Tatlı krizi nasıl engellenir? Tatlı krizi geldiğinde ne yapılması gerekir?

Son dönemin en popüler konularından biri şüphesiz ki kilo vermek. Bu konuyla ilgili olarak kilo verememe nedenlerinin başında gelen ve özellikle kadınlarda daha sık görülen ve metabolik bozukluğun bir parçası olan durum da insülin direncidir. "İnsülin direnci nedir? Hangi ürünleri tüketmeliyiz? Tatlı krizi geldiğinde ne yapılması gerekir?" gibi pek çok sorunun cevabını Hisar Intercontinental Hosipital Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Arslan’dan öğrendik.

Organ yetmezliği gibi riskli çoğu hastalığa sebebiyet verebilir

İnsülin, pankreas bezindeki beta hücrelerinden salgılanan bir hormondur. Pankreastan salgılanan bu hormon kan şekerine göre ayarlanarak salgılanır. İnsülinin görevi yemek yedikten sonra artan kan düzeyini normal hale getirmektir. Yeterli insülin olmadığında da, kan glukozu yükselir ve sonrasında diyabet hastalığı kendini gösterir. Yüksek kan glukozu, zamanla kalp hastalığı, felç, körlük, böbrek yetmezliği gibi hastalıklara yol açabilmektedir.

Yüksek insülin kişiyi sürekli acıktırır

İnsülin direnci ise yeterli miktarda insülin üretilmesine rağmen insülinin etkili bir şekilde kullanılamamasıdır. Böylelikle kanda insülin düzeyi artar ve insüline karşı hücre düzeyinde biyolojik bir yanıtsızlık durumu oluşur. Yani kan şekeri normal sınırlar içinden olduğu halde insülin hormonu gereğinden fazla salgılanır.

Tatlı krizleri beslenme alışkanlığınızla doğru orantılı

İnsülin direnci aslında diyabete giden yolun başlangıç noktasıdır. Bu yüzden mutlaka dikkate alınmalıdır. İnsülin direnci, tatlı krizleri, unlu, nişastalı ve şekerli karbonhidrat ağırlıklı gıdalara düşkünlük, sık acıkma, yemekten hemen sonra uyku hali, yorgunluk, konsantrasyon bozulması gibi bir çok sorunu da beraberinde getirir. Özellikle tatlı krizleri en çok görülen durumlardan biridir.



Yaşam şeklinizi değiştirin

- Ağır tatlılar tüketmek yerine, meyve veya yağsız sütle hazırlanmış hafif pudingler, kakao, hurma gibi sağlıklı alternatifler tüketin.

- Stres, depresyon, mutsuzluk gibi duygusal durumlar da tatlı isteğini artırabilir. Bu nedenle duygu durumu iyi yönetilmelidir.

- Yürüyüş yaparak tatlı yeme fikrinden uzaklaşın.

- Sağlıklı beslenmeyi yaşam şekli olarak benimseyin.

- Az az ama sık sık beslenin.

- Her acıktığınızda abur cubur yerine sağlıklı atıştırmalıkları tüketin.

- Yeterince su için.

- Yağ ve kalori alımınızı azaltın.

- Şekersiz sakızlar tatlı yeme isteğinizi büyük oranda azaltabilir.

