Mis gibi yaz havası, deniz, kum, güneş... Bunların hepsi çok iyi hissettiriyor değil mi? Bu güzellikleri en mutlu şekilde yaşamak için işe bedeninizden başlayın. Onu sevin!

Yepyeni, taptaze ve sıcacık mevsim kapıda! Onu en iyi şekilde karşılamak için hem zihninizde hem bedeninizde harikalar yaratmaya başlayın. İlk işiniz sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak olsun. Arada bir de meditasyon yapmayı deneyip, sakinleşmeye, zihninizi temizlemeye, dinlendirmeye çalışın. Tüm bunları yapabilmek için biraz çabalamak gerekecek. Ama neyse ki bizim tavsiyelerimiz işinizi görecek. İlk önce kendinizi, taşıdığınız bedeni ve sahip olduğunuz ruhu çok sevin. Haydi başlayalım!



1- Bedeninizin yapabileceklerine inanın

Sınırlarınızı zorlayın. Özellikle egzersiz yaparken, rutinin dışına çıkmak istediğinizde limitlerinizi görebilmek ve beden farkındalığınızı arttırabilmek adına daha önce yapmadığınız egzersizleri deneyin.



2- Oturmaya gelmediniz

Mucizelerle dolu, hareket etmeye programlanmış insan bedeni sürekli oturmayı hak etmiyor. Bulunduğunuz ya da çalıştığınız yer neresi olursa olsun, elinizden hatta ayaklarınızdan geldiğince ayakta durmaya çalışın. Unutmayın, hareket özgürleştirir!



3- Sizi mutlu eden şeyi bulun

Hobilerinizi bilemeyiz ama sizi mutlaka çok iyi hissettiren aktiviteler vardır. Kitap okumak, müzik dinlemek ya da sinemaya gitmenin dışında, rutininize farklı hobiler ekleyin. Kendinizi her seferinde yeniden keşfetmeye izin verin. Bambaşka bir sizle karşılaşacaksınız.



4- Instagram’la ilişkinize mesafe koyun

Hayır, sosyal medya hesaplarınızı kapatmaktan bahsetmiyoruz. Sürekli elinizde telefonla, kaç beğeni aldığınızı kontrol etmek yerine, bu durumu en aza indirgeyin ve bağımlılık safhasına gelmekten kurtulun. Böylelikle kendinize daha fazla zaman ayıracaksınız.



5- Başlamak bitirmenin yarısı

Mesela diyete başlamak... Bedeninizde değişiklikler yapmak, fazla kilolarınızdan kurtulmak için ilk önce net bir karar vermeniz gerekiyor. Kararınıza sadık kalabilmek, uygulamaya geçebilmek de ikinci adım olsun. Ama ilk adım her şeyden önemli, yeter ki vazgeçmeyin!



6- 40 kez!

Ağzınıza attığınız her lokmayı çiğnemeniz gereken rakam... Sindirimi ve metabolizmayı rahatlatmanın yolu ilk önce ağızda, çiğnemede başlıyor. Birkaç defa çiğneyip yutarak hızlı yemiş olmayın. Böylece kilo artışını da engelleyin. Ne kadar yavaş o kadar sağlıklı!



7- Gülümseyin, çekiyoruz!

Kendinizi mutlu ve iyi hissetmek için, hayatınızda ne olursa olsun gülümsemekten ve kahkaha atmaktan vazgeçmeyin. İçinizdeki sevinci olabildiğince yaşayın. Modunuzu düşüren kişilerden, durumlardan uzak durun. Sizi pozitif duygulara çekecek her şeyin yanında olun. Hayat gülmemek ve kendinizi sarıp sarmalamamak için çok kısa.



8- Sağlıklı ‘atıştırın’

Karnınız ana öğün öncesi ve sonrasında hafif acıkmaya başladığında, eliniz ve gözünüz şekerli, tuzlu gıdalara gitmesin. Unutmayın ki, çiğ sebze, çiğ kuru yemiş, yoğurt, vb. sağlıklı atıştırmalıklar da var!



9- Hafif ve lezzetli

İyi beslenme düzenine geçmeye çalışan biriyseniz, mutfağınızdan zeytinyağını ihmal etmeyin. Her fırsatta, sebzelerin içine dahil edin.







