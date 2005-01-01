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Yaza hazırlanırken...

Vücudumuzun tazelenme sürecine katkıda bulunmak için yapabileceğimiz birkaç küçük ama önemli ayrıntı var. Bu detaylara sadık kalarak yaza hazırlanma sürecine girebilir ve istediğiniz forma kavuşabilirsiniz.

İlk olarak yapılması gerekenler...
• Haftada üç gün açık havada en az 45 dakika kesintisiz, yüksek tempolu yürüyüş yapın.
• Günde 3 litre içine baharat/meyve ekleyerek alkalik hale getirdiğiniz suyunuzu tüketin.
• Akşam öğününüzü geç saatlere bırakmamaya vücudunuzun sindirime yönelen enerjisini onarıma yöneltmeye çalışın.
• Akşam açlıklarınızda sıvı takviyesi yaparak çiğnemeli ara öğünlerden kaçın.
• Kuru fırçalama yöntemi ile kışın atıl hale gelen dolaşımı hızlandırın.
• Metabolizmanızı hızlandırmak için aynı saatlerde öğünlerinizi yiyin.
• Omega 3 takviyenizi aksatmadan alarak metabolizmanızı hızlandırabilir, hasarlı hücrelerinizi onarabilir, depolanmış yağların yakılmasına yardım edebilirsiniz.


Örnek Menü
Uyanınca
• 1 bardak ılık su, 1 çubuk tarçın, 1 dilim elma, 1 dilim limon, 1 çay kaşığı elma sirkesini 2-3 dakika demleyerek için.

1. Gün
Sabah
• 2 yumurta
• 1/4 çeyrek avokado
• 1 ceviz

Ara
• 1 yemek kaşığı lor peyniri
• 6 badem

Öğle
• 2 yumurta
• 1/4 avokado
• 1 kibrit kutusu beyaz peynir
• 1 avuç doğal zeytin

Ara
• Sade filtre kahve
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Ara
• 1 su bardağı yoğurt
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
• Zerdeçal

Akşam
• 200 gr ızgara baharatlı hindi
• Yeşil salata
• Yarım avokado

Ara
• Yarım çay bardağı kefir
• Yarım çay bardağı su
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı zerdeçal


2. Gün
Sabah
• 1 adet sade probiyotik yoğurt
• 1 haşlanmış yumurta
• 5 çiğ kaju

Ara
• 1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

Öğle
• 200 gr kıyma kavurma
• 2 yemek kaşığı zeytinyağlı sınırsız yeşil salata
• 1 bardak ayran

Ara
• Sade filtre kahve
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Ara
• 5 fıstık
• Yeşil çay

Akşam
• 100 gr kıymalı salçasız kabak ya da patlıcan ya da yeşil fasulye yemeği
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve limon ilaveli yeşil salata
• 2 yemek kaşığı yoğurt

Ara
• Yarım çay bardağı kefir
• Yarım çay bardağı su
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı zerdeçal


3. Gün
Sabah
• 1 demet maydanoz
• 1 salatalık
• 3 yemek kaşığı zeytinyağlı lor peyniri

Ara
• 1/4 avokado
• 3 ceviz

Öğle
• 1 porsiyon tavuklu mantar sote

Ara
• Sade filtre kahve
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Ara
• 3 salatalık
• 10 fındık

Akşam
• 1 su bardağı kefir ya da 1 su bardağı soya sütü
• 1 küçük boy armut
• Tarçın, zerdeçal
• 1/4 avokado

Ara
• Yarım çay bardağı kefir
• Yarım çay bardağı su
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı zerdeçal


 4. Gün
Sabah
• 2 yumurtadan lorlu dereotlu omlet

Ara
• 6 çiğ kaju

Öğle
• 200 gr ızgara balık ya da light ton balığı
• Roka salatası

 Ara
• Sade filtre kahve
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Ara
• 6 çiğ kaju

Akşam
• 1 porsiyon kıymalı sebze yemeği
• 1 sade probiyotik yoğurt

Ara
• Yarım çay bardağı kefir
• Yarım çay bardağı su
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı zerdeçal


5. Gün
Sabah
• Domates çorbası

Ara
• Zerdeçallı zeytinyağlı 1 bardak ayran

Öğle
• Domates çorbası
• Yeşil salata

Ara
• Sade filtre kahve
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Ara
• 1 haşlanmış baharatlı zeytinyağlı minik patates
• 1 kibrit kutusu beyaz peynir

Akşam
• 200 gr ton balığı
• Izgara ya da fırında köz sebze
• Yeşil salata

Ara
• Yarım çay bardağı kefir
• Yarım çay bardağı su
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı zerdeçal


6. Gün
Sabah
• 5 zeytin
• 2 yemek kaşığı zeytinyağlı lor peyniri

Ara
• 6 kaju

Öğle
• 1 su bardağı kefir ya da 1 su bardağı soya sütü
• 1 dilim ananas
• 1/4 avokado
• Tarçın, zerdeçal

Ara
• Sade filtre kahve
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Ara
• 1 sade probiyotik yoğurt
• 1 tatlı kaşığı zerdeçallı zeytinyağı

Akşam
• 5 köfte
• 2 kaşık pul biberli zeytinyağlı süzme yoğurt
• Yeşil salata

Ara
• Yarım çay bardağı kefir
• Yarım çay bardağı su
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı zerdeçal


7. Gün
Sabah
• 1 haşlanmış yumurta
• Yarım kibrit kutusu beyaz peynir
• 1/2 avokado

Ara
• 5 çiğ badem

Öğle
• Baharatlı tavuk sote
• Yeşil salata

Ara
• Sade filtre kahve
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ilavesi ile

Ara
• 1 avuç çağla badem ya da salatalık

Akşam
• 200 gr ızgara balık
• Izgara kabak ve sote ıspanak

Ara
• Yarım çay bardağı kefir
• Yarım çay bardağı su
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı zerdeçal


Domates çorbası
Malzemeler
• 1 kavanoz doğranmış domates
• 1 rende kabak
• 6 su bardağı su/et suyu
• Nane

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri doğrayıp, kaynatın. Blender’dan geçirdikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Yarısını sabah yarısını öğlen tüketin. 

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