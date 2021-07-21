Spor yapmadan karın-göbek yağları ve göbek nasıl yok edilir? 19 öneri

Göbek yağını ve nasıl yok edileceğini kapsayan birçok yanlış efsane var. Ve gerçekten düşündüğünüzde, aynanın önünde yan durduğunuzda gördüğünüz çıkıntılı mideye katkıda bulunan iki farklı faktör vardır: şişkinlik ve gerçek vücut yağı. Şişkinliğe su tutma, sindirim sıkıntısı, aşırı yeme vb. neden olabilir. Karın yağı ise vücut için enerji deposudur. Çoğumuz her ikisini de yok etmek ve dümdüz, şekillenmiş bir karın hayali kurarız.

Ancak, bu hayalimize kavuşmak için işin kitabında diyetler ve yorucu fitness rejimleri yer alır. Bu göbek eritme stratejilerini üstlenmek için cesareti topladığımızda bile, dayanma gücümüz ve sabrımız, arzuladığımız sonuçları görmeden çok önce kolayca azalır. Yani göbek erimeden azmimiz erir gider. Çünkü çoğunlukla, bu rutinlere bağlı kalmak inanılmaz derecede zordur ve kabul edelim ki fitness ve beslenme de bir ödev gibi olmamalıdır. Peki egzersiz yapmayan sırf yaşamak için beslenmeyen biz insanların göbekten kurtulmasını ve karın yağlarını yok etmesini sağlayabilecek alışkanlıkları kazanabilmemiz için bir doktor, bir beslenme uzmanı ve bir diyetisyenden oluşan üç uzmandan önerileri derledik.

SPOR YAPMADAN KARIN-GÖBEK YAĞLARI NASIL YOK EDİLİR?

Yatmadan Hemen Önce Protein Yiyin

Uyanır Uyanmaz Protein Yiyin

Yüksek Proteinli Kahvaltınıza Lif ve Sağlıklı Yağ Ekleyin

Tam Tahılları Tüketin

Probiyotikleri Beslenmenize Dahil Edin

Glutensiz Hassasiyetiniz Var Mı Diye Araştırın

Sodyum Alımınızı Azaltın

Sütü Azaltmak

Porsiyon Boyutlarınızı Küçültün

Yapay Tatlandırıcılardan Uzak Durun

Yemeklerle Sıvı İçmekten Kaçının

Yeşil Çay

Şekerli İçecekler İçmeyi Bırakın

Kuvvet Antrenmanı Haftada 2-3 Kez

HIIT Egzersizlerini Deneyin

Yürüyüş yapın

Duruşunuzu Mükemmelleştirin

Stresinizi Azaltın

Daha Fazla Uyku

YATMADAN HEMEN ÖNCE PROTEİN YİYİN

Göbek yağını azaltmak için yapılması gerekenler listelendiğinde, yemek yemek listenin alışılmış bir şey değildir normalde. Diyetisyenler sıkça yatmadan önce bir ara öğün yazmaktadır aslında. Bununla birlikte, midenizi nasıl sıfırlayabileceğinizin çoğu, içine ne koyduğunuzla başlar. Uzmanlar yatmadan önce proteinin tüketmenin ertesi sabah metabolizmanızı hızlandırdığının kanıtlandığını söylüyor.

UYANIR UYANMAZ PROTEİN YİYİN

Vücudunuzun kendini bir gecede onarmasına yardımcı olmak için gününüzü proteinle bitirmeniz gerektiği gibi, güne de aynı şekilde başlamanız öneriliyor. Yüksek proteinli bir kahvaltı metabolizmanızı daha da hızlandıracak ve size güzel bir enerji artışı sağlayacaktır. Proteinin termojenik olduğu uzun zamandır kanıtlanmıştır yani yağ yakmanızı sağlar. Sabah ilk iş yağ yakan motorunuzu çalıştırmak, metabolizmanızın günün geri kalanında çalışmasını sağlar.

YÜKSEK PROTEİNLİ KAHVALTINIZA LİF VE SAĞLIKLI YAĞ EKLEYİN

Proteine ​​ek olarak lif ve sağlıklı yağları kahvaltınıza dahil etmenizi öneriliyor. Bu, sindiriminizi iyileştirecek ve günün geri kalanında ayaklarınızda daha dolgun ve hafif hissetmenizi sağlar. Uygulamaya başladıktan birkaç gün sonra, öğle ve akşam yemeklerini normalde olduğundan daha az yerken bulacaksınız kendinizi.

