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Yeşil diyet programı ve tarifleri

Detoks temizlenmemizi, tazelenmemizi ve yenilenmemizi sağlıyor.

TARİFLER
MEYVE PÜRESİ
Malzemeler
Kırmızı ya da yeşil elma
Siyah ya da beyaz üzüm
Kivi
Şeftali
Armut
Çilek

Hazırlanışı
İstediğiniz kadar meyveyi püre haline getirip yiyebilirsiniz.

SEBZE SALATASI
Malzemeler
Marul
Tere
Pancar
Kırmızı ya da beyaz lahana
Brokoli
Havuç

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri doğrayıp, karıştırın. Üzerine limon suyu ve baharat ekleyebilirsiniz.



MEYVELİ YULAF
Malzemeler
1/2 su bardağı az yağlı süt
4.5 yemek kaşığı tam tahıllı yulaf ezmesi
Yaş kayısı
Üzüm

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırarak tüketin.

1 günlük detoks programı
Sabah
1 bardak sıcak su ya da limonlu bitki çayı
Kahvaltı
Meyve püresi
Ara öğün
Bitki çayı ya da taze sıkılmış meyve suyu
Öğle
Sebze salatası
Akşam
Karışık sebze ya da meyve salatası
Ara öğün
Papatya ya da nane çayı



Alternatif 1 günlük detoks programı
Uyanınca
1 limon sıkılmış 1 fincan su
Sabah
Meyveli yulaf
15 dakika sonra 1 porsiyon mevsim meyvesi (elma, armut, kivi ya da kavun)
Ara öğün
Şekersiz 1 fincan rezene ya da karahindiba çayı
2 kepekli grisini
Öğle
8 yemek kaşığı haşlama sebze yemeği (yeşil fasulye, karnabahar, kabak, brokoli)
Yağsız hazırlanmış sınırsız yeşil salata
1/2 su bardağı probiyotik yoğurt
90 gr ızgara ya da buğulama balık ya da tavuk
Ara öğün
1/2 su bardağı havuç suyu (arzu edilirse pancar ve kereviz kökü ilave edebilirsiniz)
15 dakika sonra 1 limon sıkılmış 1 fincan su
Akşam
8 yemek kaşığı haşlama sebze yemeği (yeşil fasulye, karnabahar, kabak ya da brokoli)
Yağsız hazırlanmış sınırsız yeşil salata
1/2 su bardağı az yağlı yoğurt ile hazırlanmış tere otlu cacık
Ara öğün
1 porsiyon mevsim meyvesi (elma, armut, kivi ya da kavun)
1 ince dilim organik tam buğday ekmeği
1 limon sıkılmış 1 fincan su

* Detoks programlarını uygularken günde 12-16 bardak su için.

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