır. Erken doğum riskini azaltır.





Kuşkonmaz İçin Pişirme Önerileri

Kuşkonmaz, yemeği ve çorbası yapılabildiği gibi salataya da konan bir bitki. Kullanmadan önce kuşkonmazlarınızı temizleyip suda kısa bir süre haşlamanız yeterli. Sonra ister zeytinyağı ve limon ekleyerek tüketin, ister salataya koyun. Çorbası biraz daha meşakkatli, ancak zor değil. Kahvaltı için omlete ekleyebilirsiniz. Hafif bir öğle yemeği için fırınlayabilirsiniz. Ana yemek olarak tüketmenin yanı sıra etin yanına garnitür olarak haşlayabilirsiniz.







Bir Hafta Sonu Etkinliği: Kuşkonmaz Toplamak

Kuşkonmaz, mahallenizin manavında veya marketinizde rahatlıkla bulabileceğiniz bir bitki haline geldi. Organik pazarlarda da nisan ayı itibariyle gözleriniz kuşkonmazı aramaya başlayabilir. Ancak hem doğada vakit geçirmek, trekking yapmak, temiz hava almak hem de akşamında kendi topladığınız sağlıklı bitkileri pişirmek isterseniz size bir önerimiz var: Kuşkonmaz toplamak. Özellikle Ege veya Akdeniz bölgesindeyseniz her hangi bir ormana, ağaçlık bölgeye giderek kuşkonmaz toplayabilirsiniz. İstanbul gibi bir metropoldeyseniz mayıs ayında Belgrad Ormanına giderek asparagus yani kuşkonmaz toplayabilirsiniz. Yanınıza topladığınız kuşkonmazları koyacağınız bir çanta, kuşkonmazları topraktan ayırmak için küçük bir bıçak ve dikenlerin arasındaki kuşkonmazları toplayabilmek için eldiven almayı unutmayın.





