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Yaza hazırlık diyetleri

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte yaza hazırlık için kilo verme süreçleri başladı. Doğru ve sağlıklı beslenme ile fit ve formda bir yaz geçirmek elimizde. Dikkat edeceğiniz bazı basit noktalar, sizi kısa zamanda sağlıklı ve fit bir görünüme kavuşturabilir.

Yeterli ve dengeli besinler içeren bir diyet planı kalıcı kilo verme ve sağlığın korunması için büyük önem taşıyor:
• Yaza hazırlık için olmazsa olmazların başında su geliyor. Günde en az 2 litre su içmek bize yağ yakımı açısından daha hızlı ve daha sağlıklı bir süreç sağlıyor.
• Egzersiz vazgeçilmezler arasında. Günde yarım saat yürüyüş ya da haftada 3 defa tempolu yapılan egzersizler hem kasların gelişmesine hem de yağ yakımına yardımcı oluyor.
• Mutlaka ara öğün alınmalı. Ara öğünler kişinin günlük beslenmesine uygun ve minik atıştırmalıklar şeklinde olmalı.
• Vücudun temizlenmesi için bazı sıvı karışımlar hazırlanıp, mide ve bağırsak sistemini rahatlatabilir ve daha sağlıklı bir sindirim sistemi sağlanabilir.


Örnek Menü
Yaza hazırlık detoksu (haftada 2 gün uygulanabilir)
Sabah
• Yeşil sıvı
• 1 haşlanmış yumurta

Ara
• 1 yeşil elma

Öğle
• 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği
• 2 yemek kaşığı yoğurt

Ara
• 4-5 kinoa topu

Akşam
• Izgara et/tavuk/balık
• Mevsim salata

Ara
• 10 badem


Yeşil sıvı
Malzemeler
• Birkaç dal ıspanak
• 1 yeşil elma
• 1 muz
• 1 kivi
• 1 çay kaşığı kadar çiya tohumu
• 1 kaç parça maydanoz

Hazırlanışı
Tüm besinleri blender’dan geçirin ve tüketin. Gerekirse az su eklenebilirsiniz.


Kinoa topları
Malzemeler
• 1 su bardağı haşlanmış kinoa
• 10 hurma
• Yarım su bardağı çiğ badem
• 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
• 2 yemek kaşığı damla çikolata
• 1 tutam tuz
• Hindistan cevizi

Hazırlanışı
Bademleri ve hurmaları blender’dan geçirip ufalayın. Damla çikolata, fıstık ezmesi ve kinoa’yı teker teker öğütüp karıştırın. Karışıma eliniz ile top şekli verip Hindistan cevizine bulayın. 1 saat buzdolabında soğutun. 

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