Beslenme hayatımızın ortasında, günde 2-3 kere yaptığımız bir hayatı sürdürebilme alışkanlığıdır. Yaşamak için beslenmek mutlaktır ancak bu kadar stresli ve yükü ağır bir durum olmamalı.

Diyetisyen: Canan Aksoy



Hepimiz farklı bireyleriz, farklı alışkanlıklarımız farklı genetik kodlarımız farklı hayatlarımız var. Bu hayatın içine sağlıklı beslenme alışkanlıkları koymak elbette ki sağlıklı kiloda olmak ve bu kiloyu korumak için çok önemli. Sağlıklı kilo da olmak bizi pek çok hastalığa karşı korur ve sağlıklı bir ömür sürdürmemizi sağlar. Kilo alma ve verme döngüsü bu sağlıklı yaşamı kurgulamamıza engel olur. Hızlı kilo vermek ve sonrasında bunu almak size sağlıklı bir yaşam getirmeyeceği gibi tam tersine sağlığınız da bozabilir. Kilo vermek ve bunu koruyor olmak ancak sağlığınız üzerinde olumlu etki taşır. Kilo vermek bir 100 metre yarışı değil tam tersine aslında bir ultra maratondur. Bu yüzden mucizevi bir besin veya içecek veya diyet yoktur, sürdürülebilir sağlıklı bir beslenme programı vardır.



SÜRDÜRÜLEBİLİR STRATEJİLER

• Mucize bir besin yoktur, mucizeyi yaratacak doğru alışkanlıklardır. Doğru tercihleriniz sizi sağlıklı yapacaktır, unutmayın.



• Hareketli olun, yüzün, yürüyün, dans edin, koşun, merdiven çıkın, pilates yapın, 10 bin adım atın elinizden ne geliyorsa hayatınıza hangisi uyuyorsa... Yeter ki yaptığınız egzersiz veya hareketli bir hayat sürdürme çabanız bir aylık veya 3 aylık değil ömürlük olsun.



• Haftada iki gün mutlaka kuru baklagil (ister salata, ister sıcak yemeği) ve haftada en az 4-5 öğün sebze tüketmeye gayret edin.



• Bütün ana öğünlerinizde mutlaka mevsim yeşillikleri bulunsun, söğüş olarak olabilir, salata olarak olabilir, vitamin ve antioksidan gereksinimi için salata çok önemlidir.



• Haftada iki kere balık tüketin, kızartmayın hatta pişirirken yağ ilavesi yapmayın, balık yağı alabilmek için bu çok önemlidir. O balık bu balıktan daha iyidir demektense çeşitlendirmek daha makul ve uygulanabilir olduğunu unutmayın.



• Kahvaltınızı uyandıktan sonra en kısa zamanda yapmaya özen gösterin. Metabolizmanız çalışmaya başlar.



• Sabah kahvaltısında yumurta yemek gün içinde daha tok kalmanıza yardımcı olacaktır ama lütfen abartmayın sadece 1 tane yeterlidir.



• Akşam yemeğinden sonra atıştırmayı abartıyorsanız, öğlen ve akşam yemeği arasında ne yediğinizi gözden geçirin. Düşük kalori veya ikindi öğününü atlamak gece yemelerinizi artırabilir, dikkat.



• Az-kalitesiz uyku kilo almayı kolaylaştırır. Düzenli ve kaliteli uyumaya özen gösterin.



• Hangi öğününüzün daha kıymetli olduğunu düşünün ve o öğününüz için özenin ve zaman harcayın.



• Küçültün! Tabaklarınızı, bardaklarınızı, kepçelerinizi hatta kaşıklarınızı küçültün... Büyük tabakların içine koyduğunuz yemekler miktar olarak az görünür. Eskiden kullandığımız tabakları düşünün, son yıllarda tabak boyutlarının ve porsiyonların ne kadar büyüdüğünü eminim siz de hatırlayacaksınız.



• Haftada 500 gramdan fazla kırmızı et tüketmeyin yüksek kırmızı et tüketimi doymuş yağlar açısından zengin olduğu için sağlıklı olmaz. Çeşitlendirin tavuk, hindi , balık sofranızda protein alternatifi olarak mutlaka yer alsın.



• Meyveden korkmayın, meyvenin içinde şeker var dendiğinde aklımıza hemen çay şekeri geliyor. Meyvenin içinde fruktoz vardır ve fruktozun doğal hali çay şekeriyle kıyaslanamaz, üstelik de meyveler sanıldığı kadar fruktoz içermez. Günde en az iki porsiyon meyve tüketin.



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