TAM TAHILLARI TÜKETİN

Tam tahıl tüketimi, iç organlardaki karın yağıyla ters orantılıdır, bu da daha fazla tüketen kişilerin daha az iç organ yağına sahip olduğu anlamına gelir. Ek olarak, rafine tahılların ve basit şekerlerin tüketimi, hem visseral hem de subkutan karın yağının daha yüksek seviyeleri ile ilişkilidir. Tam tahıllar ayrıca lif içeriği nedeniyle daha tok hissetmenize yardımcı olur ve genellikle önyükleme yapmak için daha fazla B vitamini ve protein içerirler.

PROBİYOTİKLERİ BESLENMENİZE DAHİL EDİN

Basitçe probiyotik açısından zengin gıdaların alımını artırmak, genellikle göbek yağı sandığınız orta bölgenizdeki şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. Yoğurt, kombucha, lahana turşusu ve diğer fermente gıdalarla sağlıklı beslenirken, günlük probiyotik takviyenizi de kolayca alabilirsiniz. Uzmanlar karın bölgesini eritmenin yanı sıra, probiyotiklerin "nihai besin emilimi, enerji verme ve cildi gençleştirmenin anahtarlarından biri olduğunu söylüyor.

GLUTENSİZ HASSASİYETİNİZ VAR MI DİYE ARAŞTIRIN

Tıp camiası ve halk, son birkaç on yılda gıda hassasiyetleri ve intoleransları konusunda daha bilinçli hale geldi. Ve glüten diyetlerde sıkça kesilen besinlerden biri haline geldi hatta listede en üst sıralarda yer aldı. Uzmanlar, glüten intoleransının göbek şişmesi, ishal ve diğer semptomlara neden olabileceğini söylüyorlar. “Glüten intoleransınız veya hassasiyetiniz olabileceğinden endişe ediyorsanız, işinizi tahmine bırakmayın, mutlaka test yaptırın.

SÜTÜ AZALTMAK

Uzmanlar ayrıca süt ürünlerine karşı dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Laktoz intolerasınız olup olmadığını da kontrol etmenizde fayda var. Sindirim sorunları ve şişkinlik yaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir durum var ise, beslenmenize badem sütü, badem peyniri, hindistancevizi yoğurdu ve şu anda mevcut olan tüm süt ürünleri içermeyen ürünlerle değiştirmek ya da laktozsuz ürünler tercih etmek yerinde olacaktır.

SODYUM ALIMINIZI AZALTIN

Tuzlu yiyecekler genellikle vücudun suyu tutmasına neden olur. Tuzdan ya da tuzlu besinlerden vazgeçmek hiç de kolay değil, kabul ediyoruz. Fakat, yüksek sodyumlu gıdaların şişkinliğe neden olduğunun bilincinde olmak, sizi daha sağlıklı kararlar almaya ikna etmeye yardımcı olabilir. Yediklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine baharatları kullanmaya ne dersiniz? Acı bu anlamda iyi bir alternatif olabilir. Üstelik acıda bulunan kapsinoid ya da kapsaisinin karın yağını azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir.

PORSİYON BOYUTLARINIZI KÜÇÜLTÜN

Yemekten sonra pantolonun düğmesini açma ihtiyacı hissediyorsanız, porsiyon boyutlarınıza da bir göz atmanız gerekebilir. Uzmanlar öğünlerde veya özellikle akşamları fazla yemeyi engellemek ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olmak için gün boyunca daha dengeli atıştırmalıklar yemekten faydalanabileceğinizi söylüyorlar. Protein ve lif açısından zengin besinler sizi daha uzun süre tok tutacaktır.

YAPAY TATLANDIRICILARDAN UZAK DURUN

Şekersiz içecekler, tatlandırıcılı gıdalar ile kaloriden tasarruf ettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre, birçok yapay tatlandırıcı, özellikle ksilitol (çoğu sakızda bulunan yapay tatlandırıcı) kolayca sindirilemez. Yapay tatlandırıcılar gaz, mide rahatsızlığı ve şişkinlik sorunlarına neden olabilir.

