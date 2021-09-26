Temiz beslenme nedir? 7 günlük örnek program

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Çağatay, bu makalede temiz beslenme nedir? sorusuna yanıt veriyor... 'Temiz beslenmek dediğimizde elbette öncelik kaliteli besin gruplarını seçmektir' diyen Çağatay'ın temiz beslenme için önerileri, 7 günlük örnek beslenme programı ve örnek tarifleri şöyle:



Beslenme ve Diyet Uzmanı

Hülya Çağatay

@diyetisyenhulyacagatay

Sosyalliğimizi yitirdiğimiz bu süreçte kendimizi ruhen de sıkışmış olarak bulduk. Fakat süreç bize aslında kendimize dönmeyi ve içsel bir yolculuğa ihtiyacımız olduğunu da öğretmiş oldu. Sahip olduğumuz hayatın değeri, bedenimizin ve sahip olduklarımızın değerini daha iyi görmemizi sağladı.

Sağlıklı bir beden için kuşkusuz ki neler yediğimiz öncelikli olarak belirleyicidir. Temiz beslenmeye adım atmak aslında geleceğimize yaptığımız bir yatırım gibidir. Özellikle hızlı beslenmenin hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde pratik olarak gördüğümüz her yiyeceğin katkı maddeleri içerdiği kadar bizi yorgun bireyler haline getirdiğini unutmamalıyız.

TEMİZ BESLENME NEDİR?

Temiz beslenmek dediğimizde elbette öncelik kaliteli besin guruplarını seçmek demek. Fakat bu noktada ne kadar doğru bir beslenme planı uyguladığınız kadar ne sıklıkta ve ne yoğunlukta yediğimiz de çok önemli. Aslında hepimizin yapması gereken daha az ve yalın yemeği öğrenmek. Kilo kontrolü için temel kavram daha az yiyerek yaşamayı öğrenmekten geçiyor. Daha az yemek zaman içerisinde bizleri farkından olmadan ideal ağırlığımıza getirirken, daha az yağa sahip bir vücuda sahip olmamamızı da sağlar. Sizlere her yıl yapılan bu harika ek içerisinde bu yıl hızlı kilo kaybetmenizi sağlarken bağışıklığınızı da destekleyecek bir beslenme planı oluşturduk. Bu plan ile hızla yağ kaybederken ödem atmanızı da hedefledik. Sağlıkla yeni ve temiz bir beslenmeye başlamanızı diliyorum. Hayatımızda en iyi yatırımı sağlığımıza yapacağımızı hiç unutmayalım.

TARİFLER

CHIA PUDİNG

MALZEMELER

1 su bardağı laktozsuz süt

2 yemek kaşığı chia tohumu

1 küçük muz



HAZIRLANIŞI

HAZIRLANIŞI Chia tohumlarını geceden süte ekleyerek buzdolabına koyun. Sabah üzerine muzu dilimleyerek tüketin.

YEŞİL SMOOTHIE

MALZEMELER

1 yeşil elma

100 gr ıspanak

Bir parça taze zencefil

1/4 limon suyu

1 fincan demlenmiş yeşil çay



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri karıştırarak blender’dan geçirin.

7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

1. GÜN

Sabah

1 haşlanmış yumurta

1/4 avokado

1 dilim beyaz peynir

1 tam buğdaylı galeta



Öğle

6 yemek kaşığı karnabahar yemeği

4 yemek kaşığı yoğurt



Ara

1 su bardağı kefir

5-6 badem veya fındık



Akşam

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı bol yeşillikli salata

8 yemek kaşığı haşlanmış nohut

2. GÜN

Sabah

2 yumurtalı bol mantarlı omlet

5 zeytin

Domates, salatalık, biber

1 ince dilim tam buğday ekmeği



Öğle

Chia puding



Akşam

120 gr ızgara tavuk göğsü

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı bol yeşil salata



Ara

1 avuç patlamış mısır

1 fincan bitki çayı

3. GÜN

Sabah

2 yemek kaşığı yulaf

2 yemek kaşığı yoğurt

1/2 elma



Öğle

Yağsız bol yeşil salata

160 gr ton balığı



Ara

1 fincan sade Türk kahvesi veya filtre kahve

2 tam ceviz



Akşam

6 yemek kaşığı kabak, patlıcan, soğan ve sarımsaklı et sote

4 yemek kaşığı yoğurt



Ara

1 fincan bitki çayı

1/2 elma

4. GÜN

Sabah

1 haşlanmış yumurta

2 yemek kaşığı lor peyniri

Maydanoz, dereotu, domates, salatalık

2 tam ceviz



Öğle

1 su bardağı kefir

5 badem

3 kuru kayısı



Ara

1/2 su bardağı süt ile sütlü kahve

3-4 adet tam tahıllı grissini



Akşam

6 yemek kaşığı buharda haşlanmış sebze

2 yemek kaşığı yoğurt

5. GÜN

Sabah

Yeşil smoothie



Öğle

1 dilim beyaz peynir

1 dilim dana jambon

1 ince dilim tam buğday ekmeği



Akşam

2 yumurtalı 6 yemek kaşığı ıspanak yemeği

4 yemek kaşığı yoğurt



Ara

1/2 su bardağı kefir

10 fındık veya badem

6. GÜN

Sabah

1 yumurta ile 2 yemek kaşığı lor peynirli omlet

5 zeytin

Bol maydanoz, roka, dereotu

1/4 orta boy nar

1 tam buğday galeta



Öğle

3 ızgara köfte

3 yemek kaşığı buharda sebze

2 yemek kaşığı yoğurt



Akşam

200 gr fırında pişmiş somon balığı

Bol yeşil salata

2 tam ceviz

7. GÜN

Sabah

2 ince dilim peynir

Pul biber ve karabiberli 1/4 avokado

1 ince dilim tam buğday ekmeği

1 fincan bitki çayı



Öğle

120 gr ızgara tavuklu bol yeşil salata

Maden suyu



Ara

1/2 su bardağı süt ile sütlü kahve

1 kare yüzde 70 kakaolu bitter çikolata



Akşam

6 yemek kaşığı kuru baklagiller yemeği

3 yemek kaşığı bulgur pilavı

4 yemek kaşığı yoğurt

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