Kışın itinayla saklanan kilolar yazın gelişiyle sorun olmaya başladıysa, acilen bu duruma müdahale etmek gerekebilir! İşte yaza formda girmenizi sağlayacak tüyolar...

Yaz geliyor, deniz kum ve güneş üçlüsü için tatil planları yapılıyor. Yaz geldiyse üzerinizdeki birkaç kilo fazlayı da üstünüzden atmanın zamanı gelmiş demektir. Mevsimin renkli ve lezzetli yiyecekleriyle zayıflayabilir ve yaza fit bir vücutla girebilirsiniz. Liv Hospital Ankara Beslenme ve Diyet Uzmanı Müge Özturna yaz aylarına formda girmenin püf noktalarını anlattı.

Lifli gıdalar tüketin

Lifler kilo kontrolünde oldukça etkilidir, doygunluk hissi sağlarlar. Aynı zamanda lifler kan şekerini dengeleyip kolesterolü ve vücut yağlarını azaltırlar. Lifli besinler yani sebze ve meyveler, antioksidan içerdiği için yaşlanmayı yavaşlatır, kanser ve kalp krizini önler, tansiyon dengelenir ve kalp güçlenir. Düşük kalorili oldukları için bel çevresini zayıflatır.

Yazın sofraların vazgeçilmezi; domates ve biber

Bu iki besin aslında birer meyve olduğu halde sebze olduğu düşünülür. Domates ve biber yüksek oranda A ve C vitamini içerir. Orta boy bir domates, 35 kaloridir ve günlük almanız gereken C vitamininin yüzde 40’ını ve A vitamininin yüzde 20’sini içerir. Ayrıca domatesin prostat ve sindirim sistemi kanserlerinin riskini azalttığı da ispatlanmıştır. Çünkü domates likopen adı verilen bir besin öğesi içerir, bu besin öğesi domatese kırmızı rengini verir ve çok güçlü bir antioksidandır. Biber ise günde 2 adet tüketildiğinde C vitamini gereksinimini yüzde 23 karşılar ve sadece 20 kaloridir.

Kalsiyum ve protein içeren yoğurt

Yapılan çalışmalar yağsız yoğurttan günde 3 kase yiyenlerin daha kolay zayıfladıklarını ve bel çevresindeki yağların azaldığını göstermiştir. Yoğurt kilo vermek isteyenler için hem sağlıklı bir seçim hem de karbonhidrat-protein içeriğinden dolayı doyurucudur. Günde 1 porsiyon yoğurt günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 30’unu karşılar. Ayrıca içeriğinde prebiyotik olarak adlandırılan sağlığa yararlı organizmalar vardır. Prebiyotikler bağışıklığı güçlendirir, sindirim sistemini sağlıklı kılar.

Su servettir

Sağlıklı beslenmenin en önemli öğesi sudur. Su, kilo vermek isteyenlerin de en büyük yardımcısıdır, iştahı azaltır, metabolizmayı hızlandırır. Normal bir yetişkin günde 1.5-2.5 litre su içmelidir. Daha fazla su içmek için susamayı beklemeyin. Sebze, meyve, yağsız süt ürünleri, maden suyu, bitki çayları da bol su içerir. Çorbalar, kavun, karpuz, portakal, marul ve domates gibi meyve ve sebzelerin de su içeriği yüksektir. Suyun tadını sevmiyorsanız içine taze nane, portakal dilimleri, salatalık dilimleri, limon suyu karıştırarak çeşnilendirip içebilirsiniz.

YAZ İÇİN DİYET TARİFLER

• Biberi fırında baharatlarla pişirebilirsiniz, tek başına veya bir yemeğin yanına çok yakışır.

• Keçi peyniri, mozarella veya beyaz peynirle domates hem karın doyurucu hem de çok sağlıklı bir başlangıç olarak tercih edebilirsiniz.

• Izgara yapılmış domates-biber-patlıcanı küçük küçük doğrayıp, üzerine sarımsaklı domates sos yapıp afiyetle yiyebilirsiniz.

• Dondurma yerine yağsız meyveli yoğurt yiyebilirsiniz.

• Müsliyle veya yulaf ezmesi ile yoğurdu karıştırabilirsiniz.

• Yazın cacık yemek ve ayran çorbası gibi soğuk tüketilen besinler de çok ferahlatıcı ve sağlıklı birer alternatiftir.