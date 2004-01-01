Yazın ince giysilerin içerisinde mutlu ve fit görünmek istemez misiniz? İşte bu soruları yaz gelmeden mutlaka şimdiden kendinize sormaya başlayın.
Kış aylarında havaların kapalı olması, bol kıyafetler giymek ve evde daha çok zaman geçirmek farkında olmadan kilo artışına neden olabiliyor. Eğer şu an kilo problemi yaşıyorsanız, yazın fit olabilmeniz için hemen sağlıklı, dengeli beslenmeye başlamalı ve ayrıca fiziksel aktivite düzeyinizi artırmalısınız.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Funda Özkan
- Örnek menü -
1. Gün
Sabah
• 2 dilim tam tahıllı ekmek
• 1 dilim dil peyniri
• 1 haşlanmış yumurta
• Domates, maydanoz
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• 1 bardak tarçınlı süt
• 2 kuru erik
Öğle
• 1 dilim tam tahıllı ekmek
• Izgara köfte
• Salata
• 1 bardak ayran
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• 1 kase yoğurt
• 10 badem
• 2-3 galeta
Akşam
• 1 kase dereotlu enginar çorbası
• Salata
• 2-3 galeta
• 1 kase yoğurt
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• 1 bardak ayvalı ıhlamur
• 1 armut
2. Gün
Sabah
• 1 dilim tam tahıllı ekmek
• 1 dilim beyaz peynir
• 1 dilim dil peyniri
• Salatalık, dereotu
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• 1 bardak ayran
• 4 ceviz
Öğle
• 1 kase dereotlu enginar çorbası
• Salata
• 1-2 galeta
• 1 kase yoğurt
Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 10 fındık
Akşam
• 1 dilim tam tahıllı ekmek
• Izgara balık
• Salata
• Haşlanmış brokoli
Ara
• 1 elma
• 1 armut
3. Gün
Sabah
• 1 bardak süt
• 1 muz
• 1 armut
Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 1-2 galeta
Öğle
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• Lor peynirli salata
• 1 bardak ayran
Ara
• 1 bardak kefir
• 10 badem
Akşam
• 1 dilim tam buğday ekmeği
• Kıymalı ıspanak
• Salata
• 1 kase yoğurt
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• 1 bardak tarçınlı elma çayı
• 1-2 galeta
4. Gün
Sabah
• 2 dilim tam buğday ekmeği
• 1 yumurta sarısı ve 2 yumurta beyazı ile omlet
• Yeşilbiber, tere
• 2 kuru vişne
Ara
• 1 bardak naneli ayran
• 1-2 galeta
Öğle
• 1 dilim ekmek
• Kıymalı taze fasulye
• Salata
• 1 kase cacık
Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 10 fındık
Akşam
• 1 kase dereotlu enginar çorbası
• Salata
• 1-2 galeta
• 1 kase yoğurt
Ara
• 1 kivi
• 1 elma
5. Gün
Sabah
• 1 dilim çavdar ekmeği
• 1 yemek kaşığı lor peyniri
• Domates, salatalık
• 2 kuru kayısı
Ara
• 1 bardak ayvalı ıhlamur
• 10 badem
Öğle
• 1 dilim çavdar ekmeği
• Izgara balık
• Salata
• Haşlanmış brokoli, havuç
Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 2 galeta
Akşam
• 1 dilim çavdar ekmeği
• Haşlanmış karnabahar
• Salata
• 1 kase cacık
Ara
• 1 bardak yeşil çay
• 1 elma
6. Gün
Sabah
• 1 kepek ekmekli tost
• Domates, tere
Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 10 badem
Öğle
• 1 dilim kepekli ekmek
• Izgara somonlu salata
Ara
• 1 bardak limonlu yeşil çay
• 15 dut kurusu
Akşam
• 1 kase dereotlu enginar çorbası
• Salata
• 1-2 adet galeta
• 1 kase yoğurt
Ara
• 1 bardak melisa çayı
• Meyve salatası (1 kivi, 1 mandalina, 1/2 portakal)
7. Gün
Sabah
• 4-5 yemek kaşığı yulaf ezmesi
• 1 su bardağı süt
• 1 kuru vişne
• 1 kuru erik
• 1 kuru kayısı
• 5 badem
Ara
• 1 bardak tarçınlı süt
• 1-2 galeta
Öğle
• 1 kase dereotlu enginar çorbası
• Salata
• 1-2 galeta
• 1 kase yoğurt
Ara
• 1 bardak papatya çayı
• 10 fındık
Akşam
• 1 dilim kepekli ekmek
• Beyaz peynirli salata
• 1 su bardağı ayran
Ara
• 1 su bardağı ada çayı
• 1 elma
Dereotlu enginar çorbası
Malzemeler
• 2 enginar
• 1 kuru soğan
• 2 diş sarımsak
• 1/2 demet dereotu
• 1 bardak süt
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 6 bardak su
• 2 yemek kaşığı un
• Limon, tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Enginarı limonlu suda haşladıktan sonra blender’dan geçirin. Zeytinyağında soğanı soteleyin ve unu ilave ederek kavurun. Haşladığınız enginarın üzerine, sarımsak, tuz ve karabiberi ilave edin. Bu karışım biraz kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve blender’dan geçirin. Üzerine dereotunu ilave ederek servis yapabilirsiniz.