Tatlı krizleriyle başa çıkın

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Şeyda Coşkun'dan öneriler...

Tatlı ve çikolata bağımlılığı özellikle kadınlarda büyük bir sorun. Tabii ki arada bunları da yiyeceğiz, tüm hayatı diyet yaparak yaşayamayız. Ancak seçimlere dikkat etmek gerekiyor. Geceyi meyve ya da tatlıyla bitirdiyseniz ertesi gün bol su içip proteinle beslenin. Bu noktada ne yediğimizi takip etmemizin önemi ortaya çıkıyor.

Tatlı kriziniz geldiğinde ağır tatlılar yerine meyve ile hafif pudingler yapabilirsiniz. Badem sütü, kakao, bir parça bitter çikolata… Badem sütünün kendi şekeri vardır zaten içinde. Özellikle yazın frozen’lar yapılabilir. Örneğin bir mango, lime ile karıştırılıp buzlukta sorbe kıvamına getirilip afiyetle tüketilebilir. Yulafı, yumurta beyazı ile çırpıp, içine birkaç bitter çikolata atıp biscotti’ler yapabiliriz.

Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey, şekeri doğal meyvelerden almak. Ayrıca şeker yerine stevia, agave gibi doğal tatlandırıcılar kullanılabilir.

Ayrıca tatlıyı yiyeceksek de, gün ortasını tercih etmeliyiz ki yakabilelim. Saat 16.00 aralığı tatlı tüketmek için gece saatlerinden daha uygun.

Birçoğunuzun “Ama benim tatlı krizlerim en çok geceleri geliyor” dediğini duyar gibiyim. Çünkü insan geceleri daha çok kendini dinler. Sıkıntılarla, mutsuz olduğu şeylerle yüzleşir. Mutsuzluklar acı hissi verir, acı da tatlı yemeyi doğurur. Bu negatif bir döngü… “Zaten acım var, lanet olsun” deyip çikolata kavanozuna dalarız. Böyle durumlarda daha hafif alternatiflere yönelin, yediğiniz miktarı abartmayın ve en önemlisi pes etmeyin! Çıkın yürüyün. Aynı hazzı alacaksınız. Yürüme ile çikolatanın hazzının aynı olduğunu yıllardır yürüyüş yapan biri olarak söyleyebilirim.



Yapay tatlandırıcıya dikkat!

Yapay tatlandırıcı kullanırken iki kere düşünün. Bazı araştırmalar, fazla tüketilen yapay tatlandırıcıların vücut yağlarını arttırabileceğini gösteriyor. Buna göre; tatlandırıcılar iştah kontrol mekanizmasını bozuyor. Bu nedenle tatlandırıcı kullanımına dikkat edin. Tatlı ihtiyacınızı kurutulmuş meyve ya da mevsim meyvelerinden karşılayın.



Mutluluğu çikolatada aramayın

• Çikolatanın mutluluk hormonu olarak bilinen serotonini salgılattığı söylenir. Ancak serotonin sağlıklı ve az kalorili yiyeceklerde de var. Portakal, ıspanak, pancar, Brüksel lahanası, yulaf tüketerek de serotonin seviyenizi yukarı taşıyabilirsiniz.

• Canınız çok çikolata ya da tatlı çektiğinde bir adet keçiboynuzu yiyebilirsiniz. Hem çok faydalıdır hem de tatlı ihtiyacınızı keser.

• Sigara ve aşırı miktarda kahve içmeyin. Bunlar kan şekerini düşürüp şekerli içeceklere saldırmaya yöneltir.