Spor performansını arttırmak için doğru beslenme programı ile sporunuzu destekleyin.

Günümüzde sporun ne kadar önemli olduğunu hemen hemen herkes biliyor. Spor artık sadece zayıflamak için yapılan bir aktivite değil. Spor sağlıklı bir insan vücudu için hayatımıza girmiş ve sosyal yaşantımız olmuştur. Peki, sporcu beslenmesi nasıl olmalıdır? Sadece spor yapmak yeterli mi? Spor performansını arttırmak için sporcu beslenmesi programı mutlaka yapmalıdır.



Sporun vücuda olan faydası saymakla bitmez. Peki sadece spor yapmak yeterli mi? Sporun tek başına tabi ki faydası var ama doğru beslenme ile yani sporcu beslenmesi ile bunu üst düzeye taşıyabilirsiniz. Kişi yaptığı sporu hayatına yaşam tarzı olarak oturttuğu zaman sağlıklı bir vücuda sahip olur. Ağır aktivitelere katılan sporcuların beslenmesi daha önemlidir. İyi bir antrenman ve düzenli yapılan spor ile doğru kombinasyon yakalanabilir. Ancak kişinin kötü bir beslenme düzeni varsa istediği düzeyi ve hedefi yakalayamayabilir. Sporcuların öncelikle harcadıkları enerjiyi mutlaka yerine tekrar koymaları gerekiyor. Aksi halde kilo ve kas kaybı başlayabilir. Bu da zaman içerisinde güçten düşüp sporu bırakmak zorunda kalmaya yöneltebilir. Bu oluşacak sorunlarla karşılaşmamak için, sporcu beslenmesi çok önemlidir. Sporcu beslenmesinde diğer önemli bir konu da sıvı kaybıdır. Kaybedilen su kaybı, bol su içilerek yerine konmalıdır. Su tüketirken soğuk su yerine, ılık yani normal su içmeleri tavsiye edilir. Vücudun sıvısız kalması demek sporcunun güçten düşmesi demektir. Sporcuyu güçten düşüren konuları toparlayacak olursak, yetersiz beslenme, sıvı kaybı ve uykusuzluk en büyük düşmanlardır. Sporcu beslenmesi gelişim çağında olanlar içinde çok önemlidir. Bu dönemde olanlar daha çok et ürünleri tüketmelidir diye bilinse de, bu bilgi yanlıştır. Sporcu beslenmesi ağırlık olarak karbonhidrat içermelidir ve dengeli olarak beslenmek önemlidir. Böylece sporcu beslenmesi nasıl olmalıdır sorusunun cevabı da verilmiş oluyor.







Sporcu beslenmesi örnek menü;

Düzenli spor yapan sporcunun, günlük 5000 kaloriye ihtiyacı vardır. Az yağlı yemekler tercih edilmelidir. Fazla tüketilen yağ vücuttaki yağın dokusunu büyütür ve damarlar için zararlı hale gelebilir. Aşağıda belirtilen örnek menü ile sporcu beslenmesi nasıl olmalıdır görebilirsiniz. Sporcu beslenmesi ile ilgili daha profesyonel ilerlemek istiyorsanız, sporcu beslenmesi diyetisyen yardımıyla konuyu çözebilir ya da sporcu beslenmesi kitap önerilerini inceleyebilir ve sporcu beslenmesi programı oluşturabilirsiniz. Sporcu sağlığı ve beslenmesi için uygulayacakları ve tüketecekleri gıda çok önemlidir.



Kahvaltı;

• 1 dilim az yağlı beyaz peynir (30 gr) (dil peynir–taze kaşar–2 çorba kaşığı lor peynir)

• 7 adet zeytin (az tuzlu ya da suda bekletilmiş)

• 4 adet yumurta beyazı ve 1 tam yumurta

• Bol çiğ sebze (yağsız ve tuzsuz)

• 2 dilim tam buğday ekmeği veya çok tahıllı ekmek (25 gr)

• 1 kase yağsız yoğurt

• 5 çorba kaşığı yulaf

• 1 tatlı kaşığı bal

• İsteğe bağlı açık şekersiz çay ya da bitki çayı tüketilebilir.



Ara Öğün;

• 1 bardak yağsız süt

• Ceviz içi, badem, fındık tüketilebilir.



Öğle

• 1 kase çorba (az yağlı)

• 8 yemek kaşığı pilav / makarna (az yağlı ya da yağsız olmalı)

• 1 büyük boy haşlanmış patates püresi

• 2 köfte kadar et/balık/tavuk (ızgara)

• 4 yemek kaşığı sebze yemeği (az yağlı)

• 1 kase yoğurt (az yağlı)

• Bol salata (1 kaşık zeytinyağı koyulabilir)

• 3 orta dilim ekmek (75 gr)



Akşam

• 1 kase çorba (az yağlı ve pirinç veya şehriyeli olabilir.)

• 8 yemek kaşığı pilav / makarna (az yağlı olabilir)

• 6 köfte kadar et/balık/tavuk (ızgara) (Kırmızı et: 180gr Tavuk: 300gr Balık: 250 -300gr)

• 4 yemek kaşığı sebze yemeği (az yağlı)

• 1 kase yoğurt (az yağlı)

• 2 orta dilim ekmek (50 gr)



Ayrıca sporcu, antrenman ve beslenmesine dikkat ettiği zaman istediği kondisyonu kolaylıkla yakalayabilir. Çok fazla sofra şekeri ve tuz tüketmemelidirler. Zararlı yağlar içeren mayonez gibi katkı maddelerinden uzak durmalılar. Sağlıklı bir hayat için sporcu sağlığı ve beslenmesi çok önemlidir.