Bahar aylarının gelmesi ile birlikte yaza hazırlık için kilo verme süreçleri başladı. Doğru ve sağlıklı beslenme ile fit ve formda bir yaz geçirmek elimizde. Dikkat edeceğiniz bazı basit noktalar, sizi kısa zamanda sağlıklı ve fit bir görünüme kavuşturabilir.

Yeterli ve dengeli besinler içeren bir diyet planı kalıcı kilo verme ve sağlığın korunması için büyük önem taşıyor:

• Yaza hazırlık için olmazsa olmazların başında su geliyor. Günde en az 2 litre su içmek bize yağ yakımı açısından daha hızlı ve daha sağlıklı bir süreç sağlıyor.

• Egzersiz vazgeçilmezler arasında. Günde yarım saat yürüyüş ya da haftada 3 defa tempolu yapılan egzersizler hem kasların gelişmesine hem de yağ yakımına yardımcı oluyor.

• Mutlaka ara öğün alınmalı. Ara öğünler kişinin günlük beslenmesine uygun ve minik atıştırmalıklar şeklinde olmalı.

• Vücudun temizlenmesi için bazı sıvı karışımlar hazırlanıp, mide ve bağırsak sistemini rahatlatabilir ve daha sağlıklı bir sindirim sistemi sağlanabilir.





Örnek Menü

Yaza hazırlık detoksu (haftada 2 gün uygulanabilir)

Sabah

• Yeşil sıvı

• 1 haşlanmış yumurta



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• 1 yeşil elma



Öğle

• 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği

• 2 yemek kaşığı yoğurt



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• 4-5 kinoa topu



Akşam

• Izgara et/tavuk/balık

• Mevsim salata



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• 10 badem





Yeşil sıvı

Malzemeler

• Birkaç dal ıspanak

• 1 yeşil elma

• 1 muz

• 1 kivi

• 1 çay kaşığı kadar çiya tohumu

• 1 kaç parça maydanoz



Hazırlanışı

Tüm besinleri blender’dan geçirin ve tüketin. Gerekirse az su eklenebilirsiniz.





Kinoa topları

Malzemeler

• 1 su bardağı haşlanmış kinoa

• 10 hurma

• Yarım su bardağı çiğ badem

• 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

• 2 yemek kaşığı damla çikolata

• 1 tutam tuz

• Hindistan cevizi



Hazırlanışı

Bademleri ve hurmaları blender’dan geçirip ufalayın. Damla çikolata, fıstık ezmesi ve kinoa’yı teker teker öğütüp karıştırın. Karışıma eliniz ile top şekli verip Hindistan cevizine bulayın. 1 saat buzdolabında soğutun.