Mutfağınızda, alışveriş listenizde, yemek siparişlerinizde, restoran seçimlerinizde, yaşam tarzınızda değişiklik yapmanızın tam vakti



Mutfaktaki muzur lezzetleri temizliyoruz

İşe mutfağınızdaki muzır lezzetleri temizlemekle başlayın ve asla vazgeçmeyin.

• Tuzu azaltın, şekeri ve alkolü kesin, mevsiminde sebze ve meyvelere ağırlık verin.

• Balık, yumurta, kuru baklagiller, yoğurt, lor, kefir protein kaynaklarınız olsun.

• Kırmızı ete biraz mola verin ya da haftada birle sınırlayın. Bu doğru besin seçimlerini doğru yemek pişirme teknikleriyle birleştirin. Buharda, haşlama, fırında, ızgara gibi yöntemler tercih edin. Ne kadar az işlemden geçirirseniz, midenize ne kadar doğal gıda gönderirseniz o kadar kolay arınırsınız ve beslenirsiniz. Suyu ilaç gibi görün, her gün düzenli olarak bolca su için, ayrıca mutlaka 3-4 bardak farklı bitki çayını da hayatınıza katın. Baharatların lezzetli ve şifalı gücünü yemeklerinizde kullanın, biraz yenilikçi olmaktan çekinmeyin. Tabii ki daha hareketli olun; en ideali açık havada, sahilde, ormanda, ama nerede imkanınız varsa yürüyün.

• Nefes tekniklerini uygulayın, oksijeni daha iyi kullanın, vücudunuzdan toksinleri ve fazla yağı, ruhundan da kirli düşünceleri atın.

• Güzel bir egzersizin sonunu kendini mutlu edecek aktivitelerle süsleyin. Önce sporu sevdirmeniz lazım kendinize, bir kez alıştınız mı gerisi zaten gelecek.

• Tabii kaliteli, yeterli ve düzenli olarak uykunuzu alın. Vücudunuzun temizlenip yenilenebilmesi için huzurlu bir ortamda ve normal saatlerde yatmaya gayret edin. Son olarak vücudunuzun belli bir tuvalet terbiyesinin olması da çok önemli. Her sabah veya kendiniz için uygun olan bir saatte tuvalette oturun ve düzenli olarak atıkları çıkarmaya gayret edin.



Yazı: Diyetisyen Berrin YiğitTemiz besleniyor musunuz? Yedikleriniz gerçekten sağlıklı mı? Doğru pişirme tekniklerini kullanıyor musunuz? Doğallığını kaybetmiş, fabrikasyon, bir dolu yapay katkı maddeleriyle dolu besinler günlük mönünüzde ne sıklıkta yer alıyor? Alkol, yapay tatlandırıcılar, gazlı içecek, renkli meşrubatlar... Sayıları arttıkça vücudunuz da bir o kadar kirleniyor, bunu bilin ve artık harekete geçin. Üzülmenin faydası yok, zararın neresinden dönseniz kardasınız.