10- Düzenli uyku

Sabahları enerjik ve iyi hissederek uyanmanın tek şartı her akşam belli bir saatte yatmaktan geçiyor. Aynı zamanda uyku kalitesi de bu enerjik hali destekliyor. Uyku düzeniniz rutine girdiğinde, çok daha dinç hissedeceksiniz. Altı-sekiz saatlik gece uykusu yeterli!



11- Açlığınızı kontrol edin

Tüketmeniz gereken öğünler dışında da mı acıkıyorsunuz? İlk önce sakin olun ve elinizdeki o çikolatayı yavaşça yerine bırakın. Sağlıklı tercihlerle tamamlanmış ana ve ara öğünler dışında başka bir şey yemeye ihtiyacınız olmasın. Su mu, her zaman!



12- Terlemek iyi gelir

Spor salonuna gittiğiniz her vakti en iyi şekilde değerlendirin. Unutmayın ki, bedeniniz en önemli enstrümanınız. Onu en iyi şekilde beslemek, geliştirmek ve ruhunuzu iyileştirmek göreviniz. Terlemediğiniz antrenmanı, antrenmandan saymayın!



13- Dik durun

Günlük hayatın getirdiği alışkanlıklar çoğu zaman dik durmanıza engel olabiliyor. Ama biraz daha dik, kendinden emin durabilmek için kendinize sürekli hatırlatmalar yapmalısınız. Böylece hem duruşunuzu ve omurganızı daha sağlıklı hale getireceksiniz, hem de dışarıdan özgüveni yüksek gözükeceksiniz, şahane!



14- Rahat bir öğle arası

Zaten bütün gün çalışıyorsunuz, kendinize geniş bir konfor alanı sağlayamadığınız sürece de işinizde ne kadar verimli olabileceğinizi düşünüyorsunuz? En azından öğle tatillerinizi bir saatle sınırlandırarak biraz keyif yapın. 15-30 dakika içinde hızlıca yemek yemek, hemen işe koyulmak sizi dinlendirmeyecektir.



15- Çare soğuk su!

Yapılan bir araştırmaya göre, her öğünden önce tüketilen yarım litre soğuk/ılık su, 12 hafta içinde sağlıklı şekilde kilo kaybına yüzde 44 oranında olanak sağlıyor.



16- Grup arkadaşları edinin

Spor salonunda egzersiz yaparken biraz motivasyona ihtiyacınız olabilir. Sizi kolunuzdan tutup, zorla götürecek birileri mesela... Sporda edineceğiniz arkadaşlarla egzersiz rutininizi oluşturabilir, birlikte forma girerken eğlenebilirsiniz. Koşu aktivitelerine ne dersiniz?



17- Küçük tabaklar

Yemek yerken midenizi zorlayarak doymanıza gerek yok. Porsiyonlarınıza dikkat ederek kilonuzu kontrol altına almaya çalışın. Tabağı ağzına kadar doldurmayın. Sadece ihtiyacınız olanı alın. Açık büfelerde kendinizi kaybetmeyin!



18- Yürüyüş zamanı

Günlük hareket kapasitenizin biraz üstüne çıkmaya çalışın. Gün içinde atılması gereken adım sayısı 10.000 ancak bu sizin gibi sağlıklı beslenen ve spor yapan bir kadın için yeterli olmamalı, değil mi? En az 15.000 adımda anlaşalım!



19- Acıya odaklanmayın

“Çıt kırıldım” bir yapıya sahipseniz, bu madde sizin için biraz zorlayıcı olabilir. Ama yaşadığınız herhangi bir hafif dereceli ağrı ve acıda, düşünce gücünüzle bu duygunun üstesinden gelebilirsiniz. Unutmayın, her şey zihinde başlar, neye inanırsanız onu yaşar, hissedersiniz.



20- Kahvaltı gibisi yok

Hep söylüyoruz, günün en önemli öğünü kahvaltı! Tüm günün metabolik işleyişini belirleyecek öğün. Besin değerleri sağlıklı ve yüksek bir kahvaltı yaparsanız, sonrasında da iyi öğünlerle devam etme şansınız yüksek olur. Sağlıklı gıdalardan vazgeçmek yok!



* Formsante dergisinden alınmıştır.