Yağ yakımını destekleyici besinlerin hangileri olduğunu biliyor musunuz?

1. Tarçın

Kan şekeri regülasyonu sağlandığında, yağ yakımı ve kilo verme de kolaylaşır. Bu nedenle diyetinizde tarçına yer açın. Kan şekeri ve insülin direnci üzerine etkili olan tarçın Çin tarçınıdır. Tarçının kan glikoz düzeyini azalttığı ve bu etkinin tarçında bulunan metil hidroksi kalkon polimeri (MHKP) ile bağlantılı olarak gerçekleştiği bildirilmektedir.



2. Keten tohumu

Balıkta olduğu gibi, omega yağ asitleri bakımından zengin olan keten tohumu yağ yakımını hızlandırır ve yağın vücutta depolanmasını önler. Ayrıca içerdiği lignan sayesinde keten tohumu menopoz sonrası kadınlarda vücut yağının artışını da önler, ancak ailesinde meme/rahim kanseri öyküsü olanlar, kan sulandırıcı kullananlar keten tohumu tercih etmemelidir.



3. Hindistan cevizi yağı

İçinde bulunan orta zincirli trigliseritler vücudumuzun depolamak yerine enerji için kullanmayı tercih ettiği bir yağ cinsidir, bu da kilo almanızı önler. Yapılan çalışmalarda, günde 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı tüketiminin insülini dengelediği ve göbek bölgesinde yağlanmayı kadınlarda azalttığı görülmüştür. Ancak hidrojenize Hindistan cevizi yağı kullanmayın. Günlük tüketimi 2 yemek kaşığı ölçüsünü geçmemelidir.



4. Zencefil

Zencefil yağ yakımı için mükemmel bir baharattır, Aynı zamanda antiviral ve antiinfalamatuar etkisi gösterir. Vücutta yağ dokusunun artması inflamasyonu da artırır, zencefil yağ dokusu artışına bağlı gelişen inflamasyon ile savaşır, yapılan çalışmalarda vücut ısısını etkileyerek metabolizmayı yüzde 20 oranında artırdığı görülmüştür. Yağ yakımı için yüksek dozda kullanımı daha etkilidir. Özellikle yeşil çay, tarçın, sarımsak ile kombine kullanımı yağ yakımı aktivitesini de artırır.



5. Yeşil çay

Yeşil çayda kafeinin yanı sıra yüksek miktarda fenolik bileşikler (epikateşin, epikateşin gallat, epigallokateşin, epigallokateşin gallat [EGCG], kesretin, mirsetin) bulunmaktadır.

İçeriğindeki kafein ve kateşinle yağ yakımını destekler ve kilo kaybını kolaylaştırır. Termojenik etkisi ile metabolizma hızında da artış sağlar.

6. Kahve

İçerdiği kafein ile metabolizmayı uyandırarak hızlandırır. Kafeinin iki ayrı mekanizmayla termojeneze sebep olduğu bilinmektedir. Ayrıca kafein iştahı baskılamaktadır. Kafeinin deney hayvanlarında yürütülen çalışmalarda yağ yakıcı olduğu da görülmüştür. Ancak kremalı, bol şekerli kahvelerden mümkün olduğunca uzak durun.



7. Elma sirkesi

Taşıdığı asetik asit nedeniyle mide asiditesini arttırarak, asit azlığı nedeniyle yaşanan sindirim problemlerini çözebildiği bilinmektedir. Klinik çalışmalarda elma sirkesinin kan basıncını, kolesterolü ve tokluk kan şekerini düşürdüğü kanıtlanmıştır. Aynı grubun 155 hasta üzerinde yürüttüğü klinik çalışma, elma sirkesinin obezite üzerindeki etkisini araştıran ilk ve tek bilimsel çalışmadır. 4 hafta boyunca hastaların kilo, vücut yağ oranı, vücut kitle indeksi, viseral ve subkutan yağ alanları, kan basıncı ve tam kan analizi değerleri ölçülerek karşılaştırılmıştır. Elma sirkesinin kilo, serum trigliserit seviyesi, yağ alanları ve vücut yağ kütlesinde azalmaya sebep olduğu görülmüştür.



8. Fıstık ezmesi /Çiğ badem/Çiğ fındık

Fıstık ezmesi doğru miktarda tüketildiğinde içeriğindeki sağlıklı yağlarla, yağ yakımını destekleyicidir. Çiğ badem ve çiğ fındık ise magnezyum, protein, vitamin E ve lif gibi esansiyel besin ögelerinden oldukça zengin bir besindir. Bu zengin içeriğiyle özellikle karın yağlarını yakmak için oldukça etkili bir besindir.

