Yeşil çayın faydaları

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Yeşil çay, kalbe pozitif etki ediyor...

Türk Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, günde 4-5 kupa yeşil çay içilmesiyle uygun miktarda antioksidan alımı sağlanacağını, bu durumun kalp-damar sistemine pozitif etkilerinin yanında iyi ve ucuz bir antioksidan etki sağlayabileceğini belirtti.



Sezik, yeşil çayın, kalp-damar hastalıklarından kolesterole, antioksidan etkisinden dolayı kansere varana kadar çeşitli hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu bildirdi.



Yeşil çayın sağlıklı yaşamın en önemli yardımcılarından olduğunu vurgulayan Sezik, yeşil çayın polifenol yapısında kateşinler, flavonoller, kafein ve teanin gibi maddeler bulunduğunu aktardı.



Yeşil çayın nasıl hazırlanacağına ilişkin bilgi veren Sezik, "Kateşinlerin önemli bir kısmı demlemenin ilk 5 dakikasında poşetten suya geçer. Eğer ortamda limon bulunursa suya geçiş hızı artmaktadır. Dolayısıyla, kupaya koyduğunuz poşet yeşil çay üzerine, sıcak su ilave edip 5 dakika civarında tutunuz. Poşeti bu süre sonunda çıkardığınızda, kupadaki sıvıda yeterli

antioksidan madde yoğunluğu sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.



Yeni araştırmalarda "teanin" adlı aminoasit ile kafeinin beynin performans artırıcı etkisini desteklediğinin görüldüğünü belirten Sezik, bu sonuca hem deney hayvanlarında hem de insanda yapılan çalışmalarla ulaşıldığına ve daha ileri çalışmaların devam ettiğine dikkati çekti.



Diğer çalışmaların önemli kısmının sıklıkla yeşil çay içen Uzak Doğu ülkelerinde yapıldığını anlatan Sezik, şunları kaydetti:



"Günde 4-5 kupa yeşil çay içilmesi halinde, kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski azalmış, kişilerin total kolesterol oranı yeşil çay içmeyenlere göre yüzde 11 civarında düşük çıkmış, antioksidan etkiden dolayı, kolon, göğüs, küçük hücreli akciğer kanseri, prostat kanseri gibi kanserlere karşı koruyucu etki sağladığı tespit edilmiş. Günde 4-5 kupa yeşil çay içilmesi ile uygun miktarda antioksidan alımı sağlanacak, kalp-damar sistemine pozitif etkilerinin yanında iyi ve ucuz bir antioksidan etki sağlanabilecektir. Teaninin etkileri de

ilave edilirse, yeşil çay içmenin sağlığa yararlı olduğunu söylemek gerekir."



(AA)