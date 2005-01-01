İlk olarak yapılması gerekenler...
• Haftada üç gün açık havada en az 45 dakika kesintisiz, yüksek tempolu yürüyüş yapın.
• Günde 3 litre içine baharat/meyve ekleyerek alkalik hale getirdiğiniz suyunuzu tüketin.
• Akşam öğününüzü geç saatlere bırakmamaya vücudunuzun sindirime yönelen enerjisini onarıma yöneltmeye çalışın.
• Akşam açlıklarınızda sıvı takviyesi yaparak çiğnemeli ara öğünlerden kaçın.
• Kuru fırçalama yöntemi ile kışın atıl hale gelen dolaşımı hızlandırın.
• Metabolizmanızı hızlandırmak için aynı saatlerde öğünlerinizi yiyin.
• Omega 3 takviyenizi aksatmadan alarak metabolizmanızı hızlandırabilir, hasarlı hücrelerinizi onarabilir, depolanmış yağların yakılmasına yardım edebilirsiniz.
Örnek Menü
Uyanınca
• 1 bardak ılık su, 1 çubuk tarçın, 1 dilim elma, 1 dilim limon, 1 çay kaşığı elma sirkesini 2-3 dakika demleyerek için.
1. Gün
Sabah
• 2 yumurta
• 1/4 çeyrek avokado
• 1 ceviz
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• 1 yemek kaşığı lor peyniri
• 6 badem
Öğle
• 2 yumurta
• 1/4 avokado
• 1 kibrit kutusu beyaz peynir
• 1 avuç doğal zeytin
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• Sade filtre kahve
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
Ara
• 1 su bardağı yoğurt
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
• Zerdeçal
Akşam
• 200 gr ızgara baharatlı hindi
• Yeşil salata
• Yarım avokado
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• Yarım çay bardağı kefir
• Yarım çay bardağı su
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı zerdeçal
2. Gün
Sabah
• 1 adet sade probiyotik yoğurt
• 1 haşlanmış yumurta
• 5 çiğ kaju
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• 1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi
Öğle
• 200 gr kıyma kavurma
• 2 yemek kaşığı zeytinyağlı sınırsız yeşil salata
• 1 bardak ayran
Ara
• Sade filtre kahve
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
Ara
• 5 fıstık
• Yeşil çay
Akşam
• 100 gr kıymalı salçasız kabak ya da patlıcan ya da yeşil fasulye yemeği
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve limon ilaveli yeşil salata
• 2 yemek kaşığı yoğurt
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• Yarım çay bardağı kefir
• Yarım çay bardağı su
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı zerdeçal
3. Gün
Sabah
• 1 demet maydanoz
• 1 salatalık
• 3 yemek kaşığı zeytinyağlı lor peyniri
Ara
• 1/4 avokado
• 3 ceviz
Öğle
• 1 porsiyon tavuklu mantar sote
Ara
• Sade filtre kahve
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
Ara
• 3 salatalık
• 10 fındık
Akşam
• 1 su bardağı kefir ya da 1 su bardağı soya sütü
• 1 küçük boy armut
• Tarçın, zerdeçal
• 1/4 avokado
Ara
• Yarım çay bardağı kefir
• Yarım çay bardağı su
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı zerdeçal
Sabah
• 2 yumurtadan lorlu dereotlu omlet
Ara
• 6 çiğ kaju
Öğle
• 200 gr ızgara balık ya da light ton balığı
• Roka salatası
• Sade filtre kahve
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
Ara
• 6 çiğ kaju
Akşam
• 1 porsiyon kıymalı sebze yemeği
• 1 sade probiyotik yoğurt
Ara
• Yarım çay bardağı kefir
• Yarım çay bardağı su
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı zerdeçal
5. Gün
Sabah
• Domates çorbası
Ara
• Zerdeçallı zeytinyağlı 1 bardak ayran
Öğle
• Domates çorbası
• Yeşil salata
Ara
• Sade filtre kahve
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
Ara
• 1 haşlanmış baharatlı zeytinyağlı minik patates
• 1 kibrit kutusu beyaz peynir
Akşam
• 200 gr ton balığı
• Izgara ya da fırında köz sebze
• Yeşil salata
Ara
• Yarım çay bardağı kefir
• Yarım çay bardağı su
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı zerdeçal
6. Gün
Sabah
• 5 zeytin
• 2 yemek kaşığı zeytinyağlı lor peyniri
Ara
• 6 kaju
Öğle
• 1 su bardağı kefir ya da 1 su bardağı soya sütü
• 1 dilim ananas
• 1/4 avokado
• Tarçın, zerdeçal
Ara
• Sade filtre kahve
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
Ara
• 1 sade probiyotik yoğurt
• 1 tatlı kaşığı zerdeçallı zeytinyağı
Akşam
• 5 köfte
• 2 kaşık pul biberli zeytinyağlı süzme yoğurt
• Yeşil salata
Ara
• Yarım çay bardağı kefir
• Yarım çay bardağı su
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı zerdeçal
7. Gün
Sabah
• 1 haşlanmış yumurta
• Yarım kibrit kutusu beyaz peynir
• 1/2 avokado
Ara
• 5 çiğ badem
Öğle
• Baharatlı tavuk sote
• Yeşil salata
Ara
• Sade filtre kahve
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ilavesi ile
Ara
• 1 avuç çağla badem ya da salatalık
Akşam
• 200 gr ızgara balık
• Izgara kabak ve sote ıspanak
Ara
• Yarım çay bardağı kefir
• Yarım çay bardağı su
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı zerdeçal
Domates çorbası
Malzemeler
• 1 kavanoz doğranmış domates
• 1 rende kabak
• 6 su bardağı su/et suyu
• Nane
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri doğrayıp, kaynatın. Blender’dan geçirdikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Yarısını sabah yarısını öğlen tüketin.