Yeterli ve dengeli besinler içeren bir diyet planı kalıcı
kilo verme ve sağlığın korunması için büyük önem taşıyor:
• Yaza hazırlık için olmazsa olmazların başında su geliyor. Günde en az 2 litre su içmek bize yağ yakımı açısından daha hızlı ve daha sağlıklı bir süreç sağlıyor.
• Egzersiz vazgeçilmezler arasında. Günde yarım saat yürüyüş ya da haftada 3 defa tempolu yapılan egzersizler hem kasların gelişmesine hem de yağ yakımına yardımcı oluyor.
• Mutlaka ara öğün alınmalı. Ara öğünler kişinin günlük beslenmesine uygun ve minik atıştırmalıklar şeklinde olmalı.
• Vücudun temizlenmesi için bazı sıvı karışımlar hazırlanıp, mide ve bağırsak sistemini rahatlatabilir ve daha sağlıklı bir sindirim sistemi sağlanabilir.
Örnek Menü
Yaza hazırlık detoksu (haftada 2 gün uygulanabilir)
Sabah
• Yeşil sıvı
• 1 haşlanmış yumurta
Ara
• 1 yeşil elma
Öğle
• 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği
• 2 yemek kaşığı yoğurt
Ara
• 4-5 kinoa topu
Akşam
• Izgara et/tavuk/balık
• Mevsim salata
Ara
• 10 badem
Yeşil sıvı
Malzemeler
• Birkaç dal ıspanak
• 1 yeşil elma
• 1 muz
• 1 kivi
• 1 çay kaşığı kadar çiya tohumu
• 1 kaç parça maydanoz
Hazırlanışı
Tüm besinleri blender’dan geçirin ve tüketin. Gerekirse az su eklenebilirsiniz.
Kinoa topları
Malzemeler
• 1 su bardağı haşlanmış kinoa
• 10 hurma
• Yarım su bardağı çiğ badem
• 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
• 2 yemek kaşığı damla çikolata
• 1 tutam tuz
• Hindistan cevizi
Hazırlanışı
Bademleri ve hurmaları blender’dan geçirip ufalayın. Damla çikolata, fıstık ezmesi ve kinoa’yı teker teker öğütüp karıştırın. Karışıma eliniz ile top şekli verip Hindistan cevizine bulayın. 1 saat buzdolabında soğutun.