Kış aylarında aldığınız kiloları yaz gelince vermeye uğraşmak yerine, baharla birlikte bu hazırlığa başlamak en doğrusudur.

KURU MEYVELİ VE YULAFLI KURABİYE

Malzemeler

• 2 yumurta

• 1.5 kase yulaf

• 1 kase yaban mersini

• Kuru üzüm

• Kuru kayısı

• Kuru erik

• 1 paket vanilya

• 1 çay bardağı light yoğurt

• 1/2 çay bardağı sıvıyağ

• 1/2 paket kabartma tozu

• 1/2 çay bardağı kepekli un



Hazırlanışı

Sıvı yağ, un, yumurta ve yoğurdu karıştırın. Ardından diğer malzemeleri ekleyerek yoğurun. İsteğe göre şekillendirdikten sonra 170 derecede 15-20 dakika pişirin.



SINIRSIZ SEBZE ÇORBASI

Malzemeler

• 5-6 yaprak lahana

• 1 orta boy kabak

• 1 orta boy domates

• 1 orta boy soğan

• 1 pırasa

• 1 patates

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 3 bardak su



Hazırlanışı

Bütün malzemeyi doğrayın üzerine 3 bardak su ekleyin. Malzemeler yumuşayana kadar pişirin ve blender’dan geçirip süzme çorba haline getirin.





YAĞ YAKAN YOĞURT

Malzemeler

• 1 kase yoğurt

• 1 tatlı kaşığı zerdeçal

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı tarçın

• 1 çay kaşığı kırmızıbiber

• 1/2 elma rendesi

• 1 tatlı kaşığı keten tohumu



Hazırlanışı

Rendelenmiş elma ve baharatları yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.



1. GÜN

Kahvaltı

1 sarı, 3 yumurta beyazı ve yeşillik ile omlet

Domates, salatalık

1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği

Ara öğün

10 fındık

Öğle

6 yemek kaşığı kabak sote

1 kase yoğurt

Bol salata

Ara öğün

2 kuru meyveli yulaflı kurabiye

Akşam

Izgara tavuk ya da balık

Buharda sebze

Bol salata

Ara öğün

Yağ yakan yoğurt



2. GÜN

Kahvaltı

1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği

1 dilim az yağlı dil/beyaz peynir

4-5 zeytin

Domates, salatalık

Ara öğün

1 taze meyve

Öğle

6 yemek kaşığı kıymalı mercimek

1 kase yoğurt

Bol salata

Ara öğün

1 kase yağ yakan yoğurt

Akşam

2 zeytinyağlı enginar

1 kase yoğurt

Bol salata

Ara öğün

3 tam ceviz







3. GÜN

Kahvaltı

2 yemek kaşığı yulaf

1 kase yoğurt

8 çilek

Tarçın

Ara öğün

3 tam ceviz

Öğle

3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

50 gr lor peyniri

Bol salata

Ara öğün

20 gr bitter çikolata

Sütlü kahve

Akşam

Izgara tavuk ya da balık

Buharda sebze

Bol salata

Ara öğün

1 porsiyon meyve



4. GÜN

Kahvaltı

2 dilim az yağlı peynir

Domates, maydanoz, nane

1 tatlı kaşığı keten tohumu ile kahvaltı salatası

1 dilim ekmek

Ara öğün

1 taze meyve

Öğle

4 ızgara köfte

Bol salata

Ara öğün

Yağsız kepekli tost

Akşam

Sınırsız sebze çorbası

50 gr lor peyniri

Bol salata

Ara öğün

10 fındık/badem



5. GÜN

Kahvaltı

1 bardak süt

2 yemek kaşığı yulaf

1/2 muz

1 tatlı kaşığı keçiboynuzu unu

1 tatlı kaşığı tarçın ile smoothie

Ara öğün

10 badem

Öğle

Bol sebzeli mantar sote

Bol salata

1 dilim buğday/çavdar ekmeği

Ara öğün

1 bardak tarçınlı süt

2 kayısı

Akşam

Izgara et, balık ya da tavuk

Bol salata

Ara öğün

1 porsiyon meyve







6. GÜN

Kahvaltı

1 sarı, 3 yumurta beyazı ile omlet ya da menemen

Domates, salatalık

1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği

Ara öğün

3 tam ceviz

Öğle

3 yemek kaşığı buğday/mercimek

Yarım avokado ile bol salata

Ara öğün

1 taze meyve

10 badem

Akşam

Sınırsız sebze çorbası

50 gr lor peyniri

Bol salata

Ara öğün

Yağ yakan yoğurt



7. GÜN

Kahvaltı

1/2 simit

2 dilim az yağlı peynir

Domates, salatalık

3-4 zeytin

Ara öğün

1 porsiyon kuru kayısı

Öğle

Izgara et, köfte ya da tavuk

Bol salata

Ara öğün

2 kuru meyveli yulaflı kurabiye

Akşam

6 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze

Bol salata

1 kase yoğurt

Ara öğün

1 porsiyon meyve