Egzersiz sırasında az ya da çok terlemenizin kalori yakımı ya da ne kadar yoğun çalıştığınızla ilgisi olmayabilir. Vücut, ısısı yükseldiğinde terleme yoluyla kendini soğutuyor. Stres veya korku da terlemeye neden olabiliyor.

Egzersiz sırasında ne kadar terlediğimiz ise birkaç faktöre bağlı. Cinsiyet (erkekler daha fazla terleme eğiliminde), yaş (gençler yaşlılardan daha çok terliyor), sıcaklık ve nem oranı bu grupta yer alıyor. Ayrıca kilolu kişiler vücutları fazla ısı ürettiği için daha çok terleyebiliyor. Fitness düzeyi de terlemeyi etkiliyor. Şaşırtıcı bir şekilde ﬁt kişiler daha çabuk ve daha fazla terliyor. Araştırmalar bunun nedenini, ﬁtness düzeyi arttıkça vücudun sıcaklığını düzenleyen sistemin de daha iyi çalışmasına bağlıyor. Öte yandan çok terlediğiniz bir antrenmanın sonunda terazide gördüğünüz kilo kaybı sizi yanıltmasın. Kaybettiğiniz su, her zaman çok fazla kalori yaktığınız anlamına gelmiyor. Aynı şekilde az terli geçen bir antrenmandan da yeterince zorlu çalışmadığınız veya yeterli kalori yakmadığınız sonucu çıkmıyor. Örneğin; havalandırması iyi bir yerde çalışıyorsanız teriniz hemen kurumuş olabilir. Belki de siz saunada bile terlemekte zorlanan kişilerden birisiniz.



*Formsante dergisinden alınmıştır.