Sonbaharda azalan güneşle birlikte vücudun enerji ihtiyacı da artıyor. Bu mevsimde sağlık deposu sarı ve turuncu meyve sebzeler tüketerek güç depolayabilirsiniz.

"Sonbaharda güneşli günlerin azalması ile enerji ve mutluluk hissinde de azalma yaşanır. Vücudun seratonine daha fazla ihtiyacı olduğu bu dönemde, eksilen enerjiyi yerine koymak için karbonhidrat ihtiyacı artar. Karbonhidrat tüketimi serotonin seviyesini yükseltirken, vitamin ve mineral açısından dengeli beslenmek de enerji ihtiyacını destekleyecektir" diyen Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Banu Kazanç, sonbaharda meyve ve sebze tüketerek kış için enerji depolamayı öneriyor.



Antioksidan içeriği yüksek, mevsime uygun taze meyve ve sebzeler tüketmenin vücudun enerji seviyesini koruyacağına ve performansı artırabileceğine dikkat çeken Kazanç, “Manav tezgâhları; lahanalar, karnabaharlar, pazılar, pancarlar, elmalar, portakallar, mandalinalar, muzlar, kırmızı turplar, pırasalar, mis kokulu ayvalar, narlar ve bunların sonbahara özgü lezzet ve renkleriyle dolmaya başladı. Her biri birbirinden faydalı bu meyve ve sebzeleri tüketerek bedeninizi kışa hazırlayabilirsiniz. Turuncu sebzeler beta-karoten ve A vitamini içerir. Sağlıklı bir cilt, kalp, görme fonksiyonları, bazı kanser hastalıklarının riskini düşürme ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasında önemli bir rolü olan turuncu sebze ve meyveler, antioksidan özelliklerinin yanı sıra yağ olarak düşük, lif açısından yüksek içeriklidir” diyor.





Havuç

Havuç, mükemmel bir beta-karoten kaynağıdır. Turuncu renkli bu sebzeyi çiğ, atıştırmalık olarak tüketebilir; suyunu içebilirsiniz. Salatalara, çorbalara, sebze yemeklerine katabilir ve garnitür olarak da tüketebilirsiniz. Havucu çiğ yemek yerine; beta karotenin vücutta daha fazla kullanılması için hafifçe pişirirseniz, daha yararlı olur.





Balkabağı

Kış kabağı, beta-karotenin yanı sıra, potasyum da içerir. Potasyum, turuncu meyve ve sebzeler de dahil olmak üzere, meyve ve sebzelerde çokça bulunan bir mineraldir. Sonbaharın revaçta olan bu sebzesini, kabak tatlısı, balkabaklı cheesecake gibi tatlılarda kullanabileceğiniz gibi kabak çorbası, kabaklı börek ve hatta kabaklı makarna da dahil olmak üzere, farklı şekillerde kullanabilirsiniz.





Turunçgiller: Portakal, mandalina, greyfurt ve limon

Türkiye’de en çok Akdeniz Bölgesi’nde yetişen ve kış günlerinde bol miktarda tüketilen vitamin zengini turunçgiller; içerdiği C vitamini sayesinde soğuk günlerde bizi hastalıklardan korur. Limon, portakal, greyfurt gibi meyveler; C vitamini ve kanseri önleyici özelliği bulunan flavonoid yönünden çok zengindir. Bu antioksidan madde sayesinde, atardamarlar ve kalbin zarar görmesi önlenir.

C vitamini kaynağı olarak tanıdığımız bu meyveler; aslında posası ile tüketildiğinde, insan sağlığına C vitamini kadar faydalı başka besin öğelerini de sunuyor. Pektin, kolesterol kontrolü ve kan şekerinin dengelenmesinde çok faydaları olan bir liftir. Kabuğun alt kısmındaki beyaz renkli liflerde bulunan heseperidin ise, antioksidan özelliği taşır. Onun için meyveleri yemek, suyunu içmekten daha faydalıdır.

Ayva

‘Kışın habercisi’ olarak bilinen ayvanın kalp, akciğer, boğaz, mide, böbrek, göz, bağırsak, ağız rahatsızlıkları ve adet kanamalarına oldukça faydalı olduğu biliniyor. Protein, karbonhidrat, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, sodyum ve C vitamini içermesinin yanı sıra; şeker içeriğinin düşük olması nedeniyle, şeker hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. Genellikle tatlısı, kompostosu, jölesi ve reçeli yapılır.



