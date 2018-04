Yaza fit girebilirsiniz

Uzman Diyetisyen Simge Çıtak'tan akıllı beslenme önerileri...

Baharın gelmesiyle birlikte herkesi bir kilo verme telaşı sardı. Aman bu telaşa kapılıp kendinizi sıkıcı ve sürdürülemez programlara mahkum etmeyin. Unutmayın, geçici bir süre yapılan çok sıkı diyetler sonrasında, sizin çok daha fazla kilo almanıza neden olur. Kilo vermek bir matematik hesabıdır. Kilo vermek demek; alınan kalorinin, harcanan kaloriden az olması demek. Vücudun 1 kilogram vermesi demek, 7000 kalori harcamak demek. Aynı şekilde 1 kilo aldığınızda da fazladan 7000 kalori almış oluyorsunuz. Peki, 1 haftada beslenmenizde neleri azaltarak 7000 kalori kazanabileceğinize bakalım…



BİR HAFTADA 7000 KALORİ AZ ALMANIN YOLLARI

• Günde kullandığınız kahve ve çaylarınıza attığınız 5 şekeri keserek, haftada 35 şekerden aldığınız 700 kaloriyi almazsınız.

• Her gün farkında olmadan ya da ‘ikram edildi ayıp olmasın’ diye yediğiniz 2 kare çikolatayı yemezseniz 50 kalori, haftada 350 kalori kazanırsınız.

• Yemeklerin yanında iyi gidiyor diye içtiğiniz, hiçbir besin içeriği olmayan bir bardak asitli içeceği içmezseniz ya da kalorisiz olan içecekleri tercih ederseniz, haftada 700 kalori de böyle kazanırsınız.

• Sabahları hızlı evden çıkmak zorunda kaldığınız ve kahvaltı edemediğiniz için dışarıdan aldığınız poğaçaları kaldırıp, yerine 1 dilim ekmeğin arasına 1 dilim peynir koyup yerseniz, günde en az 150 kalori kazanırsınız. Böylece haftada 1050 kalori kazancınız olur.

• Her gün eve geldiğinizde rahatlamak için içtiğiniz 2 kadeh şarabı ya da 2 şişe birayı, 1 kadehe düşürerek 100 kalori kazanırsınız. Haftada 700 kalori…

• Dışarıda yediğiniz salatayı sossuz isteyip, kendiniz zeytinyağı ve limon koyarak en az 100 kalori kar edersiniz. Bu da haftada size 700 kalori kazandırır.

• Öğle yemeklerinde yediğiniz 1 kase çorba ve 4 yemek kaşığı pilavdan birini tercih ederek yaklaşık 200 kalori kazanırsınız. Tercihinizi çorbadan yana yapmanızı da tavsiye ederim. • Çünkü çorbalar hem tok tutar, hem de sindirim sistemini rahatlatır. Öğünlerde yaptığınız bu tercih, size haftada 1400 kalori kazandırmış olur.

• ‘Her tür tatlıyı severim ve her gün yerim’ diyen biriyseniz, bir dilim pasta veya baklava yerine sütlü bir tatlıyı tercih etmeniz size yaklaşık 200 kalori kazandırır. Bu da haftada sizin 1400 kalori az almanızı sağlar. Sadece bunlara dikkat ederek, 1 haftada yaklaşık 7000 kalori az aldınız ve böylece 1 kilo verdiniz.