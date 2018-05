Yaz sezonuna sağlıklı, fit ve yağlarınıza veda etmiş bir şekilde girmeyi siz de istiyorsunuz değil mi? O zaman yağ yakımını hızlandırmak için harekete geçmenin tam zamanı!

Kış boyunca belki istediğiniz beslenme düzenini uygulayamadınız ya da işler planladığınız gibi gitmedi. Haliyle vermeniz gereken kilolarla, kaybetmeniz gereken yağlarla henüz tam olarak vedalaşamadınız. Ama paniğe gerek yok. Yaz sezonuna yağ oranınız düşük bir şekilde gitmeniz hala mümkün. Ancak ilk önce sistemi çok iyi anlamak gerekiyor. Bu yüzden işin uzmanından öneriler almakta fayda var. Yağ yakımı konusunda Dyt. Nazlı Deniz Ayyıldız’ın bilgilerine kulak verin. Bu kez işler yolunda gidecek, siz de yağlarınızdan kurtulacaksınız!

Basit olarak, vücutta yağ yakımı nasıl gerçekleşiyor?

Yağ dokusu, vücudun besinlerle aldığı fazla enerjinin trigliserit olarak depolandığı dokudur. Bu dokunun kullanılması için gereken günlük kaloriden, daha azının alınması gerekiyor. Trigliseritler parçalandığı zaman yaklaşık yüzde 20’si suya, kalanı da karbondioksite dönüşüyor. Bu şekilde yağlar yakılıyor ve vücuttan uzaklaştırılıyor.

Her vücut tipi ya da metabolizması için yağ yakımı aynı mı?

Hayır. Kişilerin kas ve yağ dokusu farklıkları, aktivite sıklığı, yaşı ve solunum kapasitesine göre değişiyor. Herkes için aynı yağ yakım kapasitesi maalesef söz konusu olamaz. Yağ yakım kapasitesini arttırmak için kişilerin nabızlarını yükseltici egzersizler yapmaları öneriliyor.



Yağ yakımı konusunda doğru bilinen yanlışlar neler?

Son zamanlarda yağ yakmak için sağlıklı yağları hiç almamak ve yüksek proteinle beslenmek gibi bir inanış hakim. Sıfır yağ ile beslenmek, kesinlikle yağ yakmayı destekleyen bir beslenme şekli değil. Her besinden gereken miktarda alınması gerekiyor ve unutulmamalı, ki alınan proteinin fazlası da yağa çevriliyor. Başka bir inanış da beslenmeye dikkat etmeden sadece kardiyo egzersizleri ile kilo verilebileceği... Çok basit bir örnek verelim: Örneğin, saatte 3 mil yürüyorsunuz. 1 mil yürüyüş ortalama yaklaşık 100 kalori yakıyor. Bir kilo yağ yakmak için haftada 35 mil yürümek gerekiyor. Bu kadar yürümeye vaktiniz olsa bile, eğer almanız gerekenden daha yüksek kalori ile beslenirseniz yağ kaybetmezsiniz. Bir de yağ yakmak için meyve yemeyenler var. Maalesef bu da bir şehir efsanesi. Yağ alımı söz konusu olduğunda genel kalori alımı en önemli faktör. Çok fazla çilek, elma ya da portakal yemekten "yağlanmış" tek bir kişiye veya meyve yemediği için yağ yakmış birine rastlamak mümkün değil.

Su ve yağ yakma ilişkisinden bahsedecek olursak…

Su, yağ yakma dahil olmak üzere vücudunuzda meydana gelen her kimyasal reaksiyonun temelini oluşturuyor. Yeterince su almıyorsanız, vücudunuz işini verimli bir şekilde yapamaz ve yağ yakımı gibi kimyasal bir tepkimeyi gerçekleştiremez. Kişinin sağlıklı yağ yakması için kilo başına 30 ml su içmesi gerekiyor. Yeterli miktarda su içen kişiler, yağ yakım kapasitelerini en yüksekte tutmuş oluyor.

Yağ yakımını hızlandıran besinler neler?

Tek başına yağ yakımı sağlayan bir besin olmamasına rağmen, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına destek veren pek çok besin var. Bunların başında kafein geliyor. Kafein, metabolizma için güçlü bir uyaran ve lipolik yani alındığında yağların oksitlenmesini arttırıyor.



Egzersizden yarım saat önce alınan kafein ve c vitamini, metabolizmayı hızlandırıyor.



Yeşil çayın yağ yakımına etkisi nedir?

Yeşil çay da aynı kafein gibi vücudun yağ oksitlenmesini arttırıyor. Bu da yağ yakımını hızlandırıyor. Süt ürünleri, içerdiği CLA ile özellikle göbek bölgesi yağlarının yakımında önemli rol oynuyor. Ayrıca greyfurt, kırmızıbiber, soya, tam tahıllı ürünleri de yağ yakımına destek veren ürünler olarak saymak mümkün.