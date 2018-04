Vücudunuzu mevsimsel düşük kalorili diyetler ile yormak yerine sürdürülebilir yaşam tarzı değişikliği ile belki biraz yavaş ama daha sağlıklı bir şekilde kilo vermeye çalışın. ‘Tamam ama benim yaza yetişmem gerekiyor’ diyorsanız kuralları uygulamadan kilo veremezsiniz. Evet, belki bir kısmını duymaktan artık sıkılmış bile olabilirsiniz ama hala uygulamada tam anlamıyla başarılı değiliz maalesef.

• Ağırlığınızdaki her 1 kilo için 30 ml su için.



• İnsülin direnci veya tiroit ile ilgili bir probleminiz var ise yaptığınız diyetten iyi sonuçlar alamayacaksınız, bu da sizi demotive edecek, önce engeliniz olup olmadığını öğrenin.



• Sadece az yemek yetmez, yediklerimizi yakıta dönüştürecek anahtarlara ihtiyacımız var. Bunlar da antioksidanlar, vitaminler, mineraller. Mutlaka günlük 3-4 fincan beyaz/yeşil çay için. Her gün 5 avuç içi sebze, 2 avuç içi meyve diyetinizde olsun.



• Sağlıklı yağları diyetinize ekleyin. Zeytinyağını yemeklerinizde ve salatalarınızda ölçülü olarak kullanın. Bunun yanında 3 ceviz veya 10 badem veya 10 fındık tüketin.



• Zayıflama diyetlerinde en çok hangi besin kullanılır diye sorsam, cevabınız sebzeden sonra yumurta olur değil mi? Bu kadar beslenme uzmanının hemfikir olduğu bir tavsiye olduğuna göre siz de kahvaltınızda bulundurun, gün içinde acıkmayın.



• Basit şekerlerden koşarak uzaklaşın, ama kompleks karbonhidratlar bizim dostlarımız. Onları aynı kefeye koyup suçlamayın. Kuru baklagiller, tam tahıl taneleri, meyve, sebze ve süt ürünleri de içlerinde farklı miktarlarda karbonhidrat barındırır.



• Mutfağınızı sizi zorlayacak, gece aklınızı çelecek besinlerden arındırın. Düşünün tüm gün özveri ile diyetinizi yaptınız, hareket ettiniz, eve geldiniz tam yatacaksınız bir şeye sinirlendiniz ve kendinize geldiğinizde çikolata kavanozu elinizde ve artık çok geç. Yaşam tarzı değişikliğine geçebilene kadar bu yiyecekler evinize girmesin derim.



• Tabaklarınız küçüldükçe içindeki yiyeceklerin gözünüzü doyurma ihtimalleri artacak ve porsiyon kontrolünüz kolaylaşacak.



• Beslenme günlüğü tutmanın önemini biliyorsunuz, aslında sadece yediklerinizi değil, yaşadıklarınızı ve duygularınızı da ekleyeceğiniz bir günlük düşünün. Sizin kendinizi daha iyi analiz etmenizi sağlamaz mı?



• Bulduğunuz her zamanı fırsata çevirin ve tempolu yürüyün. İlla aynı saatte aynı günlerde olmak zorunda değil. Tek dikkat etmeniz gereken yemekten en az 1.5 saat sonra olması gerektiği.





Örnek Menü

Uyanınca

• Yarım litre ılık limonlu su



Sabah

• 2 dilim esmer ekmek

• 1 dilim peynir

• 1 yumurta

• Yeşillik

• Şekersiz açık çay



Ara

• 1 hurma

• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı katılmış Türk kahvesi



Öğle

• Izgara balık

• Salata

• 1 dilim esmer ekmek





Ara

• 1 meyve

• 3 ceviz



Ara

• 1 bardak kefir/yoğurt/süt



Akşam

• 1 kase zerdeçal, zencefil, tarçın ve karabiberli yoğurt