KURU MEYVELİ VE YULAFLI KURABİYE
Malzemeler
• 2 yumurta
• 1.5 kase yulaf
• 1 kase yaban mersini
• Kuru üzüm
• Kuru kayısı
• Kuru erik
• 1 paket vanilya
• 1 çay bardağı light yoğurt
• 1/2 çay bardağı sıvıyağ
• 1/2 paket kabartma tozu
• 1/2 çay bardağı kepekli un
Hazırlanışı
Sıvı yağ, un, yumurta ve yoğurdu karıştırın. Ardından diğer malzemeleri ekleyerek yoğurun. İsteğe göre şekillendirdikten sonra 170 derecede 15-20 dakika pişirin.
SINIRSIZ SEBZE ÇORBASI
Malzemeler
• 5-6 yaprak lahana
• 1 orta boy kabak
• 1 orta boy domates
• 1 orta boy soğan
• 1 pırasa
• 1 patates
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 3 bardak su
Hazırlanışı
Bütün malzemeyi doğrayın üzerine 3 bardak su ekleyin. Malzemeler yumuşayana kadar pişirin ve blender’dan geçirip süzme çorba haline getirin.
YAĞ YAKAN YOĞURT
Malzemeler
• 1 kase yoğurt
• 1 tatlı kaşığı zerdeçal
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı tarçın
• 1 çay kaşığı kırmızıbiber
• 1/2 elma rendesi
• 1 tatlı kaşığı keten tohumu
Hazırlanışı
Rendelenmiş elma ve baharatları yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.
1. GÜN
Kahvaltı
1 sarı, 3 yumurta beyazı ve yeşillik ile omlet
Domates, salatalık
1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği
Ara öğün
10 fındık
Öğle
6 yemek kaşığı kabak sote
1 kase yoğurt
Bol salata
Ara öğün
2 kuru meyveli yulaflı kurabiye
Akşam
Izgara tavuk ya da balık
Buharda sebze
Bol salata
Ara öğün
Yağ yakan yoğurt
2. GÜN
Kahvaltı
1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği
1 dilim az yağlı dil/beyaz peynir
4-5 zeytin
Domates, salatalık
Ara öğün
1 taze meyve
Öğle
6 yemek kaşığı kıymalı mercimek
1 kase yoğurt
Bol salata
Ara öğün
1 kase yağ yakan yoğurt
Akşam
2 zeytinyağlı enginar
1 kase yoğurt
Bol salata
Ara öğün
3 tam ceviz
3. GÜN
Kahvaltı
2 yemek kaşığı yulaf
1 kase yoğurt
8 çilek
Tarçın
Ara öğün
3 tam ceviz
Öğle
3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
50 gr lor peyniri
Bol salata
Ara öğün
20 gr bitter çikolata
Sütlü kahve
Akşam
Izgara tavuk ya da balık
Buharda sebze
Bol salata
Ara öğün
1 porsiyon meyve
4. GÜN
Kahvaltı
2 dilim az yağlı peynir
Domates, maydanoz, nane
1 tatlı kaşığı keten tohumu ile kahvaltı salatası
1 dilim ekmek
Ara öğün
1 taze meyve
Öğle
4 ızgara köfte
Bol salata
Ara öğün
Yağsız kepekli tost
Akşam
Sınırsız sebze çorbası
50 gr lor peyniri
Bol salata
Ara öğün
10 fındık/badem
5. GÜN
Kahvaltı
1 bardak süt
2 yemek kaşığı yulaf
1/2 muz
1 tatlı kaşığı keçiboynuzu unu
1 tatlı kaşığı tarçın ile smoothie
Ara öğün
10 badem
Öğle
Bol sebzeli mantar sote
Bol salata
1 dilim buğday/çavdar ekmeği
Ara öğün
1 bardak tarçınlı süt
2 kayısı
Akşam
Izgara et, balık ya da tavuk
Bol salata
Ara öğün
1 porsiyon meyve
6. GÜN
Kahvaltı
1 sarı, 3 yumurta beyazı ile omlet ya da menemen
Domates, salatalık
1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği
Ara öğün
3 tam ceviz
Öğle
3 yemek kaşığı buğday/mercimek
Yarım avokado ile bol salata
Ara öğün
1 taze meyve
10 badem
Akşam
Sınırsız sebze çorbası
50 gr lor peyniri
Bol salata
Ara öğün
Yağ yakan yoğurt
7. GÜN
Kahvaltı
1/2 simit
2 dilim az yağlı peynir
Domates, salatalık
3-4 zeytin
Ara öğün
1 porsiyon kuru kayısı
Öğle
Izgara et, köfte ya da tavuk
Bol salata
Ara öğün
2 kuru meyveli yulaflı kurabiye
Akşam
6 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze
Bol salata
1 kase yoğurt
Ara öğün
1 porsiyon meyve