Sonbaharda yeterli ve dengeli beslenerek vücudunuzu kışa hazırlayabilir ve formunuzu koruyabilirsiniz. Nasıl mı?

Kışın habercisi sonbahar, vücudumuzdaki değişimlerle de kendini iyice hissettiriyor. Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Baş; dengeli ve sağlıklı beslenerek, kışa ve hastalıklara karşı korunmanın ve formda kalmanın ipuçlarını anlattı.



Sonbahar ve kış bağışıklık sisteminin zayıfladığı mevsimler. Bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirirseniz, kışın hastalıklara yakalanmanız zorlaşır. Bağışıklık sisteminin gücünü ise yediğiniz besinler ve stresle başa çıkma yöntemleriniz belirliyor. Sağlıklı ve enerjik olacağınız bir kış mevsimi için, yiyeceklerinizin seçimine dikkat etmelisiniz, çünkü bunlar yaşam kalitenizi beliriyor. Soğuk günlerde enerji ihtiyacı da artıyor ancak aşırı enerji alımından kaçınmak ve sağlıklı besinleri tercih etmek çok önemli. İşte vücudumuzu kışa hazırlamak için yapmanız gerekenler:

• Besinler içerdikleri protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineraller açısından birbirinden farklıdır. Tüm besinlerden yeterli ve dengeli miktarlarda almak gerekir.

• Aşırı yemekten kaçınmak için, küçük porsiyonlar tüketmeye çalışın.

• Şerbetli tatlılar yerine, meyveli tatlıları ve meyveleri tercih edin.

• Kış aylarında yüksek yağlı ve karbonhidratlı yiyecekler kilo alımına yol açar, aynı zamanda immün (bağışıklık) sisteminize de zarar verir. Daha hafif yiyecekleri tercih edin.

• Haftada en az iki kez balık tüketimi, kolesterol ve trigliserit gibi kan yağlarının sağlıklı hale gelmesi ve kalp-damar sağlığı için önemlidir.

• Daha az güneş ışınına maruz kalmak serotonin düzeyinin düşmesine neden olur ve bu da depresyona ve yemeğe karşı aşırı isteğe yol açabilir. Yeme isteğinizi karşılamak için, iş yerinizde ceviz, fındık, badem, meyve ve süt gibi sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun.

• Tam tahıllar, patates, yer elması ve bal kabağı serotonin düzeyini artırmaya yardımcı olur.

• Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketimini sağlamak; kanser ve kalp-damar hastalıkları gibi birçok kronik hastalığı önlemek açısından önemli.

• Yeterli miktarda probiyotik bakteri, enfeksiyonlardan korunmaya yardımcıdır. Yoğurt ve kefir gibi fermente süt ürünlerini sofranızdan eksik etmeyin.

• Sağlıklı beslenmenin temel kurallarından biri de öğün atlamamak. Bu nedenle düzenli aralıklarla yemek yiyin.