Detoks temizlenmemizi, tazelenmemizi ve yenilenmemizi sağlıyor.

TARİFLER

Kırmızı ya da yeşil elmaSiyah ya da beyaz üzümKiviŞeftaliArmutÇilekİstediğiniz kadar meyveyi püre haline getirip yiyebilirsiniz.MarulTerePancarKırmızı ya da beyaz lahanaBrokoliHavuçTüm malzemeleri doğrayıp, karıştırın. Üzerine limon suyu ve baharat ekleyebilirsiniz.1/2 su bardağı az yağlı süt4.5 yemek kaşığı tam tahıllı yulaf ezmesiYaş kayısıÜzümTüm malzemeleri karıştırarak tüketin.1 bardak sıcak su ya da limonlu bitki çayıMeyve püresiBitki çayı ya da taze sıkılmış meyve suyuSebze salatasıKarışık sebze ya da meyve salatasıPapatya ya da nane çayı1 limon sıkılmış 1 fincan suMeyveli yulaf15 dakika sonra 1 porsiyon mevsim meyvesi (elma, armut, kivi ya da kavun)Şekersiz 1 fincan rezene ya da karahindiba çayı2 kepekli grisini8 yemek kaşığı haşlama sebze yemeği (yeşil fasulye, karnabahar, kabak, brokoli)Yağsız hazırlanmış sınırsız yeşil salata1/2 su bardağı probiyotik yoğurt90 gr ızgara ya da buğulama balık ya da tavuk1/2 su bardağı havuç suyu (arzu edilirse pancar ve kereviz kökü ilave edebilirsiniz)15 dakika sonra 1 limon sıkılmış 1 fincan su8 yemek kaşığı haşlama sebze yemeği (yeşil fasulye, karnabahar, kabak ya da brokoli)Yağsız hazırlanmış sınırsız yeşil salata1/2 su bardağı az yağlı yoğurt ile hazırlanmış tere otlu cacık1 porsiyon mevsim meyvesi (elma, armut, kivi ya da kavun)1 ince dilim organik tam buğday ekmeği1 limon sıkılmış 1 fincan su* Detoks programlarını uygularken günde 12-16 bardak su için.