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Toksin atıcı, arındırıcı süper yeşil içecek

Ferin Batman'dan vücuttan toksinlerin atılmasına ve vücudun arınmasına yardımcı olacak süper bir içecek tarifi...

Malzemeler

• 1 su bardağı lahana yaprağı

• 2 orta boy kaburga kereviz

• 1/2 su bardağı doğranmış ananas

• 1 su bardağı taze sıkılmış ve soğutulmuş portakal suyu

• 1/4 su bardağı doğranmış maydanoz

• 1/4 su bardağı doğranmış taze nane

• Üzerini süslemek için rendelenmiş badem

Hazırlanışı:
Kerevizi doğrayın. Diğer malzemelerle birlikte blender’a koyun ve pürüzsüz oluncaya kadar karıştırın.

Bu karışım parlak yeşil rengini kereviz, maydanoz gibi toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan diüretiklerden alıyor. Lahana ise vücudun arınması ve temizlenmesi için en büyük destekleyicileri.

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