Toksinlerden kurtulmak için doğal beslenme ana prensiptir.

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı: Dilara Koçak



Detoksun aslında toksinlerden arınma anlamına geldiğini artık hepimiz biliyoruz. Sebze ve meyve sularının içildiği ara öğünler, tam tahıl ekmeği, kuru baklagiller, balık, yoğurt, yağlı tohumlar, probiyotik ürünler ve bol sıvı desteği evinizde kolaylıkla uygulanabilecek bir detoks şeklidir. Bu süreçte yeterli sıvı alımı da çok önemli. Gün içinde 2.5-3 litre su 1-2 şişe maden suyu tüketmek çok önemli.





TARİFLER

1 avuç ıspanak1 yeşil elma1/2 limonun suyu2 salatalık1/2 demet maydanoz1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil1 tatlı kaşığı elma sirkesi1 çay bardağı suIspanak, elma, salatalık ve maydanozu katı meyve sıkacağından geçirin. Üzerine zencefil, limon suyu, su ve elma sirkesini ekleyerek tüketin.1 pancar1 kivi1 avuç ıspanak1/2 elmaYarım limon1 çay kaşığı toz zerdeçal1 çay bardağı suPancar, kivi, ıspanak ve elmayı blenderdan geçirin, üzerine limon suyu, su ve zerdeçal ekleyerek karıştırın.2 orta boy kabak1 yemek kaşığı hardal1 kase yoğurtKarabiber3 cevizHazırlanışıKabakları spiral spagetti rendesi ile rendeleyin. 1 kase yoğurt, 1 yemek kaşığı hardal ve karabiber ile karıştırın. Üzerine ceviz ilave ederek servis edin.5-6 yaprak lahana1 orta boy kabak1 orta boy domates1 orta boy soğan1 adet pırasa1 patates1 tatlı kaşığı zeytinyağı3 bardak suSebzeleri doğradıktan sonra suyu ilave edip yumuşayana kadar pişirin ve ardından blenderdan geçirip tüketin.200 gr çiğ ıspanak1 haşlanmış orta boy enginar50 gr lor peyniri6 kiraz domates1/2 su bardağı soya/mercimek filizi1 tatlı kaşığı zeytinyağı1 limonun suyuTuz, baharatIspanaklar temizleyip, kalın olarak doğrandıktan sonra, haşlanmış ve küp küp kesilmiş enginarları ilave edin. Üzerine domates, soya/mercimek filizi, lor peyniri ve son olarak yağ ve limon suyu ekleyip tüketin.