Vitamin, mineral ve enzim dengesi

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Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber'den öneriler ve diyet listesi...

Erkekler için 1500, kadınlar için 1200 kalorinin altındaki diyetler için ek vitamin-mineral takviyesi gerekebilir. Ancak kişi bu kalorilerden yüksek diyet yapıyor ve eğer diyeti dört ana besin grubu dediğimiz; süt ve süt ürünleri, protein grubu (et, tavuk, balık), sebze-meyve ve tahıl ürünlerini (ekmek, makarna, bulgur) dengeli bir şekilde içeriyor ise herhangi bir besin desteği kullanmasına gerek yok. Ancak diyet yapan kişi düzenli spor yapıyor ve/veya büyüme çağında ise kişiye özel önerilerde bulunmak gerekebilir. Yine özellikle veganlarda demir ve B12 yetersizliği görülebilir, bu nedenle gerekli ise doktor gözetiminde gerekli vitamin ve mineralleri kullanmaları gereklidir. Yapılan bilimsel çalışmalar, düzenli Omega 3 alımının sağlıklı kilo kaybını desteklediğini gösteriyor. Bu nedenle zayıflamak isteyen kişiler doktorlarının önerisi doğrultusunda Omega 3 kullanabilir. Ancak kan sulandırıcı ilaç kullananların Omega 3 kullanmaması gerekir.



Kilo vermek için etkili tüyolar

Kilo vermek matematik işi. Öncelikle o matematiği çözmeli. Sadece proteinle beslenmek yanlış, ancak toplam kalorinin yüzde 30’u kadarını proteinli besinler ile karşıladığımız zamanlar oluyor. En önemlisi; yağsız proteinler ve lifli besinlerin beslenmede düzenli yer alması. Her öğün az miktarda da olsa protein kaynaklı bir besinin olması daha etkin yağ kaybetmeye yardımcı oluyor.

Tabii ki yulaf kepeği, yulaf ezmesi, ananas, kivi, greyfurt, yeşil mercimek, kefir, probiyotik yoğurtlar gibi fonksiyonel besinlere de beslenme düzeninde yer açtığımız zamanlar oluyor ama kilo vermek için en etkili tüyo aslında motivasyon. O nedenle öncelikle diyetin bir işkence veya ıstırap olmadığını ve keyifle de yapılabileceğini bilin. Haftada bir akşam keyifle şarap içebilir, ara öğünde bitter çikolata tüketebilirsiniz. Böylece diyet stresine girmez ve baskı altında hissetmezsiniz.



