Doğru yürüyüşün püf noktalarını biliyor musunuz? Şeyda Coşkun'un önerilerine kulak verin.

• Yürürken postürünüze dikkat edin. Kollarınızı ileri geri savurmayın, yürüyüşün ritminde doğal halinde ileri geri rahatça salınmalarına izin verin.

• Nabzı sabit bir noktaya getirip yürüyüş süresince değişmemesini sağlamak için hızınızı kesmeden tempolu bir şekilde durmadan yürüyün.

• Bir saatten az yürümeyin. 45-50 yaşına kadar bu sürelerde yürüyebilirsiniz.

• Vaktiniz olmadığı günlerde 20 dakika yürüyüş-20 dakika koşu ya da 10 dakika yürüyüş-10 dakika koşu yapabilirsiniz.



Yürümek mi koşmak mı?



Şeyda Coşkun diyor ki:

"Yürümek ile koşmak farklı sporlar. Her birinde bacaklarınızın farklı noktaları zorlanır. Koşarken nabız daha hızlı ve fazla yükselir. Spor yaparken önemli olan nabzımızı belli bir noktaya kadar yükseltip zorlanmadan en az 1 saat devam edebilmek. 1 saat aynı hızda, durma ihtiyacı hissetmeden koşabilirseniz daha fazla kalori harcayabilirsiniz. Ancak bu 1 saat yürümeye göre çok daha zor. Özellikle kadınlar için yürümek çok daha zarif bacak kasları oluşturur."

