Yağlı yiyecekler, beyinde uyuşturucu etkisi yapıyor olabilir...

Obezlerin beyninin yağlı yiyeceklere, bağımlıların uyuşturucuya verdiğine benzer şekilde tepki verdiği belirlendi.Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden (CNRS) bilim adamları, beynin sadece glikozla beslendiğini, organizmanın yağları ve diğer şekerleri enerji kaynağı olarak kullandığını belirtti.Yağ asidi ve gliserolün birleşmesiyle oluşan doğal yağlar olan trigliseritleri tespit eden ve parçalara ayıran bir enzimin beynin ''ödül merkezinde'' bulunduğunu belirten bilim adamları, bu merkezin beyne vücutta ne kadar trigliserit bulunduğunu bildirdiğini açıkladı.Yağ tüketildiğinde neler olup bittiğini anlamak için söz konusu enzimle bağlantılı genin faaliyetini durduran bilim adamları, hayvanların daha fazla yağlı yiyeceklere yöneldiğini ve ''ödül alabilmek için'' motivasyonlarının arttığını gördü.Daha sonra farelerin beynine doğrudan düşük dozlarda trigliserit enjekte eden bilim adamları, hayvanların fiziksel aktivite seviyesi ve ''ödüle sahip olma'' isteklerinin azaldığını belirledi.Bilim adamları bu farelerin tüketilen yiyecek miktarından tatmin olduğunu ve beslenmelerinin düzene girdiğini vurguladı.Aynı deneyi obez fareler üzerinde de yapan bilim adamları, trigliserit oranının bu hayvanlarda ortalamadan daha fazla olduğunu, beyin vücutta daha fazla yağ belirlese de farelerin yağlı yiyeceklere yönelmeye devam ettiğini ve hareketin azaldığını gördü.Bilim adamları, bu durumun uyuşturucu kullananlarda olduğu gibi beynin ödüle odaklanmasından ve ödülün hiçbir zaman yeterli gelmemesinden kaynaklandığını belirtti.(AA)