Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı: Dilara Koçak
Detoksun aslında toksinlerden arınma anlamına geldiğini artık hepimiz biliyoruz. Sebze ve meyve sularının içildiği ara öğünler, tam tahıl ekmeği, kuru baklagiller, balık, yoğurt, yağlı tohumlar, probiyotik ürünler ve bol sıvı desteği evinizde kolaylıkla uygulanabilecek bir detoks şeklidir. Bu süreçte yeterli sıvı alımı da çok önemli. Gün içinde 2.5-3 litre su 1-2 şişe maden suyu tüketmek çok önemli.
TARİFLERSEBZE DETOKSU
Malzemeler
1 avuç ıspanak
1 yeşil elma
1/2 limonun suyu
2 salatalık
1/2 demet maydanoz
1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
1 çay bardağı suHazırlanışı
Ispanak, elma, salatalık ve maydanozu katı meyve sıkacağından geçirin. Üzerine zencefil, limon suyu, su ve elma sirkesini ekleyerek tüketin.KIRMIZI DETOKS
Malzemeler
1 pancar
1 kivi
1 avuç ıspanak
1/2 elma
Yarım limon
1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 çay bardağı suHazırlanışı
Pancar, kivi, ıspanak ve elmayı blenderdan geçirin, üzerine limon suyu, su ve zerdeçal ekleyerek karıştırın.CEVİZLİ KABAK SPAGETTİ
Malzemeler
2 orta boy kabak
1 yemek kaşığı hardal
1 kase yoğurt
Karabiber
3 ceviz
Hazırlanışı
Kabakları spiral spagetti rendesi ile rendeleyin. 1 kase yoğurt, 1 yemek kaşığı hardal ve karabiber ile karıştırın. Üzerine ceviz ilave ederek servis edin.SINIRSIZ SEBZE ÇORBASI
Malzemeler
5-6 yaprak lahana
1 orta boy kabak
1 orta boy domates
1 orta boy soğan
1 adet pırasa
1 patates
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
3 bardak suHazırlanışı
Sebzeleri doğradıktan sonra suyu ilave edip yumuşayana kadar pişirin ve ardından blenderdan geçirip tüketin.ISPANAK SALATASI
Malzemeler
200 gr çiğ ıspanak
1 haşlanmış orta boy enginar
50 gr lor peyniri
6 kiraz domates
1/2 su bardağı soya/mercimek filizi
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 limonun suyu
Tuz, baharatHazırlanışı
Ispanaklar temizleyip, kalın olarak doğrandıktan sonra, haşlanmış ve küp küp kesilmiş enginarları ilave edin. Üzerine domates, soya/mercimek filizi, lor peyniri ve son olarak yağ ve limon suyu ekleyip tüketin.İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:Yaza hazırlık diyeti için TIKLAYINIZ