Sağlıklı kişiler yılda en az iki kere kısa süreli bile olsa yeşil diyeti denemeli. 1-2 gün proteinsiz beslenme vücuda çok şey kazandırır. Bu süre içerisinde özellikle sindirim ve boşaltım sistemi çok rahatlar. Unutmayın ki midemiz ve bağırsaklarımız canlı organlardır.

Kaliteli yaşam Uzmanı ve Yrd. Doç. Dr.: Haluk Saçaklı



Toksin bir sistem asididir. Oysa vücudun fonksiyonlarını etkili bir şekilde sürdürebilmesi için ise alkalin bir ortama ihtiyacı vardır. Vücudun toksik etkisini azaltmak (detoks), bu alkalin ortamını yaratıyor ve bu şekilde bedenin kendisini yenilemesini sağlıyor. Bir detoks devresi, bir günle bir ay arasında değişiyor. Toksin ortamdan arınmanın birkaç yolu var. En yaygın ve hızlı yöntem, birkaç gün rafine ya da işlenmiş yiyeceklere ara verip, yalnızca bol su ya da sebze ve meyve suyu içmek. Detoks temizlenmemizi, tazelenmemizi ve yenilenmemizi sağlıyor. Ancak, bazı yan etkileri de yok değil. Bunların oluşması ise çok normal, çünkü detoks sırasında parçalanan yağların içindeki toksinler, vücuttan atılmak üzere yeniden dolaşım sistemine bırakılıyor. Bu sürecin başladığını şunlardan anlıyoruz:



• Nefesiniz kokmaya başlıyor.

• İdrarınızın rengi koyulaşıyor, kokusu keskinleşiyor.

• Sık sık mideniz bulanıyor ve halsizlik hissedebiliyorsunuz.

• Başınız çatlar derecede ağrıyabiliyor.

• Daha fazla üşüme hissi oluyor.

• İshal de oluşabiliyor.

• Aşırı hassas hatta sinirli olabiliyorsunuz.



Tüm bu olumsuzlukların geçici olduğunu unutmayın. Bazı kadınlarda detokstan sonraki iki ya da üç regl dönemi her zamankinden daha kuvvetli olabiliyor. Bedenimiz sürekli olarak iç ve dış kaynaklardan toksin (zehir) bombardımanı altında kalıyor. Vücudumuz bunca yıpratma ve saldırı karşısında boş durmuyor. Karaciğer, böbrek, deri, ince ve kalın bağırsak, idrar torbası, lenfatik sistem ve bağışıklık sistemlerini devreye sokarak toksinleri atıyor. Böylece vücudumuz dengeyi sağlamaya çalışıyor. Ne kadar genç ve sağlıklıysanız bu süreç o kadar etkili oluyor.



Ancak yaş ilerledikçe ya da vücudun kendi kendini temizleme mekanizmasına aşırı yükleme oluyor. Sonuç olarak vücut, temizlenmediğinden fazla toksin tutmaya başlıyor. Başıboş dolaşan toksinler ise hücrelere ve yağ depolarına dadanıyor, sistemin çalışmasını engelliyor. Sağlıklı ve zinde kalmak uğruna vücut için yaşamsal değeri olan besinleri tüketmeye başlıyor. Tüm bunlardan kurtulmak için yılda iki kez detoks yaparak daha sağlıklı bir hayat sürebilirsiniz.







TOKSİN VÜCUDUMUZDAN NASIL ATILIYOR?

Toksinlerin ilk durağı karaciğer, burada çeşitli kimyasal işlemlerden geçerek vücuttan atılmaya hazır hale geliyorlar. Böbreklerden idrar, deriden ter, bağırsaklardan da dışkı yoluyla dışarı atılıyorlar. Eğer karaciğer, böbrekler veya bağırsaklar görevlerini tam yerine getiremiyorlarsa toksinler vücuttan tam anlamıyla atılamıyor demektir.



DETOKS SONRASI DİKKAT!

Detoks uygulaması bittikten sonra, belirli bir süre hamur işlerinden kaçının. Yiyecekleri yavaş yavaş çiğneyerek ve küçük miktarlarda almaya çalışın. Bu şekilde midenizi alıştırmaya çalışın. Birkaç gün daha kafeinden uzak durun. Detoks yalnızca vücudunuzun değil, beyninizin de dinlenmesini sağlıyor. Meditasyonla bunu destekleyin. Olaylar hakkında pozitif düşünmek, daha mutlu ve net bir zihinle daha mutlu ve sağlıklı bir hayatın kapılarını açacaktır. Mutlu olmak ya da olmamak sizin elinizde. Bunlardan hangisinin gerçekleşeceği, sizin nasıl düşüncelere sahip olduğunuza bağlı. Mutluluğun kapısını ancak sevgiyle açabilirsiniz. Sevgi neredeyse mutluluk oradadır. İnsanları doğayı, canlıları… Kısaca sizi mutlu edebilecek her şeyi sevin. Dünyayı kendi bakış açımızla yaratırız. Üzüntü veren ve hayal kırıklığıyla dolu bir dünyada yaşadığımızı düşünürsek eğer, en sonunda üzülür ve hayal kırıklığına uğrarız. Yaşadıklarımızın şimdiye kadar olup bitenin en iyisi olduğuna inanırsak da, her gün şaşırtıcı oluşumlarla dolu iyi bir gün olacaktır.



