Uykuda zayıflayın!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Şeyda Coşkun'dan öneriler...

Uyurken de yağ yakılabilir. Ama bunun gerçekleşebilmesi için akşam yemeğinde ne yediğiniz çok önemli. Karbonhidratlı yiyecekler tükettiğinizde vücudunuz insülin salgılar, bu da kilo vermenizi güçleştirir. Akşamları protein ağırlıklı beslenmeye dikkat edin. Böylece uyurken de yağ yakabilirsiniz. Akşam yemeklerini erken yemek ve karanlık bir ortamda uyumanız kilo vermenize yardımcı olur.



İdeal kilo için iyi bir uyku şart

Kesintisiz ve derin bir uyku sağlığımız kadar ideal bir kiloda olmamız için de gerekli. Yeterli ve kaliteli uyku sırasında büyüme hormonu salgılanır. Bu hormon hücrelerimizin yenilenmesini sağlar. Yetersiz uyku hem ruhsal hem de bedensel açıdan sorunlara yol açar. Vücut uykuda dinlenmezse direnç azalır ve hastalıklara yatkınlık artar. Uzmanlar uykusuzlukla iştahı düzenleyen leptin hormonu arasında net bir ilişki olduğunu söylüyor. Uykusuz kalındığında iştah artar. Ayrıca yetersiz uyku, karbonhidratlı gıdalara ve atıştırmalıklara eğilimi arttırır. Tüm bu nedenlerle uykunuzun düzenli olmasına özen gösterin ve gece yatmadan önce yemek yemeyin.