Asics Çeşme Weekend ikinci kez düzenlendi.

ASICS Çeşme Weekend 1-2 Ekim’de Paparazzi’de düzenlendi. Toplamda 1.200 kişinin katıldığı koşularda, 1 Ekim Cumartesi günü 21K yarı maraton ve 5K koşuldu. Ayrıca 6-12 yaş arası çocuklar da ‘Minik Adımlar’ koşusunun keyfini çıkardı.

2 Ekim Pazar günü ise sabah yogasının ardından 1,5KM yüzme ve stand-up paddle yarışları yapıldı.

Yarışlarda dereceye giren sporculara hediyeleri ve madalyaları verildi. Asics Çeşme Weekend bu sene farklı ülkelerden yarışmacılara da ev sahipliği yaptı. Koşulara; Çin, Danimarka, Fransa, Almanya, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Polonya ve Amerika'nın da aralarında bulunduğu 11 farklı ülkeden 17 yabancı koşucu katıldı.

