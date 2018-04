Yeni dersler & Trendler

Fitness dünyasında neler oluyor?

Eğer bugünlerde yazın rehavetiyle saldığınız vücudunuzu toparlamak için bir spor salonu ya da bir program arayışındaysanız haberimize bir göz atın. İşte yepyeni dersler, daha az zamanda daha kısa sonuç almanıza odaklanmış programlar, yeni teknolojiler…



Aytaç Özkardaş GOZZI



CROSSFIT

Nerede: CrossFit34

Son yılların en büyük yeniliklerinden biri de Crossfit. Yenilik derken bunun yepyeni aletlerle, yepyeni yöntemlerle yapıldığını düşünmeyin, aslında Crossfit metodunun kullandığı hareketler olimpik halter tekniklerinin, temel jimnastik hareketlerinin ve atletizmin birleşmesinden oluşuyor. Sıkıcı, tek bölgeyi hedefleyen antrenmanların yerine rutinden uzak, her gün değişen, her sınıfta katılımcılarının en iyisini yapabilmeleri için motive eden, katılımcının deneyim ve fitness seviyesinden bağımsız olarak herkese uygun olan egzersizlerden oluşuyor. Dersler sırasında bir halatı çekebilir, ipe tırmanabilir ya da halter kaldırabilirsiniz. Genel güç ve kondisyonu hedefleyen CrossFit on temel fiziksel özelliğin gelişimini hedefliyor: Kardiyovasküler dayanıklılık, iş yapabilme kapasitesi, güç, esneklik, patlayıcı kuvvet, hız, koordinasyon, çeviklik, denge, vücut kontrolü… Kısa süreli ancak yoğunluğu yüksek antrenmanlar tek bir bölgeyi izole çalıştırmayı değil, birden fazla eklemin dahil olduğu ve birçok ana kas grubunun harekete katıldığı fonksiyonel hareketlerle bütün vücudu dengeli çalıştırmayı amaçlıyor. Şu anda global CrossFit ağına bağlı 3 binin üzerinde salon bulunuyor. Reebok, Crossfit’i tüm dünyada destekliyor ve salonlara sponsor oluyor. Ayrıca her yıl Reebok CrossFit Oyunları düzenleniyor. Binlerce kişinin katıldığı bu oyunlarda en fit erkek ve kadın seçiliyor. Hayranları arasında Mission Impossible’dan tanıdığımız Paula Patton ve Gossip Girl’ün oyuncusu Chace Crawford gibi pek çok ünlü var. Ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton da yarışlara Crossfit ile form tutarak hazırlanıyor. Hamilton ”CrossFit’in farklı hareketler içeren ve yüksek performans gerektiren metodolojisini seviyorum çünkü bu sizi her koşula hazırlayan bir program. Benim sporum için gereken de tam olarak bu!” diyor.