Yaz boyu uzun günlerde daha fazla dışarıda vakit geçirildi, sosyalleşildi ve beslenme düzeni şaştı. Bunlar da tartıda fazla kilo olarak karşımıza çıktı. Sonbahar sıcak günlerin telafisini yapmak için en ideali.

Yazı: Deran Çetinsaraç



Yaz mevsimi boyunca güneş, deniz, kumsal, tatil derken beslenme düzenimiz iyice karıştı. Fazla kiloların ucu kaçtı. Havaların serinlemesiyle birlikte, bahara merhaba, fazla kilolara elveda demeye hazır mısınız? Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, özellikle eylül ayında beslenme ve egzersiz rutininde yapacağınız küçük değişikliklerle yaz kilolarını kolayca gönderebileceğinizi söylüyor.



Susamadan su için

Yaz aylarında aşırı sıcaklarda belki de hemen susuyordunuz ancak havaların serinlemesi su ihtiyacınızı gölgeleyebilir. Başta su tüketimini artırmak olmak üzere yaz kilolarından hızla kurtulmak için yapılması gerekenleri Dyt. Nil Şahin Gürhan sıraladı: Günde 5-6 öğün beslenin. Öğün aralarının 2–3 saat olmasına özen gösterin. Öğün atlamadan beslenme alışkanlığı kazanın. Sabah öğlen akşam ana öğünlerinizde temel besin grubu yiyecekleri tamamlayın. Temel besin grubu yiyecekler; et grubu (kırmızı et, tavuk, hindi, balık, yumurta vs.); süt grubu (süt, yoğurt, ayran, cacık vs...); tahıl ve tahıl ürünleri grubu (ekmek, pilav, makarna, bulgur, kuskus vs.) ve sebze-meyvelerden (tüm sebze ve meyveler) oluşuyor.



Ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar seçin

Haftada 2-3 kez kurubaklagil (kuru fasuyle, nohut, yeşil mercimek) yemeği yiyin. Haftada 2-3 kez balık tüketin. Bol su için. Havaların serinlemesi susamayı gölgeleyebiliyor. Susamadan su için. Günlük su ihtiyacınız; en az 2- 3 litre=10-15 su bardağıdır. Çay kahve tüketiminde aşırıya kaçmayın. Günde maksimum 4 kupa çay ve kahve ile sınırlayın. Yazın çok kilo aldınız ve iştah konusunda zorlanıyorsanız, mutlaka diyetisyeninizle görüşün.



Hareketten ödün vermeyin!

Yazın başladığınız hareketli tempoyu korumanız önem taşıyor. Dyt. Gürhan, “Sağlıklı ve düzenli egzersiz yaparsanız; kilo kontrolünüz kolaylaştığı gibi kemik ve kas kuvvetiniz artar, kalp damar sağlığınız korunur, enerjik ve daha mutlu olmanız kolaylaşır” diyor. Ancak sağlıklı egzersiz için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Eğer belirli bir disiplinde ve belirli bir düzende spor yapmak istiyorsanız başlamadan önde doktorunuzla görüşün, onay ve limit bilgileri alın. Spora yeni başladığınızda kendinizi ilk seansta çok yormayın. Ağırlığını, süresini ve şiddetini adım adım arttırın. Isınmadan yapılan sporlar, kas yırtılmalarına, incinmelere ve yaralanmalara neden olabiliyor. Bu nedenle spora mutlaka ısınma hareketleri ile başlayın. Yüzme tüm kas gruplarını çalıştıran bir egzersiz türü. İmkanınız varsa, sonbahar-kış mevsiminde de yüzün. Eğer spor yapma olanağınız yoksa her gün, gün içinde bir şekilde, en az yarım saat orta tempolu yürüyüş yapmalısınız. Orta tempo, nefes nefese kalmadan, zorlanmadan yürürken konuşabiliyor hızda olan yürüyüştür. Vücudunuz spora alıştığında aynı tempoda ve aynı sürede yapılan egzersiz sizi daha az zorlamaya, başlıyor. Çünkü artan kas kitleniz sayesinde hareketi daha kolay yapıyor, tüm gün boyunca da harcadığınız enerji miktarına artırmış oluyorsunuz. Eğer hiçbir şekilde spor yapmaya vakit ayıramıyorsanız adımlarınızı saymayı deneyin. Günde 10.000 adımı yakalamaya çalışın. Adımlarınızı saymak için cep telefonunuzdaki uygulamaları kullanabilirsiniz.



Bunlardan kaçının!

Dyt. Nil Şahin Gürhan, yapılması gerekenlerin yanı sıra bir de yaz sonunda kaçınılması gereken durumlar olduğunun altını çiziyor. Örneğin sonbahar rehavetine kapılmak bunların başında geliyor. İştahınıza yenilmeniz, kendinizi kapalı ortamlara hapsedip, hareketsiz kalmanız da yaz sonunda yapılacak hatalar arasında yer alıyor. Dyt Gürhan, besin tüketimi ile ilgili içten ve dıştan gelen ısrarları dinlememeniz gerektiğinin altını çiziyor. Ama en önemlisinin de fazla kiloları takıntı haline getirmek olduğunu söylüyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Son 3 kilo diyeti TIKLAYIN