Yaza fit girin!

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Diyetisyen Osetya Batıbay'dan fit bir görünüm için öneriler...

Hemen herkes vücudunun fit bir görünümde olmasını istiyor. Ancak özellikle de yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde, fit olmak ayrı bir önem kazanıyor. İyi bir fiziksel görünüme sahip olmak için öncelikle iyi ve sağlıklı bir beslenme düzenine, egzersizle iç içe bir yaşam tarzına sahip olmalısınız.



FİT BİR GÖRÜNÜM İÇİN ÖNERİLER

- Güne mutlaka kahvaltı ile başlayın.

- Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olmak için, her sabah aç karnına bir bardak ılık su için.

- Öğünlerinizi az az, sık sık tüketin. Öğün aralarınızın en az 2, en fazla 4 saat olmasına dikkat edin.

- Bol su için. Günde kilonuz başına 30-50 ml. su tüketmeye özen gösterin. Unutmayın, susuzluk ve açlık hissi birbirine çok karışır. Acıktığınızda önce bir bardak su içip, aç olup olmadığınızı kontrol edin.

- Sebze ve meyve tüketin. Sebze ve meyveler düşük kalori içeriğinin yanı sıra; posa içeriğiyle bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine yardımcı olur ve kan yağlarının düşmesini sağlar. Ayrıca içerdiği vitamin ve antioksidanlar da bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlarken, vücudunuzdaki toksinlerin atılmasında önemli rol oynar.

- Güneş, insan için en önemli D vitamini kaynağı. Ofislerde, kışın kapalı havalarda mahrum kaldığınız D vitamini için her gün yarım saat açık alanda bulunun. Uzun kemiklerinizin (kol ve bacak kemikleri) güneş alması kemik erimesi riskini de azaltır.

- Beyne tokluk sinyalinin ulaşması için yemeğe başladıktan sonra 20 dakika geçmesi gerekir. Bu nedenle hızlı yemek yemeyin; yediğiniz besinleri küçük parçalara bölerek uzun süre çiğneyerek tüketin. Lokmalar arasında çatalınızı bırakın.

- Yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durun.

- Kalorili içecekler (gazlı içecekler, alkol, meyve suları) yerine, su veya maden suyu tüketin.

- Süt ve süt ürünlerinde light olanları tercih edin. Tam yağlılardan uzak durun.





