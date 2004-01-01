Havaların ısınmasına artık sayılı günler kaldı ve heyecanla yazın gelmesini bekliyoruz. Şu an kilonuzdan memnun musunuz? Kışın kilo artışı yaşadınız mı?

Yazın ince giysilerin içerisinde mutlu ve fit görünmek istemez misiniz? İşte bu soruları yaz gelmeden mutlaka şimdiden kendinize sormaya başlayın.



Kış aylarında havaların kapalı olması, bol kıyafetler giymek ve evde daha çok zaman geçirmek farkında olmadan kilo artışına neden olabiliyor. Eğer şu an kilo problemi yaşıyorsanız, yazın fit olabilmeniz için hemen sağlıklı, dengeli beslenmeye başlamalı ve ayrıca fiziksel aktivite düzeyinizi artırmalısınız.





Beslenme ve Diyet Uzmanı Funda Özkan



- Örnek menü -

1. Gün

Sabah

• 2 dilim tam tahıllı ekmek

• 1 dilim dil peyniri

• 1 haşlanmış yumurta

• Domates, maydanoz

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• 1 bardak tarçınlı süt

• 2 kuru erik

Öğle

• 1 dilim tam tahıllı ekmek

• Izgara köfte

• Salata

• 1 bardak ayran

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• 1 kase yoğurt

• 10 badem

• 2-3 galeta

Akşam

• 1 kase dereotlu enginar çorbası

• Salata

• 2-3 galeta

• 1 kase yoğurt

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• 1 bardak ayvalı ıhlamur

• 1 armut



2. Gün

Sabah

• 1 dilim tam tahıllı ekmek

• 1 dilim beyaz peynir

• 1 dilim dil peyniri

• Salatalık, dereotu

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• 1 bardak ayran

• 4 ceviz

Öğle

• 1 kase dereotlu enginar çorbası

• Salata

• 1-2 galeta

• 1 kase yoğurt

Ara

• 1 bardak tarçınlı süt

• 10 fındık

Akşam

• 1 dilim tam tahıllı ekmek

• Izgara balık

• Salata

• Haşlanmış brokoli

Ara

• 1 elma

• 1 armut







3. Gün

Sabah

• 1 bardak süt

• 1 muz

• 1 armut

Ara

• 1 bardak tarçınlı süt

• 1-2 galeta

Öğle

• 1 dilim tam buğday ekmeği

• Lor peynirli salata

• 1 bardak ayran

Ara

• 1 bardak kefir

• 10 badem

Akşam

• 1 dilim tam buğday ekmeği

• Kıymalı ıspanak

• Salata

• 1 kase yoğurt

Ara

• 1 bardak tarçınlı elma çayı

• 1-2 galeta



4. Gün

Sabah

• 2 dilim tam buğday ekmeği

• 1 yumurta sarısı ve 2 yumurta beyazı ile omlet

• Yeşilbiber, tere

• 2 kuru vişne

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• 1 bardak naneli ayran

• 1-2 galeta

Öğle

• 1 dilim ekmek

• Kıymalı taze fasulye

• Salata

• 1 kase cacık

Ara

• 1 bardak tarçınlı süt

• 10 fındık

Akşam

• 1 kase dereotlu enginar çorbası

• Salata

• 1-2 galeta

• 1 kase yoğurt

Ara

• 1 kivi

• 1 elma







5. Gün

Sabah

• 1 dilim çavdar ekmeği

• 1 yemek kaşığı lor peyniri

• Domates, salatalık

• 2 kuru kayısı

Ara

• 1 bardak ayvalı ıhlamur

• 10 badem

Öğle

• 1 dilim çavdar ekmeği

• Izgara balık

• Salata

• Haşlanmış brokoli, havuç

Ara

• 1 bardak tarçınlı süt

• 2 galeta

Akşam

• 1 dilim çavdar ekmeği

• Haşlanmış karnabahar

• Salata

• 1 kase cacık

Ara

• 1 bardak yeşil çay

• 1 elma



6. Gün

Sabah

• 1 kepek ekmekli tost

• Domates, tere

Ara

• 1 bardak tarçınlı süt

• 10 badem

Öğle

• 1 dilim kepekli ekmek

• Izgara somonlu salata

Ara

• 1 bardak limonlu yeşil çay

• 15 dut kurusu

Akşam

• 1 kase dereotlu enginar çorbası

• Salata

• 1-2 adet galeta

• 1 kase yoğurt

Ara

• 1 bardak melisa çayı

• Meyve salatası (1 kivi, 1 mandalina, 1/2 portakal)



7. Gün

Sabah

• 4-5 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 1 su bardağı süt

• 1 kuru vişne

• 1 kuru erik

• 1 kuru kayısı

• 5 badem

Ara

• 1 bardak tarçınlı süt

• 1-2 galeta

Öğle

• 1 kase dereotlu enginar çorbası

• Salata

• 1-2 galeta

• 1 kase yoğurt

Ara

• 1 bardak papatya çayı

• 10 fındık

Akşam

• 1 dilim kepekli ekmek

• Beyaz peynirli salata

• 1 su bardağı ayran

Ara

• 1 su bardağı ada çayı

• 1 elma



Dereotlu enginar çorbası

Malzemeler

• 2 enginar

• 1 kuru soğan

• 2 diş sarımsak

• 1/2 demet dereotu

• 1 bardak süt

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 6 bardak su

• 2 yemek kaşığı un

• Limon, tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Enginarı limonlu suda haşladıktan sonra blender’dan geçirin. Zeytinyağında soğanı soteleyin ve unu ilave ederek kavurun. Haşladığınız enginarın üzerine, sarımsak, tuz ve karabiberi ilave edin. Bu karışım biraz kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve blender’dan geçirin. Üzerine dereotunu ilave ederek servis yapabilirsiniz.