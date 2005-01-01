Vücudumuzun tazelenme sürecine katkıda bulunmak için yapabileceğimiz birkaç küçük ama önemli ayrıntı var. Bu detaylara sadık kalarak yaza hazırlanma sürecine girebilir ve istediğiniz forma kavuşabilirsiniz.

İlk olarak yapılması gerekenler...

• Haftada üç gün açık havada en az 45 dakika kesintisiz, yüksek tempolu yürüyüş yapın.

• Günde 3 litre içine baharat/meyve ekleyerek alkalik hale getirdiğiniz suyunuzu tüketin.

• Akşam öğününüzü geç saatlere bırakmamaya vücudunuzun sindirime yönelen enerjisini onarıma yöneltmeye çalışın.

• Akşam açlıklarınızda sıvı takviyesi yaparak çiğnemeli ara öğünlerden kaçın.

• Kuru fırçalama yöntemi ile kışın atıl hale gelen dolaşımı hızlandırın.

• Metabolizmanızı hızlandırmak için aynı saatlerde öğünlerinizi yiyin.

• Omega 3 takviyenizi aksatmadan alarak metabolizmanızı hızlandırabilir, hasarlı hücrelerinizi onarabilir, depolanmış yağların yakılmasına yardım edebilirsiniz.





Örnek Menü

Uyanınca

• 1 bardak ılık su, 1 çubuk tarçın, 1 dilim elma, 1 dilim limon, 1 çay kaşığı elma sirkesini 2-3 dakika demleyerek için.



1. Gün

Sabah

• 2 yumurta

• 1/4 çeyrek avokado

• 1 ceviz



Ara

• 1 yemek kaşığı lor peyniri

• 6 badem



Öğle

• 2 yumurta

• 1/4 avokado

• 1 kibrit kutusu beyaz peynir

• 1 avuç doğal zeytin



Ara

• Sade filtre kahve

• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı



Ara

• 1 su bardağı yoğurt

• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

• Zerdeçal



Akşam

• 200 gr ızgara baharatlı hindi

• Yeşil salata

• Yarım avokado



Ara

• Yarım çay bardağı kefir

• Yarım çay bardağı su

• 1 çay kaşığı zeytinyağı

• 1 çay kaşığı zerdeçal





2. Gün

Sabah

• 1 adet sade probiyotik yoğurt

• 1 haşlanmış yumurta

• 5 çiğ kaju



Ara

• 1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi



Öğle

• 200 gr kıyma kavurma

• 2 yemek kaşığı zeytinyağlı sınırsız yeşil salata

• 1 bardak ayran



Ara

• Sade filtre kahve

• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı



Ara

• 5 fıstık

• Yeşil çay



Akşam

• 100 gr kıymalı salçasız kabak ya da patlıcan ya da yeşil fasulye yemeği

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve limon ilaveli yeşil salata

• 2 yemek kaşığı yoğurt



Ara

• Yarım çay bardağı kefir

• Yarım çay bardağı su

• 1 çay kaşığı zeytinyağı

• 1 çay kaşığı zerdeçal