Ya bizden daha fit olurlarsa?

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Erkekler de kadınlar kadar diyet muhabbeti yapıyor!

"Erkek ne yese yakar, asla diyet yapmaz” görüşleri artık tarihe karışıyor. Spor salonlarından çıkmayan, fazla birkaç kilo aldıysa çaresine bakan, gerekirse diyetisyene giden yeni bir erkek tipi var. Yani fit görünmek, artık kadınların tekelinde değil! Erkekler de kadınlar kadar düzgün ve fit bir vücuda sahip olmak istiyor. İçlerinde en az kadınlarla yarışacak kadar iddialı olanlar var. Bazıları yiyeceklerin etiketlerini okuyup kalori hesabı yapıyor, her gün mutlaka tartılıyor, ideal kilosunu aşınca egzersize sarılıyor! Belki de bütün bu bahsettiklerimiz size hiç yabancı değil; çünkü o kişi tam yanı başınızda; yani sizin sevgiliniz ya da eşiniz! Durun tahmin edelim; sizin canınız fast food çekmişken, o karşınızda salata yiyor, sizden daha çok tartılıyor ve spor yapıyor!