YEMEKLERLE SIVI İÇMEKTEN KAÇININ

Bu strateji tuhaf görünebilir ancak uzmanlar yemeklerle birlikte çok fazla sıvı içmeyi bırakın diyor. Çünkü yemeklerle birlikte su içerek, sindirim sıvılarınızı seyreltiyorsunuz ve sindirimi yavaşlatmaya neden oluyorsunuz. Sıvı tüketimini güne yaymaya çalışın ve yemek esnasında su içmeyi azaltmaya çalışın.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay uzun zamandır sağlıklı bir içecek olarak biliniyor. Yapılan araştırmaların sonucu gösteriyor ki yeşil çay göbek yağını eritmenize de yardımcı olabilir. Araştırmalar, düzenli yeşil çay tüketiminin karın yağlanmasını azaltacağını bulmuştur. Sabahları bir finscan yeşil çay içmeyi deneyin.

ŞEKERLİ İÇECEKLER İÇMEYİ BIRAKIN

Kahvaltıda portakal suyu, öğleden sonraları için karamelli frappuccino veya akşam yemeğinde de gazlı içecekleri seviyorsanız, şunu bilmelisiniz ki şekerli içecekler boş kalorilerle doludur. Ayrıca, visseral karın yağ birikimini orantısız bir şekilde artırdıkları gösterilmiştir.

KUVVET ANTRENMANI HAFTADA 2-3 KEZ

Çoğu insan, kilo vermek istediğinde koşmaya, bisiklete binmeye veya diğer kardiyo egzersizlerine yönelir, ancak araştırmalar, direnç eğitiminin aslında bel çevresini azaltmada daha faydalı olduğunu gösterir. Ağırlık kaldırmak, yağsız vücut kütlesini harekete geçirir, metabolizmayı hızlandırır ve fiziğinizi şekle sokar. Daha ince ve sıkı görünmenize yardımcı olur.

HIIT EGZERSİZLERİNİ DENEYİN

Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın (HIIT) karın yağını azaltmada sürekli egzersiz kadar etkili olduğu ve hatta çok daha verimli olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, egzersiz bittiğinde metabolizmanızı daha da hızlandırır.

YÜRÜYÜŞ YAPIN

Yürümenin harika bir egzersiz olduğunu biliyoruz; kalori yakar, vücudu güçlendirir ve kalbiniz için iyidir. Araştırmalar ayrıca, yürümenin hem subkutan hem de viseral karın yağını azaltabileceğini göstermiştir. Kısa vadede, şişkinlik hissediyorsanız, iyi bir yürüyüş sindirimi teşvik edebilir ve şişkinliği azaltabilir.

DURUŞUNUZU MÜKEMMELLEŞTİRİN

Uzmanlar sadece duruşunuzu düzeltmenin bile göbek çıkıntısının bir kısmını anında azaltabileceğini söylüyor. Kambur durduğunuzda, göbeğiniz öne çıkar. Sadece göğsünü kaldırmak ve dik oturmak harikalar yaratabilir. Gün içinde pozisyonumuza daha fazla dikkat ederek ve plank ve sırt uzatma gibi egzersizlerle sırt ve karın kaslarınızı güçlendirerek duruşumuzu iyileştirebiliriz. Ayrıca, uygun duruşu korumak, kasları çalıştırmanızı ve sindirime yardımcı olmanızı da sağlar.

STRESİNİZİ AZALTIN

Stres hem fizyolojik hem de davranışsal olarak göbek yağını artırabilir. Araştırmalar, stresin kortizol (hormon) düzeylerini artırdığını ve bu durumun doğrudan karın bölgesinde yağlanmaya neden olabileceğini ve stresin aşırı yemeye ve kilo alımına neden olabilecek şekerli, yağlı yiyeceklerin tüketimine yol açabileceğini gösteriyor. Ancak, iyi bir haber var: Nefes çalışması, meditasyon, tai chi ve yoga gibi egzersizlerin bu olumsuz etkileri ortadan kaldırdığı kanıtlanmıştır.

DAHA FAZLA UYKU

Son olarak, hepimizin rahatça uygulayabileceği göbek eritme önerisi var: Daha fazla uyuyun. Göbek yağını kaybetmemenizin gözden kaçan (ve kolayca düzeltilebilen) bir nedeni de, yeterince uyumamış olmanızdır. Araştırmalar, uykusuzluğun metabolizmanızı bozduğunu ve bu nedenle yağ yakmayı zorlaştırdığını bulmuştur. Peşinde olduğunuz düz mideyi elde etmek için iyi beslenme ve egzersizin dışında bir de uykunuzu iyi almanız gerekiyor. Uzmanlara göre yetişkinlerin yedi ila dokuz saat uykuya ihtiyacı var.

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