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Tüm kaslar görev başında

Bikini giymeyi reddediyorsanız, size son çağrı!
Karşınızda tüm vücudu harekete geçiren yeni sporumuz Gymstick... Daha ince ve daha sıkı bir vücuda sahip olmak isteyenlere, şiddetle Gymstick öneriyoruz. Yaz aylarında bikinileri gönül rahatlığıyla giyebilmek için geç başlanılan spor aktiviteleri çoğu zaman hüsranla sona eriyor. Neyse ki yeni trend sporlar bize eğlenerek formda kalma konusunda yardımcı oluyor. Bu yeni spor sayesinde kısa sürede yağlardan kurtulabilmek mümkün. Son yıllarda dünyada da hızla yayılan Gymstick egzersiz programını Planet Health Club, spor tutkunlarıyla tanıştırıyor. Finlandiya kökenli bu spor sayesinde kısa sürede yağ yakmak ve fazla kilolardan kurtulmak mümkün. Fonksiyonel bir, grup egzersizi, dersi olan ve Gyimstick adlı aletle yapılan spor, güç, dayanıklılık, esneklik ve hareket kabiliyetini arttırıyor. Gymstick aleti, bir bar ve ucuna bağlı olan ve direnci artırmaya yarayan çift kablo sisteminden oluşuyor. Planet Healt Clup'te Gymstick egzersiz dersleri veren Senem Nalbantoğlu, bu sporun mutlaka bir hoca eşliğinde yapılması gerektiğini vurguluyor.
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