Erkekler de kadınlar kadar diyet muhabbeti yapıyor!
"Erkek ne yese yakar, asla diyet yapmaz”
görüşleri artık tarihe karışıyor. Spor
salonlarından çıkmayan, fazla birkaç kilo
aldıysa çaresine bakan, gerekirse diyetisyene
giden yeni bir erkek tipi var. Yani fit
görünmek, artık kadınların tekelinde
değil! Erkekler de kadınlar kadar düzgün ve fit bir vücuda
sahip olmak istiyor. İçlerinde en az kadınlarla yarışacak
kadar iddialı olanlar var. Bazıları yiyeceklerin etiketlerini
okuyup kalori hesabı yapıyor, her gün mutlaka tartılıyor,
ideal kilosunu aşınca egzersize sarılıyor! Belki de bütün
bu bahsettiklerimiz size hiç yabancı değil; çünkü o kişi
tam yanı başınızda; yani sizin sevgiliniz ya da eşiniz!
Durun tahmin edelim; sizin canınız fast food çekmişken,
o karşınızda salata yiyor, sizden daha çok tartılıyor ve
spor yapıyor!