Karşınızda tüm vücudu harekete geçiren yeni
sporumuz Gymstick... Daha ince ve daha sıkı bir vücuda sahip olmak
isteyenlere, şiddetle Gymstick öneriyoruz. Yaz aylarında
bikinileri gönül rahatlığıyla giyebilmek için geç başlanılan spor
aktiviteleri çoğu zaman hüsranla sona eriyor. Neyse ki yeni trend
sporlar bize eğlenerek formda kalma konusunda yardımcı oluyor. Bu yeni
spor sayesinde kısa sürede yağlardan kurtulabilmek mümkün. Son yıllarda
dünyada da hızla yayılan Gymstick egzersiz programını Planet Health
Club, spor tutkunlarıyla tanıştırıyor. Finlandiya kökenli bu spor
sayesinde kısa sürede yağ yakmak ve fazla kilolardan kurtulmak mümkün.
Fonksiyonel bir, grup egzersizi, dersi olan ve Gyimstick adlı aletle
yapılan spor, güç, dayanıklılık, esneklik ve hareket kabiliyetini
arttırıyor. Gymstick aleti, bir bar ve ucuna bağlı olan ve direnci
artırmaya yarayan çift kablo sisteminden oluşuyor. Planet Healt
Clup'te Gymstick egzersiz dersleri veren Senem Nalbantoğlu, bu
sporun mutlaka bir hoca eşliğinde yapılması gerektiğini vurguluyor.