TARİFLERMEYVE PÜRESİ
Malzemeler
Kırmızı ya da yeşil elma
Siyah ya da beyaz üzüm
Kivi
Şeftali
Armut
ÇilekHazırlanışı
İstediğiniz kadar meyveyi püre haline getirip yiyebilirsiniz.SEBZE SALATASI
Malzemeler
Marul
Tere
Pancar
Kırmızı ya da beyaz lahana
Brokoli
HavuçHazırlanışı
Tüm malzemeleri doğrayıp, karıştırın. Üzerine limon suyu ve baharat ekleyebilirsiniz.MEYVELİ YULAF
Malzemeler
1/2 su bardağı az yağlı süt
4.5 yemek kaşığı tam tahıllı yulaf ezmesi
Yaş kayısı
ÜzümHazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırarak tüketin.1 günlük detoks programı
Sabah
1 bardak sıcak su ya da limonlu bitki çayıKahvaltı
Meyve püresiAra öğün
Bitki çayı ya da taze sıkılmış meyve suyuÖğle
Sebze salatasıAkşam
Karışık sebze ya da meyve salatasıAra öğün
Papatya ya da nane çayıAlternatif 1 günlük detoks programı
Uyanınca
1 limon sıkılmış 1 fincan suSabah
Meyveli yulaf
15 dakika sonra 1 porsiyon mevsim meyvesi (elma, armut, kivi ya da kavun)Ara öğün
Şekersiz 1 fincan rezene ya da karahindiba çayı
2 kepekli grisiniÖğle
8 yemek kaşığı haşlama sebze yemeği (yeşil fasulye, karnabahar, kabak, brokoli)
Yağsız hazırlanmış sınırsız yeşil salata
1/2 su bardağı probiyotik yoğurt
90 gr ızgara ya da buğulama balık ya da tavukAra öğün
1/2 su bardağı havuç suyu (arzu edilirse pancar ve kereviz kökü ilave edebilirsiniz)
15 dakika sonra 1 limon sıkılmış 1 fincan suAkşam
8 yemek kaşığı haşlama sebze yemeği (yeşil fasulye, karnabahar, kabak ya da brokoli)
Yağsız hazırlanmış sınırsız yeşil salata
1/2 su bardağı az yağlı yoğurt ile hazırlanmış tere otlu cacıkAra öğün
1 porsiyon mevsim meyvesi (elma, armut, kivi ya da kavun)
1 ince dilim organik tam buğday ekmeği
1 limon sıkılmış 1 fincan su
* Detoks programlarını uygularken günde 12-16 bardak su için.