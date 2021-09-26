Temiz beslenme nedir? 7 günlük örnek program
Bu yıl yaşadığımız süreç bize sağlığın önemini bir kere daha gösterdi. Sağlıklı olmak aslında sadece bedenen değil ruhen ve sosyal olarak da iyi olmaktır. Peki, temiz beslenme nedir? Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Çağatay temiz beslenmeyi anlattı
Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Çağatay, bu makalede temiz beslenme nedir? sorusuna yanıt veriyor... 'Temiz beslenmek dediğimizde elbette öncelik kaliteli besin gruplarını seçmektir' diyen Çağatay'ın temiz beslenme için önerileri, 7 günlük örnek beslenme programı ve örnek tarifleri şöyle:
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Hülya Çağatay
@diyetisyenhulyacagatay
Sosyalliğimizi yitirdiğimiz bu süreçte kendimizi ruhen de sıkışmış olarak bulduk. Fakat süreç bize aslında kendimize dönmeyi ve içsel bir yolculuğa ihtiyacımız olduğunu da öğretmiş oldu. Sahip olduğumuz hayatın değeri, bedenimizin ve sahip olduklarımızın değerini daha iyi görmemizi sağladı.
Sağlıklı bir beden için kuşkusuz ki neler yediğimiz öncelikli olarak belirleyicidir. Temiz beslenmeye adım atmak aslında geleceğimize yaptığımız bir yatırım gibidir. Özellikle hızlı beslenmenin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde pratik olarak gördüğümüz her yiyeceğin katkı maddeleri içerdiği kadar bizi yorgun bireyler haline getirdiğini unutmamalıyız.
TEMİZ BESLENME NEDİR?
Temiz beslenmek dediğimizde elbette öncelik kaliteli besin guruplarını seçmek demek. Fakat bu noktada ne kadar doğru bir beslenme planı uyguladığınız kadar ne sıklıkta ve ne yoğunlukta yediğimiz de çok önemli. Aslında hepimizin yapması gereken daha az ve yalın yemeği öğrenmek. Kilo kontrolü için temel kavram daha az yiyerek yaşamayı öğrenmekten geçiyor. Daha az yemek zaman içerisinde bizleri farkından olmadan ideal ağırlığımıza getirirken, daha az yağa sahip bir vücuda sahip olmamamızı da sağlar. Sizlere her yıl yapılan bu harika ek içerisinde bu yıl hızlı kilo kaybetmenizi sağlarken bağışıklığınızı da destekleyecek bir beslenme planı oluşturduk. Bu plan ile hızla yağ kaybederken ödem atmanızı da hedefledik. Sağlıkla yeni ve temiz bir beslenmeye başlamanızı diliyorum. Hayatımızda en iyi yatırımı sağlığımıza yapacağımızı hiç unutmayalım.
TARİFLER
CHIA PUDİNG
MALZEMELER
- 1 su bardağı laktozsuz süt
- 2 yemek kaşığı chia tohumu
- 1 küçük muz
HAZIRLANIŞI
- Chia tohumlarını geceden süte ekleyerek buzdolabına koyun. Sabah üzerine muzu dilimleyerek tüketin.
YEŞİL SMOOTHIE
MALZEMELER
- 1 yeşil elma
- 100 gr ıspanak
- Bir parça taze zencefil
- 1/4 limon suyu
- 1 fincan demlenmiş yeşil çay
HAZIRLANIŞI
- Tüm malzemeleri karıştırarak blender’dan geçirin.
7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE
1. GÜN
Sabah
- 1 haşlanmış yumurta
- 1/4 avokado
- 1 dilim beyaz peynir
- 1 tam buğdaylı galeta
Öğle
- 6 yemek kaşığı karnabahar yemeği
- 4 yemek kaşığı yoğurt
Ara
- 1 su bardağı kefir
- 5-6 badem veya fındık
Akşam
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı bol yeşillikli salata
- 8 yemek kaşığı haşlanmış nohut
2. GÜN
Sabah
- 2 yumurtalı bol mantarlı omlet
- 5 zeytin
- Domates, salatalık, biber
- 1 ince dilim tam buğday ekmeği
Öğle
- Chia puding
Akşam
- 120 gr ızgara tavuk göğsü
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı bol yeşil salata
Ara
- 1 avuç patlamış mısır
- 1 fincan bitki çayı
3. GÜN
Sabah
- 2 yemek kaşığı yulaf
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1/2 elma
Öğle
- Yağsız bol yeşil salata
- 160 gr ton balığı
Ara
- 1 fincan sade Türk kahvesi veya filtre kahve
- 2 tam ceviz
Akşam
- 6 yemek kaşığı kabak, patlıcan, soğan ve sarımsaklı et sote
- 4 yemek kaşığı yoğurt
Ara
- 1 fincan bitki çayı
- 1/2 elma
4. GÜN
Sabah
- 1 haşlanmış yumurta
- 2 yemek kaşığı lor peyniri
- Maydanoz, dereotu, domates, salatalık
- 2 tam ceviz
Öğle
- 1 su bardağı kefir
- 5 badem
- 3 kuru kayısı
Ara
- 1/2 su bardağı süt ile sütlü kahve
- 3-4 adet tam tahıllı grissini
Akşam
- 6 yemek kaşığı buharda haşlanmış sebze
- 2 yemek kaşığı yoğurt
5. GÜN
Sabah
- Yeşil smoothie
Öğle
- 1 dilim beyaz peynir
- 1 dilim dana jambon
- 1 ince dilim tam buğday ekmeği
Akşam
- 2 yumurtalı 6 yemek kaşığı ıspanak yemeği
- 4 yemek kaşığı yoğurt
Ara
- 1/2 su bardağı kefir
- 10 fındık veya badem
6. GÜN
Sabah
- 1 yumurta ile 2 yemek kaşığı lor peynirli omlet
- 5 zeytin
- Bol maydanoz, roka, dereotu
- 1/4 orta boy nar
- 1 tam buğday galeta
Öğle
- 3 ızgara köfte
- 3 yemek kaşığı buharda sebze
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Akşam
- 200 gr fırında pişmiş somon balığı
- Bol yeşil salata
- 2 tam ceviz
7. GÜN
Sabah
- 2 ince dilim peynir
- Pul biber ve karabiberli 1/4 avokado
- 1 ince dilim tam buğday ekmeği
- 1 fincan bitki çayı
Öğle
- 120 gr ızgara tavuklu bol yeşil salata
- Maden suyu
Ara
- 1/2 su bardağı süt ile sütlü kahve
- 1 kare yüzde 70 kakaolu bitter çikolata
Akşam
- 6 yemek kaşığı kuru baklagiller yemeği
- 3 yemek kaşığı bulgur pilavı
- 4 yemek kaşığı yoğurt
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